Bande di Bollinger - Definizione

Tempo di lettura: 3 minute(s)

Le bande di Bollinger, sviluppate da John Bollinger negli anni '80, mirano a creare una visione dinamica della volatilità del mercato, sebbene all'epoca fossero percepite come statiche. Diamo un'occhiata ad alcuni concetti da tenere a mente e ai diversi modi per usarli.

Struttura, concetto e utilizzo delle bande di Bollinger Le bande di Bollinger sono classificate all'interno degli indicatori tecnici di tendenza e sono composte da tre bande (superiore, media e inferiore), che sono disegnate in relazione alle fluttuazioni delle coppie di valute. La banda media è ricavata dalla media mobile semplice di 20 periodi (o qualsiasi altro arco temporale a seconda delle preferenze del trader). La banda superiore è calcolata in modo un po' più complesso, poiché la media mobile semplice viene aggiunta due volte (2x) la deviazione standard della media mobile a 20 periodi. Il doppio della deviazione standard viene utilizzato per risultati fino al 68% più accurati. Questo è considerato il segnale più appropriato, perché la deviazione standard (1x) della media mobile semplice a 20 giorni provocherebbe l'invio di un eccesso di segnali, esponendo il singolo trader a uno scenario di speculazione. La banda inferiore viene calcolata esattamente allo stesso modo, ma invece di sommare la media mobile semplice a 20 giorni, essa viene sottratta. Fonte: xStation 5 Tieni presente che i dati presentati si riferiscono ai dati sulla performance passata e come tali non sono un indicatore affidabile della performance futura. Segnali che le bande di Bollinger possono fornire Per capire più chiaramente come le bande di Bollinger possono essere interpretate come indicatori di trading, divideremo i movimenti di mercato in tre sottocategorie: oscillazione (swing) del mercato

movimento rialzista

movimento di ribassista Vediamo ora ciascuna tipologia in dettaglio: 1. Swing market nelle bande di Bollinger Come si può vedere nella Figura 2 (grafico 4H), le bande di Bollinger superiore e inferiore sono notevolmente strette. Questo dovrebbe avvisare il trader che si sta preparando un trend rialzista e che dovrebbe essere paziente. Fonte: xStation Tieni presente che i dati presentati si riferiscono ai dati sulla performance passata e come tali non sono un indicatore affidabile della performance futura. 2. La tendenza al rialzo delle bande di Bollinger Continuando con la Figura 2, possiamo vedere che le bande di Bollinger hanno fornito un segnale di acquisto molto chiaro quando il prezzo ha chiuso al di sopra della banda superiore (punto 1 nella Figura 2). Il trader avrebbe dovuto realizzare un profitto lordo maggiore di 180 quando il TP si è attivato il 28 settembre 2013 e il prezzo ha chiuso al di sotto della linea mediana della SMA a 20 giorni. Se questo fosse andato dall'altra parte, tuttavia, il trader avrebbe subito una perdita. 3. La tendenza al ribasso delle bande di Bollinger Nella Figura 3, presentata di seguito, possiamo vedere che le bande di Bollinger offrivano un segnale di vendita molto chiaro quando il prezzo chiudeva al di sotto della banda inferiore (Punto 1 nella Figura 2). Il trader avrebbe dovuto realizzare un profitto lordo superiore a 120 quando il TP si è attivato il 7 ottobre 2013 e il prezzo ha chiuso al di sopra della linea mediana della SMA a 20 giorni. Se questo fosse andato dall'altra parte, tuttavia, il trader avrebbe subito una perdita. Fonte: xStation Tieni presente che i dati presentati si riferiscono ai dati sulla performance passata e come tali non sono un indicatore affidabile della performance futura. Gestione del rischio con le bande di Bollinger Si raccomanda vivamente ai trader di avere sempre in atto una buona strategia di rischio, in modo che il suo conto possa essere reintegrato dopo il primo o il secondo falso segnale.

