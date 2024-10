NASDAQ Trading - Come investire nell'indice NASDAQ (US100)?

Tempo di lettura: 12 minute(s)

Il NASDAQ è rinomato per la sua elevata volatilità , con movimenti generalmente più ampi rispetto ad altri importanti indici come il Dow Jones o l'S&P 500. Questa caratteristica è dovuta al fatto che le azioni tecnologiche, spesso considerate asset rischiosi, tendono a essere altamente volatili e a richiamare capitale speculativo. Inoltre, la crescente adozione della tecnologia a livello globale contribuisce ulteriormente a queste dinamiche. Sebbene il trading sul NASDAQ sia visto come rischioso, gode di un'enorme popolarità in tutto il mondo. In questo articolo scoprirai cos'è il NASDAQ, come iniziare a fare trading su questo indice e qual è il momento migliore per considerarlo.

Cos'è l'indice NASDAQ?

Il Nasdaq è la seconda borsa valori più grande al mondo, superata solo dalla Borsa di New York (NYSE). Alcune delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, come Apple, Google, Microsoft e Amazon, sono quotate su questa borsa. Fondato nel 1971, il Nasdaq è cresciuto rapidamente fino a ospitare quasi 4.000 società, molte delle quali sono oggi leader globali. Il valore complessivo di queste aziende varia in base all'andamento dell'economia globale, il che influisce sulle oscillazioni del prezzo dell'indice.

Il Nasdaq ha fatto la storia nel 1971 introducendo il concetto di borsa valori elettronica, un'innovazione che ha attirato l'attenzione di molti investitori. A differenza del New York Stock Exchange (NYSE), che si basava su un sistema di scambi fisici, il Nasdaq è stato il primo mercato a permettere l'acquisto e la vendita di titoli attraverso un sistema elettronico basato su computer. Questo approccio innovativo ha conferito al Nasdaq una reputazione prestigiosa e continua a renderlo la scelta preferita per molte società tecnologiche che decidono di quotarsi qui.

Il nome Nasdaq è l'acronimo di "National Association of Securities Dealers Automated Quotation," un riferimento alle sue origini, quando la borsa fu fondata dalla National Association of Securities Dealers (NASD), oggi nota come Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Come funziona l'indice NASDAQ?

Il NASDAQ è un indice ponderato in base alla capitalizzazione modificata, il che significa che il peso delle singole azioni all'interno dell'indice è determinato dalla loro capitalizzazione di mercato, ma con alcune regole che limitano l'influenza delle società più grandi. In altre parole, maggiore è la capitalizzazione di una società, maggiore sarà il suo impatto sull'indice. Tuttavia, l'indice NASDAQ non include società del settore finanziario.

Per far parte dell'indice NASDAQ, le aziende devono soddisfare requisiti rigorosi, tra cui:

Essere quotate esclusivamente al NASDAQ.

Avere un'offerta pubblica sul mercato statunitense da almeno tre mesi.

Mantenere un volume medio giornaliero di scambi di almeno 200.000 azioni.

Pubblicare regolarmente relazioni trimestrali e annuali accurate.

Non essere soggette a procedure fallimentari.

La composizione dell'indice NASDAQ-100 può cambiare per diversi motivi, come il delisting (trasferimento delle quotazioni a un'altra borsa, fusioni, acquisizioni, fallimenti o mancato rispetto dei requisiti). Inoltre, l'indice viene ribilanciato annualmente a dicembre, quando il NASDAQ esamina le società quotate, confrontandole con altre al di fuori dell'indice, e apporta modifiche se necessario.

In circostanze eccezionali, il NASDAQ può effettuare un ribilanciamento trimestrale. Questo avviene se:

Una singola società rappresenta il 24% dell'indice.

Le società con una ponderazione del 4,5% o più costituiscono il 48% o più dell'indice.

L'indice viene anche ribilanciato se, durante l'anno, una società raggiunge il 15% del valore dell'indice o se le cinque maggiori società per capitalizzazione di mercato rappresentano complessivamente il 40% o più dell'indice.

