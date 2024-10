Come risparmiare: consigli per prendere il controllo delle tue finanze

Tempo di lettura: 12 minute(s)

La spesa incontrollata di denaro può avere effetti negativi non solo sul tuo portafoglio, ma anche sul tuo futuro finanziario . In questo articolo esploreremo alcuni suggerimenti pratici per gestire al meglio le tue finanze personali e risparmiare denaro , evitando spese impulsive.

In tempi recenti il costo della vita tende ad essere molto elevato in Italia, soprattutto se hai una famiglia. Ma pensaci: quanto puoi controllarlo, ridurlo? Prima inizi a risparmiare denaro e a controllare le tue finanze, prima raggiungerai risultati soddisfacenti, e chissà magari riuscirai anche a raggiungere la libertà finanziaria molto prima della pensione. Ebbene però non esiste una bacchetta magica, di conseguenza per ottenere la libertà finanziaria bisogna fare il primo grande passo, che consiste nel capire appieno come è possibile ridurre le spese quotidiane e controllare le tue finanze.

Spesa di denaro: come controllarla?

Cambiare le proprie abitudini non è mai facile, specialmente dal punto di vista finanziario. Esistono centinaia di fattori che incidono su queste abitudini come l'educazione ricevuta, e bisogni inconsci molte volte non necessari che complicano la situazione.

Se desideri davvero cambiare il modo in cui gestisci le tue finanze, segui questi passaggi:

1. Pianifica un budget

Sei tu l'unico responsabile della pianificazione del tuo budget. Questa è un area su cui hai una grande influenza.Il primo passo per pianificare un budget è comprendere e analizzare il tuo reddito e quello della tua famiglia, seguito dall'analisi delle spese mensili.Questa comprensione è fondamentale per una corretta gestione finanziaria. Una volta compreso il quadro finanziario, è possibile individuare aree in cui è possibile tagliare le spese in modo significativo. Questi tagli di solito possono essere fatti senza grandi sacrifici. È possibile anche ridurre le spese radicalmente, ma è importante essere consapevoli delle conseguenze. Inoltre, stabilire obiettivi finanziari raggiungibili è cruciale per mantenere una gestione finanziaria sana nel lungo periodo.

2. Identifica le tue motivazioni per ridurre le spese

Il ricordare costantemente le proprie motivazioni per ridurre le spese è fondamentale per mantenere la disciplina finanziaria e perseguire obiettivi a lungo termine. Se sogni un ritiro dal lavoro anticipato o desideri garantire una sicurezza finanziaria a te stesso e ai tuoi figli, ridurre le spese attuali ti permetterà di accumulare risorse per realizzare questi obiettivi. Ricordando costantemente queste motivazioni, sarai più motivato a ridurre le spese e a mantenere un approccio disciplinato verso la gestione finanziaria a lungo termine.

3. Trova un’equilibrio tra indulgenza e disciplina

Nel percorso della gestione finanziaria personale, è importante trovare un equilibrio tra indulgenza e disciplina. Accetta il fatto che commetterai errori lungo il percorso e sii indulgente con te stesso. La tolleranza verso se stessi è fondamentale per mantenere la motivazione e superare gli ostacoli. Nonostante gli imprevisti, cerca costantemente di attenerti al tuo piano a lungo termine. La disciplina finanziaria è una maratona, non una gara di velocità, e mantenere la visione a lungo termine è essenziale per ottenere successo. Datti una ricompensa per i risultati positivi e cerca di descriverti come qualcuno che ha il controllo totale dei propri mezzi finanziari.

4. Assicurati che il tuo reddito superi le spese

Garantire che il tuo reddito superi le spese è essenziale per la stabilità finanziaria. Cerca di mettere al sicuro almeno il 25% dell'eventuale surplus ogni mese. In questo modo, potresti accumulare fondi di base che ti garantiranno una sicurezza economica per circa sei mesi. È normale non riuscire sempre come ci si aspetta, quindi non reagire in modo negativo se in un determinato mese le tue finanze non corrispondono alle aspettative. Ricorda che ci sono ancora molte opportunità aggiuntive, inclusi guadagni o opportunità di investimento, che possono contribuire a migliorare la tua situazione finanziaria. Cambiare le abitudini finanziarie e risparmiare denaro potrebbe non essere facile, ma stabilire un budget mensile può aiutarti significativamente a raggiungere una gestione finanziaria più efficace.

Come avere il controllo sulle tue finanze?

Avere il controllo sulle tue finanze non è semplice, e la parte più impegnativa è l'aspetto psicologico e la pazienza. Ecco dei consigli pratici per prendere il totale controllo sulle tue finanze:

Non temere di avvalerti dell'aiuto della tecnologia: se preferisci i metodi convenzionali, puoi usare una calcolatrice, un quaderno e un foglio di carta. Tuttavia, la soluzione migliore (e la meno dispendiosa in termini di tempo) potrebbe essere rappresentata dai programmi informatici e, soprattutto, dalle app che ti consentono di tenere traccia delle tue spese e delle tue entrate. Non dovrai più portare con te le ricevute e ricordarti di tutto. In realtà, questo significa che una gran parte della "sfida" è alle tue spalle. Potrai avere i numeri quasi "pronti all'uso" se utilizzi l'app della tua banca.

