Approfondisci la tua conoscenza degli indicatori tecnici più popolari e tutti quelli che xStation5 e come analizzare il mercato con la nostra piattaforma più avanzata

Per gli analisti tecnici il grafico è uno degli strumenti più importanti quando si prendono delle decisioni di trading. Ecco perché è indispensabile personalizzare la tua piattaforma di trading per adattarla al tuo stile e preferenze. Strumenti di analisi tecnica / personalizzazione barra strumenti xStation 5 ha una vasta gamma di strumenti per analizzare i grafici per poterti consentire di elaborare una strategia di trading avanzata. Sono disponibili i seguenti strumenti: Oltre 34 indicatori

Trend lines ed altre

Canale equidistante

Forme

Strumenti di Fibonacci

Andrew’s Pitchfork

Speedline

Ventaglio di Gann

Etichette

Strumenti delle Onde di Elliott

Formazione Armonica (XABCD)

Comparazione grafici Puoi trovare questi strumenti sulla barra verticale sinistra sul grafico: Inoltre, puoi personalizzare la barra degli strumenti secondo le tue necessità, impostando soltanto gli strumenti analitici che usi. Per aggiustare la barra degli strumenti clicca col tasto destro e scegli “Personalizza barra strumenti”. Apparirà una finestra di dialogo. Qui puoi mettere /togliere la spunta agli strumenti a cui vuoi avere un accesso rapido. Per trovare tutti gli strumenti disponibili, scorri giù il menu della finestra “Personalizzare” e metti la spunta a ciò che ti interessa e conferma cliccando “Applica”. La tua barra degli strumenti personalizzata è pronta. Diamo una scorsa agli strumenti più popolari: Cross + Il cross ti consente di guardare il grafico da te scelto in modo più preciso, ed analizzare elementi come il prezzo di apertura, di chiusura, il prezzo massimo e quello minimo,in un determinato intervallo di tempo. Il cross ti consente anche di misurare la lunghezza del movimento in pip o il tempi e vedere di quante candele è durato il movimento del prezzo. Devi solo tenere premuto il tasto sinistro del mouse e muovere il cross. Linee e canali Ti consentono di tracciare la tua analisi e quello che tu pensi possa accadere in termini di trend lines e canali. Si tratta di uno degli strumenti più basilari dell’analisi tecnica ma anche di uno dei più popolari. Ti consente di sottolineare i trend al rialzo o al ribasso applicandoli rispettivamente ai massimi ed ai minimi di prezzo. Andrew’s Pitchfork Per i trader più avanzati, la Andrew’s Pitchfork è uno strumento popolare per i possibili livelli del supporto e della resistenza. Regressione lineare Si tratta di una semplice linea che meglio approssima tutti i vari punti data individuali. La regressione viene spesso usata per determinare quanti determinati fattori influenzano il movimento di prezzo di uno strumento. Ritracciamento di Fibonacci Si tratta di uno strumento potente e popolare che evidenzia I potenziali livelli di ritracciamento del movimento di prezzo originale di uno strumento. I ritracciamenti di Fibonacci usano le linee orizzontali per indicare le aree di supporto o di resistenza ai livelli chiave. Onde di Elliott Un principio fondamentale con questo indicatore è che ad ogni azione segue una reazione. Cinque onde muovono in direzione del trend principale, seguite da tre onde correttive (un movimento 5-3). Un movimento 5-3 completa un ciclo: ciò aiuta i trader a capire il comportamento di certi mercati in determinati periodi di tempo. Per analizzare i grafici puoi usare anche una grafica semplice: usare le frecce, i rettangoli, le ellissi ed i triangoli. Nella parte inferiore della barra degli strumenti, hai l’opzione di impostare un'etichetta di testo o impostare un livello per mostrare ciò che vuoi vedere su un grafico o per comprarlo con altri strumenti. Puoi vedere le correlazioni tra gli strumenti, ma ricordati di mantenere I tuoi grafici puliti e comprensibili in modo che tu possa interpretare facilmente le opportunità. Adesso che abbiamo visto gli strumenti di analisi disponibili su xStation 5, puoi iniziare ad usarli nelle tue analisi quotidiane del mercato!