Il NASDAQ utilizza due parametri per determinare i valori di mercato delle aziende durante la revisione annuale:

Il prezzo delle azioni all'ultimo giorno di negoziazione di ottobre.

Il numero totale di azioni pubblicamente dichiarate all'ultimo giorno di negoziazione di novembre.

Le società che rientrano tra le prime 100 durante questa revisione rimangono nell'indice. Le società classificate tra la 101ª e la 125ª posizione vengono mantenute solo se erano tra le prime 100 l'anno precedente. Se non rientrano tra le prime 100 l'anno successivo, vengono eliminate. Le aziende al di fuori delle prime 125 vengono sempre escluse.

L'indice può anche espellere una società se il suo peso all'interno dell'indice scende sotto 1/10 di punto percentuale per due mesi consecutivi. In tal caso, la società viene sostituita da quella con la più alta capitalizzazione di mercato che non è ancora inclusa nell'indice.

L'anticipazione di questi cambiamenti può influenzare significativamente il prezzo delle azioni delle società coinvolte. Di solito, gli investitori reagiscono positivamente all'annuncio dell'ingresso di una società nell'indice NASDAQ. Il NASDAQ comunica sempre pubblicamente tutte le modifiche all'indice, almeno cinque giorni lavorativi prima che queste abbiano effetto, tramite comunicati stampa.

Trading NASDAQ: tipologia di posizioni sul NASDAQ

Quando si decide di iniziare a fare trading sull'indice NASDAQ, ci sono due strategie principali da considerare: assumere una posizione corta o una posizione lunga. È fondamentale ricordare che eventi significativi e notizie economiche rilevanti possono aumentare la volatilità del mercato, e l'indice NASDAQ è particolarmente sensibile a queste fluttuazioni. La scelta tra una posizione corta o lunga dipende quindi dalle aspettative dell'investitore riguardo alla salute generale dell'economia e alle prospettive future del settore tecnologico.

Posizione lunga sul NASDAQ

Una posizione lunga ("BUY") è particolarmente indicata quando il mercato è ottimista e gli investitori si sentono sicuri, oppure quando ci sono fattori esterni che potrebbero generare un sentiment positivo. In tali condizioni, un eventuale rimbalzo del mercato può essere particolarmente vigoroso.

Se si prevede che l'economia possa beneficiare di un miglioramento del sentiment degli investitori a seguito di eventi economici o politici favorevoli, assumere una posizione lunga sul NASDAQ può essere una strategia vantaggiosa. Gli investitori, soprattutto quelli disposti a correre rischi, tendono a tornare rapidamente sui loro investimenti quando il mercato sembra riprendersi.

Se il sentiment del mercato effettivamente migliora, la previsione sarà confermata e l'investitore potrà ottenere un profitto dalla crescita del prezzo dell'indice NASDAQ. Tuttavia, se si è assunta una posizione lunga e il mercato invece mostra segni di debolezza, è probabile che si verifichi una perdita.

Posizione corta sul NASDAQ

Una posizione corta ("SELL") è spesso adottata quando il mercato è dominato dalla paura e dall'incertezza, oppure quando ci sono fattori esterni che potrebbero contribuire a un sentiment negativo.

In tali circostanze, se si prevede che l'economia possa subire un significativo deterioramento del sentiment degli investitori a seguito di un annuncio economico o politico, una posizione corta sul NASDAQ può essere una scelta strategica. Questa strategia consente agli investitori di capitalizzare su eventi globali specifici che potrebbero influenzare significativamente la volatilità dei prezzi.

Se la paura e l'incertezza si materializzano e il mercato segue una tendenza ribassista, l'investitore avrà ragione nella sua previsione e potrà ottenere un profitto scommettendo su un calo del prezzo dell'indice NASDAQ. Tuttavia, se la posizione corta viene assunta in un contesto in cui il mercato non scende come previsto, è probabile che l'investitore subisca una perdita.

