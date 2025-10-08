Perché è importante conoscere il CPI

Il Consumer Price Index (CPI), o Indice dei Prezzi al Consumo, è un indicatore economico che misura le variazioni dei prezzi di un paniere di beni e servizi acquistati dalle famiglie, fornendo informazioni sull’inflazione e sul costo della vita. In questo articolo vedremo le principali caratteristiche del CPI, la differenza con il Core CPI, come viene calcolato e strutturato, e il suo impatto su mercati finanziari, investimenti e decisioni di politica monetaria. Comprendere l’andamento del CPI è fondamentale per analizzare le condizioni economiche e pianificare strategie finanziarie informate.

Differenza tra CPI vs Core CPI Il CPI misura la variazione complessiva dei prezzi di un paniere fisso di beni e servizi, inclusi alimenti, energia, abitazione, trasporti e assistenza sanitaria. Riflette il costo della vita e viene usato per monitorare l’inflazione. Il Core CPI, invece, esclude alimenti ed energia, poiché questi elementi tendono a essere molto volatili per fattori come condizioni meteorologiche, eventi geopolitici o problemi nella catena di approvvigionamento. Escludendo queste fluttuazioni, il Core CPI offre una visione più stabile delle tendenze sottostanti dell’inflazione, utile ai policymaker per decisioni economiche a lungo termine. In sintesi, il CPI mostra l’inflazione complessiva, mentre il Core CPI evidenzia il trend a lungo termine. Come è strutturato il CPI Il CPI è composto da diverse categorie di spesa dei consumatori, ciascuna ponderata in base alla spesa media delle famiglie. I pesi vengono aggiornati annualmente per riflettere i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori. Nel 2024, la ripartizione stimata delle categorie di CPI nel Regno Unito è: Alimentari e bevande analcoliche: 14,5%

Bevande alcoliche e tabacco: 3,7%

Abbigliamento e calzature: 5,6%

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili: 15,2%

Mobili e beni per la casa: 6,5%

Salute: 2,0%

Trasporti: 12,8%

Comunicazioni: 2,3%

Tempo libero e cultura: 11,6%

Istruzione: 2,1%

Ristoranti e hotel: 9,9%

Beni e servizi vari: 13,8% Ogni categoria comprende sottocategorie che tracciano le variazioni di prezzo di migliaia di prodotti e servizi consumati nel Regno Unito. Quando viene pubblicato il CPI L’Office for National Statistics (ONS) pubblica i dati sul Consumer Price Index (CPI) mensilmente, di solito a metà mese. Questi dati forniscono informazioni fondamentali sull’andamento dei prezzi al consumo nel Regno Unito e comprendono due indicatori principali: Variazione mensile dei prezzi : mostra come i prezzi di beni e servizi siano cambiati rispetto al mese precedente, offrendo una fotografia immediata dell’inflazione a breve termine.

: mostra come i prezzi di beni e servizi siano cambiati rispetto al mese precedente, offrendo una fotografia immediata dell’inflazione a breve termine. Tasso di inflazione su base annua: confronta i prezzi con quelli dello stesso mese dell’anno precedente, dando un quadro più stabile dell’evoluzione del costo della vita. Il CPI è importante da monitorare perché influisce sulle decisioni di politica monetaria di diverse istituzioni, non solo della Bank of England, ma anche di attori internazionali come la Federal Reserve negli Stati Uniti o la Banca Centrale Europea, che tengono conto dell’inflazione globale nel definire tassi di interesse e strategie di stimolo economico. Inoltre, i dati sul CPI aiutano gli investitori a prendere decisioni informate sui mercati azionari, obbligazionari e valutari, influenzando aspettative di rendimento e rischi legati all’inflazione. Anche le aziende monitorano questi dati per pianificare prezzi, salari e strategie di investimento. Come si calcola il CPI? L’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) si basa su un paniere rappresentativo di beni e servizi che riflette ciò che le famiglie acquistano normalmente nella vita quotidiana. Questo paniere viene aggiornato ogni anno per tenere conto delle variazioni nelle abitudini di consumo, assicurando che l’indice rimanga sempre rilevante rispetto alle spese effettive dei consumatori. Ad esempio: Nel 2023, nel paniere dell’IPC sono stati inclusi nuovi prodotti e servizi come il latte vegetale, le ricariche per veicoli elettrici e gli abbonamenti a piattaforme di streaming. Contemporaneamente, sono stati rimossi articoli meno utilizzati, come i cambi manuali per le automobili e i CD musicali.

