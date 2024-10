Come investire in azioni: guida completa

Tempo di lettura: 13 minute(s)

L'investimento in azioni ha guadagnato notevole popolarità nel 2020, in seguito al crollo del mercato azionario causato dalla pandemia di Covid-19. In questo articolo esploreremo cosa sono le azioni, i diversi tipi di azioni esistenti e il funzionamento del mercato azionario. Infine, forniremo dettagli importanti per aiutarti a prendere decisioni informate sui tuoi investimenti in azioni.

Cosa sono le azioni?

Prima di effettuare qualsiasi investimento nel mercato azionario, è fondamentale comprendere chiaramente cosa sono le azioni. Le azioni (conosciute anche come stocks) sono titoli che rappresentano la proprietà di una parte o frazione di una società. Esiste anche un termine "quote", che in teoria è leggermente diverso da "azioni". Il termine "quote" viene talvolta utilizzato in modo intercambiabile con "azioni", anche se può riferirsi a diversi tipi di investimenti, come fondi comuni, ETF o aziende private. Tuttavia, nel linguaggio comune, "azioni", "stocks" e "quote" sono spesso utilizzati come sinonimi.

Quando si acquista un'azione di una società specifica, si diventa proprietari di una parte di essa. Ciò significa possedere una parte delle attività della società e avere il diritto di partecipare ai suoi guadagni, solitamente attraverso i dividendi. Le azioni più comuni sono quelle ordinarie, che rappresentano la maggior parte del mercato. Essere azionista ordinario dà diritto a votare nelle assemblee generali degli azionisti, influenzando decisioni importanti come la nomina del Consiglio di Amministrazione, fusioni e acquisizioni.

Le società emettono azioni per raccogliere fondi necessari per le loro attività. Gli azionisti, in quanto proprietari di una parte della società, hanno diritto a ricevere dividendi proporzionali alla loro quota di partecipazione e a esercitare diritti di voto. Le azioni di società quotate pubblicamente sono scambiate in borsa, rendendo possibile l'investimento in azioni per investitori di tutto il mondo, sia istituzionali che al dettaglio. In sintesi, le azioni sono strumenti finanziari che permettono di possedere una parte di una società e di partecipare attivamente alla sua gestione e ai suoi profitti.

Quali tipi di azioni esistono?

Esistono diversi tipi di azioni, ognuna con caratteristiche specifiche che influenzano i diritti e i benefici degli azionisti. I principali tipi di azioni sono:

Azioni ordinarie (Common Stock):

Le azioni ordinarie (Common Stock) conferiscono agli azionisti il diritto di voto nelle assemblee degli azionisti, permettendo loro di influenzare decisioni aziendali importanti, come l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Gli azionisti ordinari possono ricevere dividendi, ma questi non sono garantiti e dipendono dalle performance aziendali. Inoltre, hanno diritto a una parte degli utili della società, proporzionale al numero di azioni possedute. Tuttavia, in caso di fallimento della società, gli azionisti ordinari sono gli ultimi a ricevere eventuali rimborsi, dopo i creditori e gli azionisti privilegiati.

Azioni privilegiate (Preferred Stock):

Gli azionisti privilegiati ricevono dividendi fissi e regolari, spesso più alti rispetto a quelli degli azionisti ordinari. In caso di liquidazione della società, hanno la priorità rispetto agli azionisti ordinari nel ricevere rimborsi. Generalmente, gli azionisti privilegiati non hanno diritto di voto nelle assemblee degli azionisti. Inoltre, se la società non è in grado di pagare i dividendi in un anno, questi possono accumularsi e devono essere pagati in futuro prima che i dividendi siano distribuiti agli azionisti ordinari.

Azioni a voto limitato:

Queste azioni conferiscono diritti di voto limitati o, in alcuni casi, nessun diritto di voto. Sono spesso utilizzate per mantenere il controllo della società nelle mani di un gruppo specifico di azionisti.

Azioni Senza voto (Non-Voting Shares):

Questi titoli non offrono alcun diritto di voto nelle assemblee degli azionisti, ma possono offrire altri vantaggi, come dividendi più alti.

Azioni Risparmio (presenti in alcuni mercati, come in Italia):

Gli azionisti risparmiatori ricevono dividendi preferenziali rispetto agli azionisti ordinari.

Azioni di Fondatori:

Queste azioni possono essere emesse ai fondatori di una società e spesso conferiscono diritti speciali, come maggiori diritti di voto.

Cos'è il mercato azionario?

Il mercato azionario è un luogo dove avviene la compravendita di azioni di società quotate. Quando le aziende decidono di diventare pubbliche, emettono azioni attraverso un processo chiamato offerta pubblica iniziale (IPO). Una volta che un'azienda diventa pubblica, le sue azioni possono essere comprate e vendute dagli investitori sul mercato secondario, che è la borsa valori.

