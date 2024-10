Come risparmiare soldi ogni mese: consigli utili

Tempo di lettura: 10 minute(s)

Risparmiare denaro regolarmente ogni mese può essere una sfida, ma è sicuramente un'abitudine che merita di essere coltivata. La libertà finanziaria è quasi impossibile senza abitudini finanziarie positive. Non è mai troppo tardi per iniziare a risparmiare. Ma come farlo in modo efficace e regolare senza sacrificare la felicità e la qualità della vita? Scopriamolo insieme.

Risparmiare denaro ogni mese è spesso visto come un sacrificio che riduce la qualità della vita. Tuttavia, molte spese quotidiane possono essere ridotte o eliminate senza rinunciare a vacanze, auto nuove o altre comodità. La chiave è seguire alcune semplici regole e limitare i consumi superflui. Controllando le spese, puoi creare un fondo di emergenza che ti darà maggiore sicurezza economica. Inoltre, non sarai completamente dipendente dal tuo lavoro attuale o dalla tua situazione abitativa. Avrai la libertà di negoziare stipendi migliori o cambiare lavoro senza preoccuparti della stabilità finanziaria. Risparmiare denaro ogni mese, quindi, non solo protegge il tuo portafoglio, ma aumenta anche la tua indipendenza e tranquillità finanziaria.

L'importanza di risparmiare soldi ogni mese

Risparmiare denaro ogni mese significa mettere da parte una parte del tuo reddito (designata o meno) e conservarla sotto forma di denaro contante o altri beni liquidi facilmente convertibili in contanti (obbligazioni, depositi, azioni, ecc.). Le ragioni per risparmiare possono variare e per analisi possiamo separarle in due categorie:

Interne: derivate da credenze, sogni e obiettivi

derivate da credenze, sogni e obiettivi Esterne: derivate da spese temporanee della vita e dalla copertura di obblighi finanziari futuri

Tuttavia, se esaminiamo entrambe queste ragioni apparentemente indipendenti per cui le persone scelgono di risparmiare, possiamo capire che:

Se una persona X risparmia per ragioni intrinseche, probabilmente lo fa in modo costante, su un lungo periodo di tempo, e dà una certa priorità al risparmio (ad esempio, basando il comfort psicologico sulla sensazione di indipendenza finanziaria). In questo modo, aumenta costantemente un fondo di emergenza e sarà in grado di utilizzarlo in futuro.

Se una persona Y non risparmia per ragioni interne, di solito è a causa di una mancanza di consapevolezza. Alcune persone credono anche che il loro reddito sia troppo basso per iniziare a risparmiare. In questo caso, tuttavia, queste persone non dedicano abbastanza tempo ad analizzare attentamente le loro opzioni. Inoltre, si scoraggiano dal risparmiare perché considerano i risparmi mensili troppo bassi per cominciare. Questo è un grande errore perché, con una visione a lungo termine, nel corso di decenni una somma piuttosto consistente può accumularsi dai risparmi. Una persona che non sente un bisogno interiore di risparmiare è improbabile che abbia denaro disponibile per il futuro.

La conclusione importante è che, mentre la necessità interna di risparmiare varia e non tutti ce l'hanno, sia la persona X che la persona Y affrontano situazioni esterne nella vita che spesso sono fuori dal loro controllo e richiedono azioni e spese. Tipicamente, se la persona Y non ha risparmiato per un tale evento in anticipo, dovrà ricorrere al credito (che genera costi aggiuntivi) o non sarà in grado di affrontare le sfide.

Tutti affrontano situazioni nella vita che possono richiedere una certa quantità di denaro. Queste possono essere incidenti casuali così come situazioni prevedibili, come l'istruzione dei figli, i matrimoni e la pensione. Altre cose che possiamo prevedere con una probabilità relativamente alta includono, ad esempio, costose riparazioni o sostituzioni dell'auto o appuntamenti dentistici. Concludiamo quindi che risparmiare soldi ogni mese è nell'interesse di tutti, ancor più di coloro che non hanno ancora sviluppato il bisogno interno di mantenere una certa percentuale di denaro nel loro portafoglio.

Risparmiare soldi ogni mese significa:

Comfort mentale

Maggiore indipendenza finanziaria

Maggiore senso di sicurezza

Un futuro più sicuro per te e la tua famiglia

Capacità di coprire spese impreviste senza ricorrere al credito

Prospettiva di una vita prospera in pensione e la possibilità di realizzare i propri sogni

IMPORTANTE: Risparmiare soldi ogni mese è solo uno dei tanti componenti della stabilità finanziaria. A lungo termine, il denaro contante non fornisce benefici comparabili a investimenti di successo o all'aumento del reddito, ma risparmiare è fondamentale per entrambi.