Il momento migliore per iniziare a fare trading NASDAQ

L'indice NASDAQ tende a registrare movimenti molto più ampi rispetto ad altri indici statunitensi, principalmente a causa della tipologia di aziende quotate su di esso. La maggior parte delle società nell'indice sono tecnologiche, e molte di esse, come Tesla e Amazon, hanno seguito un percorso orientato verso la redditività. Di conseguenza, durante periodi di panico o di instabilità globale, gli investitori tendono a ritirarsi dagli asset più rischiosi e a rifugiarsi in investimenti o liquidità più sicuri.

Tuttavia, quando il sentiment positivo ritorna sul mercato, il NASDAQ può sperimentare rimbalzi di prezzo molto dinamici. Questo fenomeno è spesso attribuito a fattori macroeconomici che stimolano gli investitori a tornare a investire in tecnologie innovative, che sono considerate trainanti per lo sviluppo futuro. Inoltre, il NASDAQ ospita molte aziende trasparenti e ambiziose che offrono soluzioni innovative, il che spiega perché il capitale sia così attratto dai titoli tecnologici, che tendono ad essere più volatili rispetto ai titoli bancari o industriali.

La performance passata non è necessariamente indicativa di risultati futuri e chiunque agisca sulla base di queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.

Nonostante la maggiore volatilità e il rischio associati, l'indice NASDAQ tende a offrire rendimenti superiori rispetto all'S&P 500. Di conseguenza, molti trader accettano una maggiore volatilità in cambio della possibilità di ottenere guadagni potenzialmente più elevati.

I periodi di panico, che provocano una forte svendita di azioni tecnologiche, rappresentano spesso un'opportunità interessante per il trading sull'indice NASDAQ. Durante questi momenti, gli investitori controcorrente possono adottare posizioni lunghe ("BUY") in previsione di un possibile rimbalzo dei prezzi. Allo stesso modo, in fasi di euforia, quando l'indice raggiunge nuovi massimi storici, i trader più avversi al rischio possono cercare segnali di debolezza nel mercato globale per prendere posizioni corte ("SELL") sul NASDAQ, scommettendo su un eventuale ribasso.

Alcuni dei momenti più strategici per fare trading sul NASDAQ includono la pubblicazione dei risultati finanziari trimestrali o annuali delle principali società dell'indice, nonché eventi globali che possono generare elevata volatilità, come le riunioni della Fed, importanti incontri politici o crisi militari.

Come iniziare a fare trading con il NASDAQ (US100)?

Il trading sul NASDAQ è accessibile tramite la nostra piattaforma di trading xStation, dove puoi iniziare a fare trading sugli indici tecnologici stipulando contratti per differenze (CFD) sullo strumento US100 e sfruttare il potenziale della leva finanziaria.

Negoziare sul NASDAQ ti consente di approfittare della volatilità del mercato e di aprire posizioni durante movimenti di prezzo rapidi. Sebbene la leva finanziaria possa amplificare i profitti, comporta anche un rischio elevato. È particolarmente adatta ai trader attivi che sono a loro agio con la volatilità dei prezzi.

Con una leva di 1:20, è sufficiente un margine del 5% per aprire una posizione. Ad esempio, investendo 1000 USD, puoi controllare una posizione del valore di 20.000 USD. Gli strumenti CFD con leva finanziaria offrono elevate potenzialità di guadagno, ma anche il rischio di perdite proporzionalmente maggiori. Il trading di CFD NASDAQ (US100) ti permette di aprire sia posizioni lunghe (long) che corte (short), con le posizioni corte che offrono opportunità di profitto quando i prezzi di mercato scendono.

Per maggiori dettagli sui CFD e sulla leva finanziaria, consulta le informazioni qui

Le commissioni per il trading sul NASDAQ includono lo spread, ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto (ASK) e il prezzo di vendita (BID), e i punti swap, che rappresentano i costi per finanziare posizioni con leva. Lo spread è relativamente basso e si misura in centesimi a seconda della dimensione della tua posizione. I punti swap vengono addebitati giornalmente sulla posizione aperta sullo strumento NASDAQ.