La borsa valori funge da intermediario, un luogo centralizzato dove acquirenti e venditori possono effettuare transazioni in modo efficiente. Tradizionalmente, una borsa valori era un luogo fisico dove i trader si incontravano per scambiare azioni. Con i progressi tecnologici, molte borse valori sono ora elettroniche, permettendo la compravendita di azioni tramite piattaforme online. Investire nel mercato azionario consente agli investitori di acquistare una parte della proprietà di una società, con il potenziale di guadagnare dai dividendi e dall'aumento del valore delle azioni. Tuttavia, comporta anche dei rischi, poiché il valore delle azioni può fluttuare in base alle performance aziendali e alle condizioni del mercato.

Per ulteriori approfondimenti sul mercato azionario, puoi consultare il nostro articolo dedicato allo Stock Exchange.

'Il funzionamento del mercato azionario'. Fonte: XTB

Cosa influenza il prezzo delle azioni?

La valutazione delle azioni è influenzata da molti fattori, e trovare una risposta univoca può essere difficile. Tuttavia, i principali elementi che determinano il prezzo di un titolo sono i seguenti:

Profitti : I profitti sono un fattore chiave nell'analisi del mercato azionario. Più profitti genera un'azienda, più alto può essere il prezzo delle sue azioni. Le società che generano profitti possono distribuirne una parte agli azionisti sotto forma di dividendi, riacquistare alcune delle loro azioni in circolazione o fare investimenti significativi che aumentano il valore complessivo dell'azienda. Poiché il numero di azioni disponibili è limitato, un aumento del valore della società si traduce automaticamente in un aumento del prezzo delle singole azioni. Tuttavia, è importante notare che a volte un'azienda molto apprezzata non deve necessariamente generare grandi profitti immediati. Gli investitori potrebbero scommettere su profitti futuri, e se tali profitti non si materializzano, il prezzo delle azioni potrebbe subire forti ribassi, come è accaduto durante la bolla delle dot-com negli Stati Uniti. Ecco perché i profitti sono un elemento cruciale nell'analisi del mercato azionario.

: I profitti sono un fattore chiave nell'analisi del mercato azionario. Più profitti genera un'azienda, più alto può essere il prezzo delle sue azioni. Le società che generano profitti possono distribuirne una parte agli azionisti sotto forma di dividendi, riacquistare alcune delle loro azioni in circolazione o fare investimenti significativi che aumentano il valore complessivo dell'azienda. Poiché il numero di azioni disponibili è limitato, un aumento del valore della società si traduce automaticamente in un aumento del prezzo delle singole azioni. Tuttavia, è importante notare che a volte un'azienda molto apprezzata non deve necessariamente generare grandi profitti immediati. Gli investitori potrebbero scommettere su profitti futuri, e se tali profitti non si materializzano, il prezzo delle azioni potrebbe subire forti ribassi, come è accaduto durante la bolla delle dot-com negli Stati Uniti. Ecco perché i profitti sono un elemento cruciale nell'analisi del mercato azionario. Settore dell'economia : Le aziende operano in specifici settori economici. Ad esempio, Apple è una delle aziende leader nel settore tecnologico e quindi non compete direttamente con Coca-Cola, ma segue da vicino le azioni di Microsoft, che è un concorrente diretto. La concorrenza aggressiva all'interno di un settore può influenzare significativamente gli utili di un'azienda, abbassando così la valutazione delle sue azioni.

: Le aziende operano in specifici settori economici. Ad esempio, Apple è una delle aziende leader nel settore tecnologico e quindi non compete direttamente con Coca-Cola, ma segue da vicino le azioni di Microsoft, che è un concorrente diretto. La concorrenza aggressiva all'interno di un settore può influenzare significativamente gli utili di un'azienda, abbassando così la valutazione delle sue azioni. Situazione finanziaria : La salute finanziaria di un'azienda determina le sue possibilità di sopravvivere e prosperare a lungo termine. La mancanza di liquidità finanziaria può portare a gravi problemi e al crollo del prezzo delle azioni, come è avvenuto con le quotazioni delle banche durante la crisi del 2008.

: La salute finanziaria di un'azienda determina le sue possibilità di sopravvivere e prosperare a lungo termine. La mancanza di liquidità finanziaria può portare a gravi problemi e al crollo del prezzo delle azioni, come è avvenuto con le quotazioni delle banche durante la crisi del 2008. Situazione economica generale: La valutazione delle azioni dipende non solo dal microambiente dell'azienda, ma anche dal contesto economico esterno in cui essa opera. Un rallentamento della crescita economica o una recessione possono segnalare una diminuzione dei profitti o addirittura il fallimento. Al contrario, una economia forte ha un effetto positivo sulle prospettive delle singole società, traducendosi in un aumento dei prezzi delle loro azioni.