Nel 2024, il prezzo delle auto di seconda mano ha ricevuto un peso maggiore nel calcolo dell’IPC a causa della crescente domanda, mentre le commissioni sulle transazioni in contanti hanno assunto un ruolo meno significativo, riflettendo la diminuzione del loro utilizzo. Il calcolo dell’IPC avviene tramite la formula dell’indice di Laspeyres, che confronta i prezzi attuali con quelli di un periodo precedente, adeguandoli in base al peso relativo di ciascun bene o servizio nel paniere. In altre parole, i beni e servizi che le famiglie acquistano più frequentemente hanno un’influenza maggiore sull’indice rispetto a quelli meno utilizzati. L’indice IPC si basa su centinaia di migliaia di punti prezzo raccolti in tutto il Regno Unito, provenienti da rivenditori al dettaglio, supermercati, fornitori di servizi e compagnie di utility come energia elettrica, acqua e gas. Questa raccolta capillare di dati garantisce che l’IPC rifletta in modo accurato le variazioni dei prezzi affrontate dai consumatori nella vita quotidiana. Come il CPI influenza la politica monetaria L’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) svolge un ruolo fondamentale nel determinare sia i mercati finanziari sia le decisioni delle banche centrali. Non si tratta solo di una statistica economica: il CPI è un fattore chiave che influenza i tassi di interesse, le strategie di investimento e l’economia nel suo complesso. Vediamo come il CPI impatta sugli investimenti e sulla politica monetaria in scenari concreti. Il CPI influenza direttamente il sentiment degli investitori, i prezzi degli asset e le strategie di portafoglio. Ecco come: Mercati azionari : un aumento del CPI porta spesso preoccupazioni sull’inflazione, che può ridurre i margini di profitto delle aziende a causa dei costi più elevati. Tuttavia, alcuni settori, come i beni di consumo di base e l’energia, tendono a performare bene in contesti di alta inflazione. Al contrario, i titoli tecnologici e ad alta crescita spesso faticano, poiché l’aumento dell’inflazione può portare a tassi di interesse più alti, rendendo meno attraenti i guadagni futuri.

: un aumento del CPI porta spesso preoccupazioni sull’inflazione, che può ridurre i margini di profitto delle aziende a causa dei costi più elevati. Tuttavia, alcuni settori, come i beni di consumo di base e l’energia, tendono a performare bene in contesti di alta inflazione. Al contrario, i titoli tecnologici e ad alta crescita spesso faticano, poiché l’aumento dell’inflazione può portare a tassi di interesse più alti, rendendo meno attraenti i guadagni futuri. Obbligazioni : l’inflazione erode il potere d’acquisto dei pagamenti a reddito fisso. Se il CPI aumenta in modo inatteso, i rendimenti obbligazionari tendono a salire e i prezzi delle obbligazioni a scendere. Per questo motivo, le obbligazioni indicizzate all’inflazione (come i TIPS negli Stati Uniti) sono strumenti popolari per proteggersi dall’inflazione.

: l’inflazione erode il potere d’acquisto dei pagamenti a reddito fisso. Se il CPI aumenta in modo inatteso, i rendimenti obbligazionari tendono a salire e i prezzi delle obbligazioni a scendere. Per questo motivo, le obbligazioni indicizzate all’inflazione (come i TIPS negli Stati Uniti) sono strumenti popolari per proteggersi dall’inflazione. Immobili e materie prime : beni “tangibili”, come immobili e materie prime (oro, petrolio, ecc.), tendono a guadagnare valore durante periodi inflazionistici, poiché gli investitori cercano protezione dalla svalutazione della moneta.

: beni “tangibili”, come immobili e materie prime (oro, petrolio, ecc.), tendono a guadagnare valore durante periodi inflazionistici, poiché gli investitori cercano protezione dalla svalutazione della moneta. Mercati valutari: il CPI influisce anche sulla valutazione delle valute. Se l’inflazione in un Paese aumenta più rapidamente rispetto a un altro, la valuta del Paese più colpito potrebbe indebolirsi, poiché il potere d’acquisto diminuisce, influenzando i tassi di cambio a livello globale. Le banche centrali monitorano attentamente il CPI per guidare le decisioni sui tassi di interesse. Il valore dell’indice determina le strategie per controllare l’inflazione o stimolare l’economia. Dove i soldi lavorano per te Investire è rischioso. Investi responsabilmente Apri un account CPI alto → aumento dei tassi per raffreddare la spesa e rafforzare la valuta.

aumento dei tassi per raffreddare la spesa e rafforzare la valuta. CPI basso → riduzione dei tassi per stimolare consumi e investimenti. Comprendere l’andamento dell’indice permette di anticipare le mosse delle banche centrali e di gestire meglio i portafogli. In questo modo, gli investitori possono adattare le proprie strategie in azioni, obbligazioni, commodities e altri asset secondo le tendenze inflazionistiche, proteggendo il valore dei propri investimenti. Conclusioni Il CPI mostra come i prezzi cambiano e come ciò influisce sul potere d’acquisto e sulle decisioni economiche. È uno strumento fondamentale per investitori, imprese e cittadini per prendere decisioni finanziarie informate. Seguendo il CPI, è possibile capire meglio l’economia, pianificare investimenti e adattare strategie di spesa e risparmio.

