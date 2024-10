Trading sul caffè - Investire in CFD su caffè

Tempo di lettura: 7 minute(s)

Il caffè è una delle materie prime più popolari scambiate dagli investitori. Che cos'è e perché vale la pena investire in CFD su caffè? Le risposte a queste e ad altre domande possono essere trovate in questo articolo.

È risaputo che il Brasile è il più grande produttore di caffè e rappresenta circa il 35% della produzione mondiale. Non tutti però sanno che i chicchi di caffè provengono da una pianta coltivata in più di 50 paesi con climi tropicali e subtropicali. Ognuno di noi, inoltre, può investire in questa commodity agricola o speculare sul suo prezzo grazie ai CFD sul caffè.

CFD sul caffè - Arabica o Robusta

I future scambiati sull'Intercontinental Exchange (ICE) riguardano due tipi di chicchi di caffè, ossia Arabica e Robusta. È importante sapere che l'Arabica rappresenta circa il 70% di tutto il caffè nel mondo ed è considerata un prodotto di alta qualità. Tuttavia, Robusta è la tipologia venduta a prezzi più elevati, principalmente a causa dei minori volumi di produzione e dell'elevata domanda da parte di multinazionali come Nestlé. La tabella seguente mostra i parametri di base del commercio di queste due tipologie di caffè sull'ICE.

Dati validi a Novembre 2021

A questo punto è importante tenere conto anche degli orari durante i quali il caffè viene scambiato sulla borsa ICE, che sono i seguenti:

- Caffè Arabica - dal lunedì al venerdì, dalle 10:15 alle 18:30 (UTC),

- Caffè Robusta - dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:30 (UTC).

Cosa sono i CFD sul caffè?

È possibile investire su caffè in diversi modi, di cui puoi leggere alla fine di questo articolo, ma una delle più semplici e popolari è il trading di CFD su caffè. Di cosa si tratta? Un contratto per differenza (CFD) è un tipo di accordo tra un investitore e un broker che consente loro di realizzare un profitto o subire una perdita sulla differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura di una transazione. I CFD su caffè sono molto liquidi, in quanto non vincolano il trader direttamente all'asset. Investendo in essi, il trader acquista solo il contratto sottostante e, quindi, evita i problemi associati all'acquisto e al possesso fisico della merce.

Come investire in CFD sul caffè?

Investire sul caffè utilizzando i CFD permette di negoziare la merce in entrambe le direzioni, il che significa che puoi guadagnare sia al rialzo che al ribasso. A seconda della valutazione delle potenziali tendenze del mercato e delle tue previsioni sul prezzo del caffè, puoi aprire una posizione lunga (al rialzo) o corta (al ribasso). Naturalmente, una speculazione di successo sul mercato del caffè richiede un'adeguata analisi fondamentale, così come l'analisi del grafico stesso. Ad esempio, il grafico giornaliero del caffè Arabica degli ultimi giorni si presenta così:

Si prega di notare che le informazioni e le ricerche basate su dati storici o risultati non garantiscono profitti futuri e chiunque agisca sulla base di queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.

Quando si investe in CFD su caffè, è possibile aprire una posizione lunga – se si prevede un aumento del prezzo di mercato del caffè, o in alternativa, è possibile aprire una posizione corta, speculando così su un calo dei prezzi del caffè. È importante tenere conto che i CFD sul caffè sono interessanti per gli investitori al dettaglio perché consentono l'uso della leva finanziaria, che può moltiplicare i profitti - ma anche portare a grandi perdite.

Cos'è l'Effetto Contango?

Quando si parla di investimenti nel caffè sotto forma di contratti futures, è importante tenere in considerazione l'effetto Contango, che esiste nella maggior parte dei mercati delle materie prime. Esso prevede un meccanismo di rollover dei futures, che consiste nel mantenere una posizione passando da una serie in scadenza a un contratto con data di regolamento successiva, ad es. da maggio a luglio. Questo può essere fatto vendendo un contratto in scadenza prima del suo regolamento e acquistandone uno nuovo.

Sapendo cos'è il rollover dei futures, possiamo passare alla spiegazione del fenomeno del contango. Questa è una situazione sul mercato dei contratti futures (ad es. futures sul caffè) in cui il prezzo di un contratto da regolare in futuro è superiore al valore di mercato attuale dei CFD. Un esempio di questo fenomeno può essere una situazione in cui il prezzo corrente di un contratto di caffè Arabica in scadenza è di 105 USD per unità e il prezzo di un altro contratto con scadenza successiva è di 110 USD. In questo caso, il contango è pari a 5 USD e direttamente si traduce in un costo di rollover della posizione di 1875 USD per singolo contratto. Come è stata calcolata questa somma? Un contratto futures sul caffè Arabica copre 37.500 libbre di Arabica e il suo prezzo riflette il valore di 100 libbre di caffè, quindi il costo di rollover è il prodotto di 5 e 375.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

A questo punto va notato che un livello di contango relativamente basso è un fenomeno desiderabile e comune nel mercato dei beni e dei servizi. Se, invece, il livello è troppo alto, tale fenomeno favorisce lo stoccaggio delle commodities (in questo caso il caffè) e la loro rivendita in futuro a prezzi superiori a quelli attuali. Un fenomeno opposto al contango è chiamato Effetto Backwardation, ma si verifica molto meno frequentemente nel mercato dei CFD sul caffè.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 77% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.