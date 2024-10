Falchi e colombe: significato nella politica monetaria

Tempo di lettura: 5 minute(s)

La gestione della politica monetaria è un aspetto cruciale di qualsiasi sistema economico, poiché influisce direttamente sulla crescita, sull’inflazione, sull’occupazione e sulla stabilità finanziaria di un paese. Nel dibattito sulle politiche monetarie emergono due approcci opposti: i “falchi” e le “colombe”. Questi due concetti rappresentano filosofie diverse su come le autorità monetarie dovrebbero rispondere alle sfide economiche e finanziarie. In questo articolo esploreremo in dettaglio sia l'approccio dei falchi che quello delle colombe, analizzandone le caratteristiche, le implicazioni e i possibili vantaggi e svantaggi.

Cosa significano i termini Hawkish (Falchi) e Dovish (Colombe)?

"Falchi" e "Colombe" sono termini usati per descrivere diversi approcci alla politica monetaria. Questi termini si riferiscono principalmente alla posizione assunta dalle banche centrali nella gestione dei tassi di interesse e nel controllo dell’offerta di moneta per raggiungere specifici obiettivi economici. Il termine "falco" e "colomba" ha origine dal mondo del birdwatching. I "falchi" sono noti per la loro natura aggressiva e vigile, mentre le "colombe" simboleggiano la pace e la gentilezza. Queste caratteristiche sono state metaforicamente applicate per descrivere diversi approcci alla politica monetaria. Quando si tratta di politica monetaria, essere aggressivi significa tenere un occhio attento sull’inflazione e intervenire per controllarla. Mentre il termine colomba si riferisce a un consulente di politica economica che sostiene politiche monetarie che comportano tassi di interesse bassi. Le colombe sostengono che l’inflazione non è un male e che è destinata ad avere pochi effetti negativi sull’economia. Ritengono che bassi tassi di interesse siano necessari per stimolare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.

Cos’è una politica monetaria?

La politica monetaria si riferisce alle azioni e alle misure adottate dalla banca centrale o dall’autorità monetaria di un paese per gestire e controllare l’offerta di moneta, i tassi di interesse e altre variabili monetarie in un’economia. Il suo obiettivo primario è raggiungere obiettivi economici specifici, come la stabilità dei prezzi, la crescita economica sostenibile e il basso tasso di disoccupazione. La politica monetaria è uno degli strumenti chiave a disposizione dei policy maker per influenzare le condizioni economiche complessive di un paese.

Le banche centrali utilizzano vari strumenti per attuare la politica monetaria. Alcuni degli strumenti comuni includono:

Tassi di interesse : le banche centrali possono adeguare i tassi di interesse a breve termine, come la politica o il tasso di prestito overnight, per influenzare i costi di finanziamento per le banche e altri istituti finanziari. Aumentando o abbassando i tassi di interesse, le banche centrali possono influenzare le decisioni di spesa e di investimento, incidendo sull’attività economica.

: le banche centrali possono adeguare i tassi di interesse a breve termine, come la politica o il tasso di prestito overnight, per influenzare i costi di finanziamento per le banche e altri istituti finanziari. Aumentando o abbassando i tassi di interesse, le banche centrali possono influenzare le decisioni di spesa e di investimento, incidendo sull’attività economica. Operazioni di mercato aperto : le banche centrali possono acquistare o vendere titoli di Stato, come buoni del tesoro o cambiali, nel mercato aperto per controllare l’offerta di moneta. Quando acquistano titoli, immettono denaro nell’economia, mentre la vendita di titoli sottrae denaro dalla circolazione.

: le banche centrali possono acquistare o vendere titoli di Stato, come buoni del tesoro o cambiali, nel mercato aperto per controllare l’offerta di moneta. Quando acquistano titoli, immettono denaro nell’economia, mentre la vendita di titoli sottrae denaro dalla circolazione. Requisiti di riserva : le banche centrali possono stabilire requisiti di riserva, che sono gli importi minimi di riserve che le banche devono detenere a fronte dei loro depositi. Adeguando questi requisiti, le banche centrali possono influenzare la quantità di credito disponibile nel sistema bancario e controllare le attività di prestito.

: le banche centrali possono stabilire requisiti di riserva, che sono gli importi minimi di riserve che le banche devono detenere a fronte dei loro depositi. Adeguando questi requisiti, le banche centrali possono influenzare la quantità di credito disponibile nel sistema bancario e controllare le attività di prestito. Quantitative easing: durante i periodi di crisi economica o quando i tassi di interesse sono già bassi, le banche centrali possono ricorrere al quantitative easing. Ciò comporta l’acquisto di grandi quantità di titoli di Stato o altre attività finanziarie per aumentare l’offerta di moneta e stimolare l’attività economica.

L'approccio specifico e gli strumenti utilizzati nella politica monetaria possono variare a seconda delle condizioni economiche, degli obiettivi e del mandato della banca centrale del paese. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra la promozione della crescita economica, il mantenimento della stabilità dei prezzi e la risposta ad altre sfide macroeconomiche.

