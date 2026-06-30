Yen in emergenza

Mercati che non cedono nella prima giornata di trading della settimana, il cambio UsdJpy raggiunge i 162,40 livelli che non si vedono dal 1987, la BoJ é richiamata ad intervenire
Yen sotto pressione ai minimi dal 1987
Una situazione che sembra oramai ingestibile quella relativa allo Yen che di fatto raggiunge i minimi dal 1987 sotto la pressione di un dollaro non eccessivamente forte. Svariati gli interventi della Bank of Japan dal 2022 ad oggi, ma a nulla sono serviti in quanto il cambio con il dollaro sta ancora proseguendo la sua dinamica al rialzo senza trovare punti dai quali poter vedere un ribasso dal punto di vista tecnico. Neanche l'ultimo intervento, quello del 29 aprile, quando il cambio scese di 5 figure dopo l'intervento diretto della BoJ ha sortito i suoi effetti, il mercati ha sempre ricomprato dollari contro lo yen, eppure la finestra di carry trade é parzialmente chiusa considerando il fatto che adesso la valuta piú conveniente per un'operazione del genere é il franco svizzero. Per il momento quindi si attendono novitá da parte della banca centrale giapponese che al momento rimane a guardare dopo i numerosi interventi. Questa situazione necessita di uno sblocco dall'alto, rimaniamo in attesa di un intervento.
Mercati, nessun cedimento
La scorsa settimana abbiamo visto dinamiche di indebolimento e per la prima giornata di 4 utili per il trading non abbiamo visto segni di cedimento. Mercati che rimangono ancora su livelli minimi e provano a recuperare senza vedere fortissime oscillazioni. Il Dow Jones regge con Google che entra nell'indice, il resto dei mercati prosegue la sua dinamica rialzista di lungo con poca forza ma senza mostrare debolezza evidente nel brevissimo termine. Per il momento la situazione tecnica rimane in test, la dinamica dei prezzi sul settimanale rimane di indebolimento, la situazione tecnica cambia di fatto nel breve termine.
In attesa di Inflazione Europa e Disoccupazione Usa
Mercati che comunque attendono dati importanti come quelli dell'inflazione europea e della disoccupazione Usa, veri e propri market mover. Ricordiamo che nel frattempo la situazione macro é completamente cambiata dal punto di vista dell'inflazione in quanto il petrolio é letteralmente crollato a 70 dollari al barile, livelli impensabili da molti fino a qualche mese fa. L'inflazione europea é prevista in calo dal 3,2% al 3% e oggi abbiamo diversi dati delle singole inflazioni a partire da quella francese, tedesca e italiana. Per quanto riguarda la disoccupazione Usa dovremmo attendere giovedí, il dato dovrebbe uscire stabile al 4,3% con un giorno anticipato per via delle festivitá dell'indipendenza in Usa.
Grafico del giorno: EURNOK – Quando finirà la svendita? (29.06.2026)
Calendario economico: cosa potrebbe influenzare i mercati questa settimana? (29.06.2026)
Notizie del mattino: Quali prospettive per il settore dell'IA? (29.06.2026)
Live Caffé e Mercati
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.