Riserve di contante : Le "Riserve di contante" si riferiscono alla pratica di mettere da parte una parte dei propri guadagni mensili come risparmio. Questo comporta l'analisi accurata delle entrate e delle spese, con l'obiettivo di creare un surplus positivo. Questo surplus rappresenta un'opportunità per accumulare risorse finanziarie aggiuntive, che a loro volta costituiscono un cuscinetto finanziario per far fronte ad eventuali emergenze o imprevisti. In sostanza, costruire riserve di contante significa pianificare in modo oculato per garantire una sicurezza finanziaria a lungo termine e proteggersi da possibili situazioni economicamente difficili.

Pensa a lungo termine e mantieni alta la tua motivazione: L'aspetto psicologico del controllo delle tue finanze è fondamentale. Se guardi solo a breve termine, potresti non percepire un risparmio significativo, ma se ampli la prospettiva a diversi decenni, capirai il potere della pianificazione finanziaria a lungo termine. Nel corso del tempo, avrai la possibilità di investire i tuoi risparmi o metterli in obbligazioni, preservando il loro valore nel tempo (superando l'inflazione). È importante anche comprendere che, se sei appena all'inizio del percorso di risparmio, è normale commettere errori - sii comprensivo con te stesso. Un periodo più difficile non deve compromettere l'intero anno o molti anni di risparmio. Mantieni la tua determinazione e non lasciarti scoraggiare.

Concentrati sulle tue entrate e controlla attentamente le promozioni disponibili: Analizzando le tue finanze, vedrai certamente quanto possa fare la differenza un'iniezione di capitale aggiuntivo. Pertanto, tieni presente che esaminare le offerte disponibili nei supermercati può essere utile, così come la capacità di resistere all'acquisto di merci scontate anche del 90% (quando non necessarie). Tuttavia, queste azioni non possono competere con il valore che puoi ottenere impiegando il tuo tempo in modo più produttivo. Ad esempio, puoi investire in formazione e cercare un'opportunità lavorativa aggiuntiva, che ti fornirà una seconda fonte di reddito. Questo ti renderà meno dipendente da un singolo datore di lavoro e ti consentirà di risparmiare di più. Di conseguenza, percepirai gli effetti positivi del controllo delle tue finanze nel tuo bilancio domestico prima di quanto pensi.

Psicologia: La tentazione di spendere i soldi che hai risparmiato come risultato del tuo duro lavoro sarà comunque enorme finché i tuoi bisogni saranno molto materiali e finché darai priorità a tali bisogni. Cerca di distanziarti da essi, e rifletti su cosa ti dia davvero felicità. Forse, invece di costose svagate, pensa a una passeggiata nel bosco con i tuoi figli e invece di portarli al ristorante, portali a fare un picnic. Non arrivare agli estremi, ma cerca di apprezzare i piaceri della vita che non costano nulla. Questo ti aiuterà a controllare le tue spese.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Come risparmiare: 6 spese quotidiane inutili

Probabilmente ti sei chiesto molte volte cosa renda effettivamente difficile per te risparmiare denaro. Non devi rinunciare radicalmente a tutti i "piaceri" su cui spendi denaro immediatamente. Piuttosto, potresti pensare alla frequenza con cui lo fai. Questa è la chiave sia del "successo" che del "fallimento" finanziario. Di seguito, elencheremo 6 esempi di spese comuni che riducono il tuo reddito e potenzialmente ti allontanano dal raggiungere l'indipendenza.

Mangiare fuori: Forse quando vai al lavoro e compri pranzo, cena o caffè fuori tutti i giorni ti sembra una spesa necessaria.. Tuttavia, se consideri il costo di questi servizi e piatti, scoprirai che il 20% del tuo salario giornaliero viene speso per entrambi questi pasti. Prepararli a casa sarebbe molto più economico, e potresti ascoltare un podcast interessante o parlare con i tuoi cari mentre cucini. Questa semplice mossa può ridurre significativamente le tue spese mensili. Trasporti pubblici e carburante: A volte autobus, treni, metropolitana o auto sono il principale mezzo di trasporto. Tuttavia, pensa a quante volte potresti fare una passeggiata o usare la bicicletta per raggiungere la tua destinazione. Con benefici significativi per la tua salute e per il portafoglio. Soprattutto nelle grandi città, scoprirai che una bicicletta è un mezzo di trasporto più veloce di un'auto! Cambio del guardaroba: Forse hai pensato più volte che sarebbe bello rinnovare il tuo guardaroba con abiti nuovi di zecca. Magari desideri fare un'impressione impeccabile sulle persone. Ma rifletti un attimo: forse sarebbe più sensato mantenere i tuoi attuali vestiti in ottime condizioni, specialmente se ti vanno ancora a pennello. Soddisfare i bisogni immaginari dei tuoi cari: Forse i tuoi figli ogni tanto desiderano qualcosa di nuovo. Come genitore amorevole, è difficile dire di no. Potresti anche essere tu stesso a comprare loro qualcosa che poi finisce in un angolo della stanza senza essere mai usato. Fermati un momento a considerare di quali cose hanno davvero bisogno i tuoi figli. Ricorda che il dono più prezioso che puoi fare loro non richiede grandi spese. Perché non trascorrere più tempo di qualità con loro anziché comprare un nuovo e costoso giocattolo? Acquistare cose che non puoi permetterti: Acquistare beni che non puoi permetterti è rischioso dal punto di vista finanziario. Vivere al di sopra delle proprie possibilità è uno dei più grandi errori da evitare. Per garantire un futuro stabile, è importante vivere secondo uno standard finanziario inferiore alle proprie disponibilità. Prestiti: Acquistare beni costosi a credito spesso rappresenta un grave errore finanziario. Gli interessi fanno sì che tu restituisca al creditore molto più di quanto hai preso in prestito. In realtà, ciò significa che più prestiti prendi, più aumenta il tuo costo della vita e il rischio di insolvenza. Evitare una situazione del genere è cruciale per la tua stabilità finanziaria. In alternativa, se non hai altra scelta, potresti considerare un mutuo o un credito per investimenti se hai intenzione di avviare un'attività. Evitare i prestiti al consumo può aiutarti a raggiungere più rapidamente l'indipendenza finanziaria.