Come costruire un fondo di emergenza?

Molti hanno sicuramente incontrato il termine “fondo di emergenza”. In poche parole, si tratta di una somma di denaro risparmiata che può coprire le necessità della vita nel caso in cui una persona o una famiglia smetta di ricevere entrate. Il suo scopo è anche garantire l'esistenza in caso di crisi o perdita del lavoro.

Alcuni stimano che un fondo di emergenza dovrebbe garantire sicurezza finanziaria per circa 12 mesi di spese mensili senza ridurre la qualità della vita. Altri credono che 6 mesi siano sufficienti, mentre i risparmiatori più “estremi” ritengono che il fondo di emergenza debba coprire un minimo di 24 mesi di esistenza senza entrate.

Per calcolare quanto bisogna accumulare in un fondo di emergenza, è necessario conoscere il costo mensile della vita - il proprio o quello dell'intera famiglia. In base a questi, si potrà stimare la somma necessaria per costruire un fondo di emergenza piccolo o molto grande per i tempi incerti. Supponendo che le spese mensili di una famiglia di quattro persone siano circa EUR 10.000, possiamo concludere che la versione base per periodi di 6, 12 e 24 mesi sarà rispettivamente di EUR 60.000, 120.000 o 240.000.

Fondo di emergenza: regole di base

Di norma, il denaro accumulato nel fondo di emergenza non dovrebbe essere speso se non necessario. Questo è il tuo “fondo di emergenza” - ricordatelo. Il denaro all'interno del fondo di emergenza non dovrebbe essere detenuto sotto forma di attività fluttuanti come azioni, quote di fondi comuni o ETF o criptovalute. Devi essere sicuro che la valutazione del tuo fondo di emergenza sia conoscibile e stabile. Non dovrebbe nemmeno essere detenuto in attività illiquide come immobili, orologi, opere d'arte o altri oggetti da collezione. Vendere queste attività richiede tempo e, se hai bisogno di denaro “subito”, ci sarebbe una maggiore probabilità di venderle a prezzi inferiori, cosa indesiderabile. La liquidità e la facile disponibilità dei fondi possono essere cruciali per il fondo di emergenza. La base dovrebbe essere valuta domestica o un “paniere” di valute straniere. In alternativa, obbligazioni governative facilmente negoziabili per mantenere il valore d'acquisto del denaro nel tempo.

10 abitudini finanziarie positive

Parliamo del risparmio di denaro per tutta la vita, il che implica lo sviluppo di determinate abitudini che renderanno non solo il processo più agevole. Tali abitudini possono anche aumentare gli importi finali risparmiati e far giungere più rapidamente la libertà finanziaria, senza sacrificare significativamente la soddisfazione o abbassare il tuo "livello" di soddisfazione nella vita. Ecco 10 esempi di abitudini molto utili:

Analizza attentamente la tua situazione finanziaria: Calcola il tuo reddito sottraendo le spese fisse e i debiti. Questo ti aiuterà a determinare l'importo appropriato da risparmiare ogni mese. Pianifica le tue spese e anticipa eventi probabili: Riserva un margine di sicurezza nel caso in cui il costo della vita aumenti. Puoi anticipare certi eventi e includerli nel tuo piano di risparmio. Registra e analizza le tue spese mensili: Utilizza app o servizi bancari per capire le tue abitudini e regolare le spese. Evita acquisti inutili: Non farti influenzare dalle emozioni. Quando possibile, compra un regalo o dona fondi per aiutare chi ne ha bisogno. Non farti "ingannare" dagli sconti: Non acquistare articoli solo per il prezzo scontato. La spesa resta tale, anche se l'articolo è scontato. Compra articoli di seconda mano: Riduci il consumo e l'inquinamento, facendo anche una scelta sostenibile per il pianeta Terra. Cerca di aumentare il tuo reddito: L'aumento del reddito può essere il vero catalizzatore per il cambiamento finanziario. Approfondisci l'investimento: Quando hai accumulato abbastanza denaro, cerca di aumentare il valore dei tuoi soldi nel tempo. Non scoraggiarti: La coerenza è la base del successo finanziario. Non esagerare e non punirti: Sii paziente con te stesso e mantieni la motivazione costante.

IMPORTANTE: Evita il debito della carta di credito, e tieni presente che i modi per risparmiare denaro velocemente sono all'orizzonte, ma i tuoi obiettivi di risparmio dovrebbero essere realistici. Un conto di risparmio potrebbe essere utile, così come l'opzione di pagamento dopo il lavoro svolto, non prima, per rimanere motivato.

