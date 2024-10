Yen di nuovo debole. Bank of Japan di nuovo sotto pressione? Oggi Tesla

Mentre si attende la trimestrale di Tesla di questa sera, il mercato si concentra su UsdJpy che ritorna a 152 con un forte movimento al rialzo mandando completamente fuori strada i piani della BoJ che volevano vedere uno Yen in forte rafforzamento da qualche mese a questa parte. Oggi non ci sono particolari dati macro degni di nota, ad eccezione delle vendite di case esistenti negli Usa oggi pomeriggio e la trimestrale di Tesla in uscita sul finire della serata. Al momento l'attenzione si sposta sul Forex e sul cambio UsdJpy pericolosamente rialzista.



USDJPY DI NUOVO A 152



Il livello dei 152 é un prezzo che la BoJ ha utilizzato per intervenire direttamente sul cambio nel 2022 e fa riferimento al secondo intervento della BoJ nell'arco di poco tempo, subito dopo l'intervento a 146. Questo livello é stato fondamentale per i mesi successivi, quando fino a pochi mesi fa cresceva l'attesa per vedere dei massimi dove poter intervenire di nuovo, massimi che si sono rivelati essere quelli che vanno dai 160 in poi. La BoJ negli ultimi due anni ha inanellato una serie di interventi diretti sul mercato per vendere dollari e comprari yen, al fine di abbassare un cambio che di fatto poteva mettere in pericolo lo stesso Giappone che si ritroverebbe con un cambio molto svantaggioso. Al momento il cambio ha toccato i 152,30, livello fino a poche settimane fa considerato irragiungibile dal punto di vista tecnico ma che di fatto al momento trova terreno fertile per i trader di breve periodo. In questo momento il sentiero del cambio é ancora rialzista e sembra non volersi fermare, ad eccezione ovviamente di movimenti tecnici bruschi al ribasso visto che da questa notte ha solamente fatto chiusure positive su base oraria, una raritá tecnica per quanto riguarda i mercati.



FOREX SOTTO OSSERVAZIONE



Mentre UsdJpy sale forte, EurUsd e GbpUsd rimangono ancora a ridosso dei loro minimi senza particolari spunti direzionali. Si prosegue con questo indebolimento contro il dollaro che risulta essere la valuta piú forte al momento. La situazione tecnica é precaria e meritevole di attenzione. Anche l'oro prosegue la sua corsa al rialzo, eppure il dollaro continua a rafforzarsi. Stiamo assistendo a delle dinamiche molto particolari in vista dei prossimi dati occupazionali di prossima settimana e soprattutto in vista delle elezioni che oramai sono imminenti.



MERCATI AZIONARI



Nikkei prosegue il suo indebolimento con un ribasso del -0,5% mentre ieri sera Nasdaq, S&P500 e Dow Jones hanno tentato il recupero verso i massimi. Al momento il Nikkei comanda, la sua direzionalitá principale per il mese di ottobre, stando alla chiusura di settembre, dovrebbe essere negativa e questo dovrebbe essere spinto ulteriormente da un UsdJpy che dovrebbe, almeno il linea teorica, indebolirsi e far scendere ulteriormente le quotazioni. Al momento si attende la trimestrale di Tesla che é una delle big tanto attese del periodo, ma solamente prossima settimana avremo le trimestrali "pesanti" del mercato, il tutto insieme ai dati occupazionali e a pochi giorni dalle elezioni Usa.