Il trading di contratti NASDAQ ti consente di capitalizzare sulla volatilità del mercato e di aprire posizioni durante movimenti di prezzo rapidi. La leva finanziaria, sebbene rischiosa, può amplificare i profitti, ma anche le perdite.

Il trading NASDAQ è speculativo e si basa sulle fluttuazioni di prezzo. I contratti CFD sono accordi finanziari che liquidano la differenza di prezzo tra apertura e chiusura della transazione, senza consegna fisica dello strumento negoziato.

Il trading online sul NASDAQ ti permette di iniziare senza uscire di casa, con zero commissioni e spread bassi. Grazie alla liquidità del mercato NASDAQ, puoi chiudere la tua posizione con un semplice clic del mouse quando il mercato è aperto. Questo rende il trading di contratti NASDAQ (US100) online particolarmente vantaggioso e sempre più popolare.

Investimento in azioni NASDAQ

Il trading con la leva sugli indici comporta ovviamente un rischio elevato, ma posizioni ben assunte possono dare rendimenti molto elevati su tale investimento. Per gli investitori poco attivi e che preferiscono solo investimenti passivi nell'indice NASDAQ offriamo anche ETF che danno esposizione all'indice NASDAQ statunitense come iShares UCITS ETF NASDAQ 100 CNDX.UK, Invesco EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF EQQQ.UK o Beta ETF NASDAQ 100 BETANDX.PL. Puoi leggere di più sull'investire in ETF qui.

Offriamo anche azioni di società quotate al NASDAQ tra cui Meta Platforms FB.US, Tesla TSLA.US, Amazon AMZN.US o Matterport MTTR.US e molte altre società tecnologiche.

Prezzo dell'indice NASDAQ (US100)

Il NASDAQ è noto come uno strumento molto volatile e il prezzo può fare grandi movimenti in qualsiasi momento. Ecco perché tenere traccia della quotazione NASDAQ è molto importante per i trader. In xStation, forniamo quotazioni in tempo reale per contratti futuri sul NASDAQ offrendo lo strumento US100:

Orari di negoziazione NASDAQ (US100)

Cosa dire degli orari di negoziazione NASDAQ (US100) disponibili? Questa informazione è particolarmente importante per i day trader. Il trading di US100 è disponibile 4 giorni a settimana dalle 00:05 CET alle 23:00 CET con una breve pausa tra le 22:15 CET e le 22:30 CET dal lunedì al giovedì e dalle 00:05 CET alle 22:00 CET - il Venerdì. Il trading di US100 non è disponibile durante i fine settimana sulla nostra piattaforma. Il prezzo di US100 è statico quando il mercato è chiuso. In tutti gli altri momenti i prezzi fluttuano costantemente.

Il momento ideale per iniziare il trading attivo sul NASDAQ (US100) è durante i periodi di elevata volatilità, quando il mercato è caratterizzato da emozioni estreme e un volume elevato di scambi. In questi frangenti, quando la paura o l'avidità dominano il mercato, il volume di scambi sull'indice NASDAQ aumenta notevolmente. Questa situazione offre opportunità significative per i trader inclini al rischio, che possono sfruttare la leva finanziaria per ottenere profitti sia su posizioni lunghe che corte.

La paura crescente può derivare da notizie politiche o macroeconomiche negative. Poiché il NASDAQ è composto principalmente da società tecnologiche, noto per la sua alta volatilità e attrazione per il capitale speculativo, l'indice tende a reagire in modo pronunciato agli eventi macroeconomici e politici. Ad esempio, le notizie relative alla politica monetaria della Fed o a conflitti globali possono influenzare negativamente le azioni tecnologiche. In tempi di crisi, gli investitori tendono a ritirarsi dagli asset considerati rischiosi, causando un calo delle azioni tecnologiche e un aumento della paura nel mercato. Tuttavia, quando il sentiment positivo ritorna e gli investitori percepiscono una stabilizzazione economica, i prezzi dell'indice NASDAQ possono rimbalzare rapidamente, offrendo opportunità di trading interessanti.

Se sei interessato a investire sul NASDAQ, apri oggi il tuo conto con XTB.

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 76% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.