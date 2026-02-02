Il Chicago Board of Trade, dai futures sul grano alle audaci strategie degli speculatori. Storie, curiosità e figure leggendarie che hanno plasmato i mercati globali.

Cos’è il Chicago Board of Trade?

Fondato nel 1848, il Chicago Board of Trade nacque come mercato centralizzato dove agricoltori e compratori potevano scambiare grano. Col tempo divenne il centro globale dei futures agricoli, influenzando i prezzi del cibo nel mondo intero. Il CBOT era il campo di battaglia originale per grano, mais, soia… e idee. I trader non spostavano solo merci; muovevano mercati, spesso con un solo grido o un gesto dalla pit di trading.

Oggi il CBOT fa parte del CME Group, ma la sua identità come pilastro del commercio globale di commodities resta intatta.

Il ruolo degli speculatori nei mercati delle commodities

Gli speculatori non sono scommettitori. Sono assuntori di rischio che si espongono ai movimenti dei prezzi in cambio della possibilità di profitto. Mentre gli agricoltori fanno hedge per proteggere i raccolti, gli speculatori scommettono sui prezzi futuri, al rialzo o al ribasso. Spesso criticati, senza di loro i mercati si bloccherebbero. Portano liquidità, rendono più facile entrare o uscire dalle posizioni e spesso anticipano tendenze di domanda e offerta prima che diventino notizie. Non piantano né raccolgono, ma le loro mosse influenzano l’intera catena alimentare. In molti modi, sono le banderuole del sentiment di mercato.

Storie di speculazione dal Chicago Board of Trade

Dietro il rumore della pit di trading, tra nuvole di gesso e fogli volanti, il CBOT fu testimone di alcune delle scommesse più audaci della storia finanziaria. Non erano solo scambi: erano battaglie tra istinto e dati, tra arroganza e umiltà, tra il ticchettio dell’orologio e milioni in contratti aperti.

Ecco cinque storie che catturano lo spirito della speculazione al suo massimo.

1. La guerra del grano di Arthur Cutten del 1924

Soprannominato “The Wheat King”, Cutten era una volta solo un impiegato con le mani callose e una bicicletta. Nel 1924, prevedendo un aumento della domanda globale di grano a causa di cattivi raccolti in Europa, accumulò enormi posizioni long. I prezzi schizzarono. I giornali parlavano di lui ovunque. Quando le condizioni migliorarono, i prezzi crollarono, e molti che lo avevano seguito rimasero sul lastrico. Cutten sopravvisse, e le sue operazioni entrarono nella leggenda: anche un re non può controllare la pioggia.

2. Lo squeeze del grano di Hutchinson del 1888

Benjamin “Old Hutch” Hutchinson, ex droghiere, cercò di monopolizzare il mercato del grano di Chicago. Controllò oltre 12 milioni di bushel. Quando arrivò il momento della consegna, nessuno poteva offrire grano sufficiente. Prezzi alle stelle, panico tra mugnai e panettieri. Scaricò i contratti al picco e fece fortuna. La sua impresa spinse a regolamentazioni future. Hutchinson dimostrò che un uomo solo, con abbastanza capitale, poteva scuotere un’intera catena alimentare.

3. Il bluff sul cotone di Jesse Livermore (che bluff non era)

Nel 1907, Livermore shortò cotone mentre tutti gli altri compravano. Non bluffava: aveva studiato ritardi nelle spedizioni e condizioni meteo, prevedendo l’eccesso di offerta. Quando i prezzi raggiunsero il picco, raddoppiò le posizioni short. Il cotone crollò e Livermore guadagnò milioni. La sua arma segreta: informazioni ignorate dal mercato e freddezza nel muoversi.

4. La rissa della soia del 1973

Nel 1973 i prezzi della soia esplosero grazie a esportazioni record verso Giappone e URSS. Marty Harnett, 24 anni, comprò migliaia di contratti, diventando una celebrità della pit. Ignorò avvertimenti sul rapporto USDA. I prezzi crollarono del 20% in un giorno, evaporando i suoi guadagni. La lezione fu dura: mai innamorarsi di una posizione.

5. Il grande whiplash del mais del 1996

Nel 1996, il mais oscillava a causa di ritardi di semina e siccità. Un trader chiamato “D-Train” puntò sui futures di luglio, convinto che i prezzi raggiungessero massimi storici. Da $3,25 salì a $5,00, poi la pioggia tornò e il mercato perse 50 cent in un’ora. Raddoppiò la posizione sperando in un rimbalzo che non arrivò, perdendo milioni. La lezione CBOT: il tempo può bruciare denaro.

Alcuni speculatori famosi

Jesse Livermore – il ragazzo plunger

Iniziò a 15 anni nei bucket shops di Boston, poi Wall Street. Shortò cotone e grano in quantità leggendarie. La sua forza: pazienza, tempismo, psicologia. Una lezione su eccesso di leva e arroganza.

Arthur Cutten – il re del grano di Chicago

Arrivò a Chicago con una bicicletta e pochi soldi. Divenne magnate del grano, influenzando i prezzi durante la Prima Guerra Mondiale e la Grande Depressione. Simbolo di speculazione autodidatta e istinto di mercato.

Benjamin Hutchinson – “Old Hutch”

Uno dei primi grandi trader, monopolizzò il grano di Chicago nel 1888. Temerario e indifferente alle critiche, insegnò il rischio di manipolazione e il potere di un singolo individuo.

Richard Dennis – il maestro delle “tartarughe”

Trasformò $1.600 in oltre 200 milioni. Il suo esperimento “Turtle Traders” dimostrò che il trading può essere insegnato. Metodo sistematico, trend-following e disciplina sopra emozione.

Paul Tudor Jones – il maverick moderno

Non strettamente CBOT, ma operò su grano e cotone. Previde il crollo del 1987 e guida Tudor Investment. Combina macroeconomia e pattern recognition. Trades audaci, focalizzati e profondamente studiati.

Le sculture di Arthur Cutten

Nell’ex tenuta di Cutten a Lake Forest, Illinois, due sculture in bronzo di Demeter e Mercurio sorvegliavano il giardino principale. Rappresentavano saggezza, commercio e il mondo del grano. Portate dal vecchio edificio CBOT, scomparvero per quasi 70 anni, poi ritrovate in un fienile nel 2007. Oggi sono nell’atrio del CBOT: Demeter davanti a contratti storici del 1920, Mercurio accanto, come a sussurrare segnali di trading ai coraggiosi. Più che arte, reliquie dell’era d’oro della speculazione.