È importante notare che la politica fiscale, che coinvolge la spesa pubblica e la tassazione, lavora insieme alla politica monetaria per modellare l’ambiente economico generale e raggiungere i risultati desiderati.

Quali sono le differenze tra politiche monetarie aggressive e accomodanti?

Politica monetaria “Falco” aggressiva

Focus : La politica monetaria aggressiva pone l’accento sul controllo dell’inflazione come obiettivo primario. Mira a mantenere la stabilità dei prezzi mantenendo i livelli di inflazione bassi e entro un intervallo target.

: La politica monetaria aggressiva pone l’accento sul controllo dell’inflazione come obiettivo primario. Mira a mantenere la stabilità dei prezzi mantenendo i livelli di inflazione bassi e entro un intervallo target. Tassi di interesse : una posizione aggressiva comporta in genere l’aumento dei tassi di interesse per frenare i prestiti e la spesa, il che può aiutare a ridurre le pressioni inflazionistiche. Tassi di interesse più elevati rendono i prestiti più costosi, scoraggiando imprese e consumatori dall’assumersi debiti eccessivi.

: una posizione aggressiva comporta in genere l’aumento dei tassi di interesse per frenare i prestiti e la spesa, il che può aiutare a ridurre le pressioni inflazionistiche. Tassi di interesse più elevati rendono i prestiti più costosi, scoraggiando imprese e consumatori dall’assumersi debiti eccessivi. Restringimento dell’offerta di moneta : la politica aggressiva comporta anche la riduzione dell’offerta di moneta o la limitazione della sua crescita. Ciò può essere ottenuto vendendo titoli di Stato o inasprendo gli standard di prestito per le banche, rendendo più difficile l’accesso al credito per le imprese e i privati.

: la politica aggressiva comporta anche la riduzione dell’offerta di moneta o la limitazione della sua crescita. Ciò può essere ottenuto vendendo titoli di Stato o inasprendo gli standard di prestito per le banche, rendendo più difficile l’accesso al credito per le imprese e i privati. Impatto economico: le politiche aggressive tendono a dare priorità alla lotta all’inflazione piuttosto che allo stimolo della crescita economica. Aumentando i tassi di interesse e limitando il credito, si può rallentare l’attività economica, compresa la spesa dei consumatori e gli investimenti, nel breve termine.

Politica monetaria “Colomba” accomodante

Focus : La politica monetaria accomodante dà priorità alla promozione della crescita economica e alla riduzione della disoccupazione. È più indulgente nei confronti di un’inflazione più elevata nel breve termine per sostenere l’espansione economica e la creazione di posti di lavoro.

: La politica monetaria accomodante dà priorità alla promozione della crescita economica e alla riduzione della disoccupazione. È più indulgente nei confronti di un’inflazione più elevata nel breve termine per sostenere l’espansione economica e la creazione di posti di lavoro. Tassi di interesse : un atteggiamento accomodante comporta in genere la riduzione dei tassi di interesse per incoraggiare l’indebitamento e la spesa. Tassi più bassi rendono i prestiti più economici, stimolando gli investimenti delle imprese e la spesa dei consumatori.

: un atteggiamento accomodante comporta in genere la riduzione dei tassi di interesse per incoraggiare l’indebitamento e la spesa. Tassi più bassi rendono i prestiti più economici, stimolando gli investimenti delle imprese e la spesa dei consumatori. Espansione dell’offerta di moneta : la politica accomodante può comportare l’espansione dell’offerta di moneta attraverso misure come l’acquisto di titoli di Stato o la riduzione dei requisiti di riserva per le banche. Ciò aumenta la disponibilità di credito e rende più facile per le imprese e i privati ottenere prestiti.

: la politica accomodante può comportare l’espansione dell’offerta di moneta attraverso misure come l’acquisto di titoli di Stato o la riduzione dei requisiti di riserva per le banche. Ciò aumenta la disponibilità di credito e rende più facile per le imprese e i privati ottenere prestiti. Impatto economico: le politiche accomodanti mirano a stimolare l’attività economica e l’occupazione. Abbassando i tassi di interesse e aumentando l’offerta di moneta, si incoraggiano i prestiti, gli investimenti e la spesa, che possono portare ad una maggiore crescita economica nel breve termine. Tuttavia, se non gestita con attenzione, esiste il rischio di un’inflazione più elevata.

Le banche centrali spesso adottano posizioni aggressive o accomodanti in base alla loro valutazione delle attuali condizioni economiche, inclusi i livelli di inflazione, i tassi di occupazione e la performance economica complessiva. Possono adeguare le loro politiche nel tempo man mano che la situazione economica evolve. La scelta tra politiche aggressive e accomodanti dipende dagli obiettivi della banca centrale e dalla loro valutazione del compromesso tra inflazione e crescita economica. Vale la pena notare che le politiche possono essere diverse per i diversi paesi.