Questi fattori, tra gli altri, giocano un ruolo fondamentale nella determinazione del valore delle azioni e devono essere considerati attentamente dagli investitori.

Investire in azioni: indicatori finanziari

Tentare di valutare un'azienda e determinarne il valore non è certo un compito semplice. Annunci finanziari, previsioni sulle entrate, condizioni del settore e molte altre variabili possono sopraffare gli investitori inesperti. Tuttavia, esiste un modo semplice per confrontare le aziende e valutare se è probabile che un investimento produca un profitto. Si tratta di indicatori finanziari che suggeriscono se esiste una buona opportunità di investimento. Di seguito sono riportati alcuni degli indicatori più popolari che funzionano alla grande nell'analisi fondamentale delle aziende:

Earning Per Share ( EPS ): questo è il rapporto che calcola l'importo dell'utile netto per ciascuna azione. In altre parole, è il denaro guadagnato dalla società diviso per il numero totale delle sue azioni. In un certo senso, la misura riflette anche la redditività dell'azienda dal punto di vista degli azionisti. Più alto è l'indice EPS, più attraente dovrebbe essere una determinata società.

( ): questo è il rapporto che calcola l'importo dell'utile netto per ciascuna azione. In altre parole, è il denaro guadagnato dalla società diviso per il numero totale delle sue azioni. In un certo senso, la misura riflette anche la redditività dell'azienda dal punto di vista degli azionisti. Più alto è l'indice EPS, più attraente dovrebbe essere una determinata società. Price/Equity ( P/E ) - Il rapporto prezzo/utili è uno degli strumenti di valutazione più popolari. Nonostante molte imperfezioni, gli investitori in azioni sono molto ansiosi di usarlo. È una misura dell'attuale prezzo delle azioni della società rispetto all'utile per azione. Un rapporto alto significa che gli investitori devono pagare di più per il reddito di oggi, mentre un rapporto basso può indicare una sottovalutazione dell'azienda. Le società con un rapporto P/E molto elevato saranno considerate sopravvalutate, il che potrebbe ridurre l'attrattiva dell'investimento. La regola generale è che più basso è il P/E, più l'azienda è attraente.

( ) - Il rapporto prezzo/utili è uno degli strumenti di valutazione più popolari. Nonostante molte imperfezioni, gli investitori in azioni sono molto ansiosi di usarlo. È una misura dell'attuale prezzo delle azioni della società rispetto all'utile per azione. Un rapporto alto significa che gli investitori devono pagare di più per il reddito di oggi, mentre un rapporto basso può indicare una sottovalutazione dell'azienda. Le società con un rapporto P/E molto elevato saranno considerate sopravvalutate, il che potrebbe ridurre l'attrattiva dell'investimento. La regola generale è che più basso è il P/E, più l'azienda è attraente. Dividend Yeld (DY) - un rapporto che mostra quanti dividendi la società paga ogni anno in relazione al prezzo di una singola azione. Il rapporto DY è espresso in percentuale e si calcola dividendo il valore dei dividendi pagati in un determinato anno in un'azione per il prezzo dell'azione. La misura è particolarmente utile per gli investitori in dividendi che cercano società che garantiscano una crescita stabile e un regolare pagamento degli utili.

Esistono ovviamente molti altri indicatori che possono essere utilizzati per analizzare il mercato azionario. Quando li scegli, dovresti concentrarti su quelli che ti saranno utili nella costruzione di una strategia di investimento, come ad esempio il tasso di dividendo.

Come comprare azioni?

Per avere accesso alla borsa, un aspirante investitore deve aprire un conto con un broker. In passato, gli investitori avevano bisogno dell'assistenza diretta di un agente di cambio per comprare o vendere titoli, per esempio, per telefono. Tuttavia, l'industria è cambiata molto negli ultimi anni e i migliori broker hanno sviluppato piattaforme di trading facili da usare e applicazioni di trading. Di conseguenza, investire in azioni è diventato facilmente accessibile in quanto le persone sono ora in grado di acquistare azioni con pochi click.

Tuttavia, ciò che non è cambiato è l'importanza di scegliere il giusto broker. Il miglior broker non dovrebbe solo rendere il trading azionario conveniente e a basso costo, ma anche supportare i suoi clienti in termini di educazione e notizie di mercato. Questa è una decisione cruciale per ogni trader. Una volta che hai aperto e depositato sul tuo conto di trading, sarai in grado di piazzare i tuoi primi ordini e monitorare le tue posizioni. Sarebbe consigliato anche imparare ad usare prima la piattaforma di trading. I broker di solito offrono alcuni tutorial, ma allo stesso tempo le società di brokeraggio tendono ad adattare le loro piattaforme in modo che diventino sempre più intuitive. Ora ogni aspirante investitore potrebbe pensare - come fare trading di azioni in pratica? Come scegliere le aziende giuste? Qui di seguito presenteremo alcuni concetti principali dell'investimento in azioni.