Come risparmiare soldi: 6 passaggi fondamentali

Per rendere il processo di risparmio un successo, è fondamentale coltivare coerenza e pazienza. Molte decisioni e situazioni della vita dipendono dalla riuscita del risparmio, inclusa la capacità di affrontare eventi rari come crisi economiche, perdita del lavoro, gravi guasti dell'auto o malattie. Spesso si tende a considerare tali eventi rari solo perché non sono mai accaduti nella propria vita, ma la storia dimostra che si verificano abbastanza frequentemente. Inoltre, il futuro in pensione o persino il percorso professionale dei figli possono dipendere dall'efficace gestione del risparmio. Pertanto, vale la pena proteggersi.

Ecco un piano semplice in sei passaggi:

Definisci chiaramente i tuoi obiettivi: ciò renderà più agevole abbandonare le vecchie abitudini e perseguire con successo i risultati desiderati. I tuoi obiettivi dovrebbero motivarti. Budget familiare: se sei single, è più semplice. Altrimenti, rivedi con il tuo partner le finanze familiari. Anche se il quadro generale che tracciate è molto generico, potrai individuare dove migliorare il bilancio e quali sono i punti deboli. Riduci le spese: solitamente si tratta di tagliare le spese. Ad esempio, riduci abbonamenti non necessari, spese alimentari, cene fuori e trasporti. Elimina i debiti: paga subito interessi inutili della carta di credito o altre obbligazioni. Generano costi e stress inutili. Pianifica tutto: grazie alle nuove tecnologie, puoi automatizzare le obbligazioni di base e i trasferimenti su un conto di risparmio. Ciò ti farà risparmiare tempo e ridurrà il rischio di dimenticare qualcosa nella frenesia quotidiana. Diversifica le fonti di reddito: se hai tempo a disposizione, cerca una fonte aggiuntiva di denaro. Se desideri mantenere il tuo attuale tenore di vita, considera il reddito da un lavoro aggiuntivo come risparmio.

Importante: Non è vero che solo le persone meno abbienti hanno difficoltà a risparmiare denaro. Anche coloro che guadagnano molto possono avere problemi di risparmio. La capacità di risparmiare dipende più dalle condizioni psicologiche che da quelle finanziarie. La soddisfazione generale nella vita e un ambiente amichevole agevolano il processo di risparmio. Le persone meno soddisfatte potrebbero compensare con acquisti impulsivi. Se la spesa compulsiva diventa un bisogno urgente, è importante non esitare a consultare uno psicologo, che può offrire conversazioni o terapie mirate. Non sottovalutare questa problematica.

Libertà finanziaria e investimenti

Analizzando il tema del risparmio, abbiamo già spiegato che a lungo termine tenere contanti non è vantaggioso. Perché? Perché il potere d'acquisto del denaro diminuisce nel tempo a causa dell'inflazione. Questo significa che oggi puoi acquistare molto più con 1.000 sterline di quanto potresti fare tra 5, 10 o 20 anni. Quali conclusioni possiamo trarre da questo?

Un passo naturale durante il risparmio è avviare l'educazione finanziaria. Questo ti aiuterà a capire meglio il tuo futuro e le opportunità di investimento. I titoli di Stato possono proteggere il tuo capitale dall'inflazione, ma offrono un guadagno relativamente modesto al di sopra dell'inflazione, il che li rende un componente adatto della parte difensiva del tuo portafoglio.

Una volta accumulato un capitale adeguato e costruito un cuscinetto finanziario, puoi considerare quali rischi di investimento sei disposto a correre per ottenere rendimenti potenzialmente superiori all'inflazione. Ricorda che il tuo appetito per il rischio e la tua tolleranza dovrebbero diminuire man mano che ti avvicini al pensionamento.

Nella parte aggressiva del portafoglio, puoi considerare non solo metalli preziosi o immobili, ma anche ETF e azioni di società quotate in borsa. Storicamente, le azioni di società e i fondi comuni che replicano indici di mercato come l'S&P 500 o il Nasdaq 100 hanno offerto rendimenti significativamente superiori, anche se è importante ricordare che la storia non è garanzia di futuro e che il mercato azionario comporta rischi.

I conti di risparmio sono fondamentali, ma il risparmio non garantisce che il valore del tuo denaro sarà mantenuto nel corso di diversi anni o decenni. Azioni e ETF sono molto liquidi e offrono molte opportunità di investimento, ma sono anche soggetti a elevata volatilità. Valuta attentamente se puoi sopportare significative perdite di capitale pur sperando in alti rendimenti. L'educazione finanziaria è cruciale e dovrebbe essere parte integrante del tuo processo di risparmio.