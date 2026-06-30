Yen in emergenza

Mercati che non cedono nella prima giornata di trading della settimana, il cambio UsdJpy raggiunge i 162,40 livelli che non si vedono dal 1987, la BoJ é richiamata ad intervenire

Yen sotto pressione ai minimi dal 1987

Una situazione che sembra oramai ingestibile quella relativa allo Yen che di fatto raggiunge i minimi dal 1987 sotto la pressione di un dollaro non eccessivamente forte. Svariati gli interventi della Bank of Japan dal 2022 ad oggi, ma a nulla sono serviti in quanto il cambio con il dollaro sta ancora proseguendo la sua dinamica al rialzo senza trovare punti dai quali poter vedere un ribasso dal punto di vista tecnico. Neanche l'ultimo intervento, quello del 29 aprile, quando il cambio scese di 5 figure dopo l'intervento diretto della BoJ ha sortito i suoi effetti, il mercati ha sempre ricomprato dollari contro lo yen, eppure la finestra di carry trade é parzialmente chiusa considerando il fatto che adesso la valuta piú conveniente per un'operazione del genere é il franco svizzero. Per il momento quindi si attendono novitá da parte della banca centrale giapponese che al momento rimane a guardare dopo i numerosi interventi. Questa situazione necessita di uno sblocco dall'alto, rimaniamo in attesa di un intervento.

Mercati, nessun cedimento

La scorsa settimana abbiamo visto dinamiche di indebolimento e per la prima giornata di 4 utili per il trading non abbiamo visto segni di cedimento. Mercati che rimangono ancora su livelli minimi e provano a recuperare senza vedere fortissime oscillazioni. Il Dow Jones regge con Google che entra nell'indice, il resto dei mercati prosegue la sua dinamica rialzista di lungo con poca forza ma senza mostrare debolezza evidente nel brevissimo termine. Per il momento la situazione tecnica rimane in test, la dinamica dei prezzi sul settimanale rimane di indebolimento, la situazione tecnica cambia di fatto nel breve termine.

In attesa di Inflazione Europa e Disoccupazione Usa

Mercati che comunque attendono dati importanti come quelli dell'inflazione europea e della disoccupazione Usa, veri e propri market mover. Ricordiamo che nel frattempo la situazione macro é completamente cambiata dal punto di vista dell'inflazione in quanto il petrolio é letteralmente crollato a 70 dollari al barile, livelli impensabili da molti fino a qualche mese fa. L'inflazione europea é prevista in calo dal 3,2% al 3% e oggi abbiamo diversi dati delle singole inflazioni a partire da quella francese, tedesca e italiana. Per quanto riguarda la disoccupazione Usa dovremmo attendere giovedí, il dato dovrebbe uscire stabile al 4,3% con un giorno anticipato per via delle festivitá dell'indipendenza in Usa.