Investire o fare trading?

All'inizio è importante capire la differenza tra investimento e trading. Anche se entrambe le parole sono spesso usate in modo intercambiabile, esse rappresentano due approcci diversi dei partecipanti al mercato. Investire è di solito associato agli investitori a lungo termine che applicano la strategia buy-and-hold. Il loro obiettivo è quello di selezionare azioni promettenti e tenerle per mesi o anni. Questo gruppo di investitori presta attenzione ai fondamentali di certe società o settori. A grandi linee, ci sono due tipi di investimenti - azioni di crescita e azioni di valore. Il primo caso rappresenta aziende che si prevede forniscano alti livelli di crescita dei profitti in futuro. Poiché i loro prezzi azionari potrebbero potenzialmente sovraperformare il mercato, gli investitori sono in grado di trarne vantaggio. Ci sono anche azioni di valore, che sono solitamente descritte come aziende ben consolidate con buoni fondamentali. Tali aziende spesso pagano il dividendo, che è un'altra fonte di reddito per gli investitori. Se sei interessato a conoscere i dividendi, dovresti assolutamente leggere il nostro articolo intitolato "Investire in azioni con dividendi".

D'altra parte, il trading è spesso visto come un approccio a breve termine. I trader di azioni di solito intendono trarre vantaggio da rapidi movimenti di prezzo. Per esempio, potrebbero comprare un certo titolo prima del rilascio del rapporto sui guadagni o dopo un calo inaspettato dei prezzi, sperando che le azioni rimbalzino. Alcuni trader mantengono le loro posizioni per meno di un giorno, il che è chiamato day trading. I trader sono generalmente dei partecipanti esperti segnati che passano molto tempo a monitorare il mercato e a cercare le inefficienze del mercato. I trader di successo applicano strategie sofisticate e si attengono alle loro regole, per esempio, piazzano sempre un ordine stop-loss. Oltre a questo, potrebbero anche speculare sul fatto che certi titoli scenderanno, il che si chiama shorting stock. Alcune persone, che hanno accumulato un capitale sufficiente e un'adeguata esperienza nel mercato azionario, sono effettivamente in grado di fare trading di azioni per vivere

Analisi fondamentale vs analisi tecnica

Ci sono due approcci principali per investire denaro nel mercato azionario: l'analisi fondamentale e l'analisi tecnica. Entrambi i concetti hanno i loro fedeli sostenitori che spesso discutono con se stessi. Alcuni credono che l'analisi fondamentale sia l'unico approccio appropriato, mentre altri sostengono che l'analisi tecnica dia risultati migliori. Tuttavia, come succede di solito con questi dilemmi, la verità sta da qualche parte nel mezzo.

Applicare diversi concetti sembra essere una soluzione migliore ed è una pratica comune che gli analisti fondamentali fanno uso dell'analisi tecnica al fine di trovare i migliori punti di ingresso. Nel frattempo, i sostenitori degli analisti tecnici prestano attenzione anche ad alcuni fondamentali di tanto in tanto.

Azioni reali vs CFD su azioni

XTB offre sia azioni reali con 0% di commissione*, sia CFD su azioni. Come scegliere dunque lo strumento giusto? Non esiste una risposta univoca: la scelta dipende dalla strategia e dagli obiettivi di ciascun trader. Entrambi questi strumenti offrono vantaggi e svantaggi; è dunque essenziale fare una scelta informata e consapevole. Se vuoi approfondire i pro e i contro di questi due strumenti, ti consigliamo questo articolo.

Conclusione

Investire in azioni è un lungo viaggio pieno di apprendimento, potenzialmente grandi vittorie, ma a volte anche fallimenti. Sicuramente aiuta a costruire il carattere, dato che la psicologia gioca un ruolo significativo sia nell'investimento in azioni che nel trading di azioni a breve termine. Va notato che gli aspiranti investitori non dovrebbero sentirsi scoraggiati a causa della mancanza di conoscenza, poiché anche i più grandi investitori della storia non sapevano come comprare azioni all'inizio del loro viaggio. Iniziare con piccoli passi e imparare attraverso l'esperienza darà probabilmente i migliori risultati. Dato che Internet è pieno di risorse sul trading di azioni per principianti o sulle basi dell'analisi fondamentale, comprare azioni non è mai stato così facile.