Consigli per risparmiare nel breve termine

Suddividere le spese in categorie è fondamentale per individuare aree in cui poter risparmiare. Le tre principali categorie da considerare sono:

Spese fisse: ad esempio affitto, mutuo e spese assicurative

Spese variabili: generi alimentari, trasporti e servizi di base

Spese discrezionali: spese non essenziali, come cene fuori, intrattenimento e acquisti.

Classificando le tue spese, puoi individuare le aree in cui puoi tagliare e destinare più fondi ai tuoi obiettivi di risparmio.

Stabilire obiettivi di risparmio realizzabili è un altro passo fondamentale per mantenere la motivazione e realizzare le tue aspirazioni finanziarie.

Valuta la tua situazione finanziaria attuale e determina gli obiettivi a breve e lungo termine.

Calcola la tua capacità di risparmio in base al tuo reddito e alle tue spese.

Imposta obiettivi specifici e misurabili.

Le spese ricorrenti possono compromettere il tuo bilancio, quindi cerca di ridurle.

Ricorda di adattare i tuoi obiettivi in base ad eventuali cambiamenti nella tua situazione finanziaria.

Risparmia sulla spesa alimentare

I generi alimentari rappresentano solitamente una spesa importante per molte famiglie, ma esistono modi per risparmiare denaro senza sacrificare la qualità o la varietà. Ecco alcuni suggerimenti:

Pianifica i tuoi pasti in anticipo per evitare acquisti impulsivi e sprechi alimentari.

Considera l'acquisto in grandi quantità per usufruire degli sconti per quantità

L’implementazione di questi semplici cambiamenti può ridurre significativamente la spesa per i generi alimentari.

Risparmia sulle bollette

Le bollette rappresentano un’altra spesa domestica significativa, ma esistono modi per risparmiare sul consumo di energia e acqua. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a risparmiare sulle bollette energetiche:

Risparmia energia spegnendo le luci quando non in uso

Utilizzare elettrodomestici a basso consumo energetico

Sigilla eventuali perdite di isolamento nella tua casa

Valuta la possibilità di cambiare fornitore per ottenere un accordo migliore sulle bollette

Investi in elettrodomestici ad alta efficienza energetica che possono farti risparmiare denaro sulle bollette energetiche a lungo termine

L'implementazione di queste modifiche porterà a una notevole diminuzione dei costi delle utenze.

Utilizza i trasporti pubblici

I costi di trasporto possono aumentare rapidamente, ma utilizzare i trasporti pubblici, il car pooling o la bicicletta può aiutarti a risparmiare denaro. Queste opzioni non solo riducono le spese di carburante e manutenzione, ma apportano anche benefici all’ambiente riducendo le emissioni di carbonio. La scelta di opzioni di trasporto economiche può liberare fondi per altri obiettivi finanziari, contribuendo alla crescita dei tuoi risparmi.

Elimina i tuoi debiti ed evita gli interessi

Evitare i debiti e di conseguenza il pagamento degli interessi può aumentare l’importo che puoi dedicare al risparmio. Dando priorità ai debiti ad alto interesse, consolidando i debiti e costruendo un fondo di emergenza, puoi ridurre il tuo onere finanziario e assumere il controllo delle tue finanze. Estinguere prima i debiti con interessi elevati può farti risparmiare denaro sui pagamenti degli interessi e ridurre più rapidamente il debito complessivo. Concentrati sui seguenti debiti:

Debito della carta di credito

Prestiti personali con tassi di interesse elevati

Prestiti con anticipo sullo stipendio

Prestiti ad alto interesse

Assicurati di effettuare i pagamenti minimi su tutti gli altri debiti mentre ti concentri sul ripagare il debito ad alto interesse.