Cardano Trading - Come iniziare a investire in Cardano?

Cardano è noto come una criptovaluta "Ethereum-killer". Alcuni esperti ritengono che questa criptovaluta abbia il potenziale per superare persino Ethereum grazie alla sua tecnologia avanzata.

Il mercato delle criptovalute comprende diverse migliaia di progetti, ognuno dei quali afferma di avere molteplici usi e tecnologia innovativa. Nel frattempo, però, delle molte migliaia di criptovalute, è probabile che solo una piccola parte riuscirà a trovare il proprio posto nel mercato del futuro. Una delle criptovalute che ha guadagnato maggiore popolarità tra gli investitori al dettaglio e le istituzioni è Cardano. La missione principale della tecnologia blockchain è ridefinire la "fiducia", eliminando potenzialmente gli intermediari che, al momento, le società devono riconoscere come autorità pur avendo una capacità limitata di controllarli. Il prezzo delle criptovalute è solo un pezzo speculativo del puzzle generale e dell'adozione diffusa delle ultime soluzioni tecnologiche che potenzialmente elimineranno un numero enorme di frodi ed errori nel sistema finanziario. Gli sviluppatori di Cardano sono noti per la loro professionalità e attenzione ai dettagli della raffinata blockchain. Il nome del token ADA, nella blockchain di Cardano, è un omaggio ad Ada Lovelace, una matematica vissuta nel 19° secolo, considerata la prima programmatrice donna della storia. La criptovaluta Cardano, secondo la visione del suo inventore Charles Hoskinsons, mira ad essere la piattaforma più raffinata sul mercato e dietro ciascuna delle "pietre miliari" nel suo sviluppo vi sono ricerca scientifica e mesi di test. Parallelamente, sulla blockchain di Cardano si stanno sviluppando applicazioni decentralizzate, progetti dal mondo del Metaverso, piattaforme play-to-earn o il mercato NFT. I creatori si assicurano che la criptovaluta segua le nuove tendenze senza trascurare le sue basi tecnologiche. Ciò ha permesso alla criptovaluta Cardano di raggiungere la top10 del mercato, dove è stata per anni. La criptovaluta supererà davvero Ethereum e guadagnerà popolarità? Nel seguente articolo spiegheremo come funziona Cardano e quali applicazioni ha questo ambizioso progetto. Cercheremo anche di rispondere a cosa influenza la valutazione del prezzo Cardano e come iniziare a fare trading con questa criptovaluta. Cos'è Cardano? Cardano è una piattaforma blockchain di terza generazione e il suo creatore è il programmatore Charles Hoskinson, che, insieme a Vitalik Buterin, ha co-progettato la criptovaluta attualmente più popolare, Ethereum. I due creatori si sono separati e Hoskinson ha deciso di creare una criptovaluta secondo la sua visione, senza i difetti e i limiti di Ethereum, che a suo avviso era sottosviluppato da questo lato. Così, nel 2015, Hoskinson ha iniziato a lavorare sulla piattaforma Cardano e la criptovaluta è finalmente arrivata sul mercato nel 2017. Cardano è stato fin dall'inizio parte di un gruppo di criptovalute conosciute come "Ethereum killers", progetti che avrebbero dovuto detronizzare la popolarità crescente del token ETH grazie ai vantaggi tecnologici. I creatori di Cardano hanno ripetutamente smentito questa interpretazione del progetto, segnalando che il mercato delle criptovalute è abbastanza grande da consentire a Ethereum e Cardano di coesistere e completarsi a vicenda. I creatori di Cardano hanno già dimostrato la loro capacità di affrontare le rivoluzioni tecnologiche e renderle un successo. Il modello di convalida ecologica proof-of-stake è stato applicato per la prima volta con successo proprio nella blockchain di Cardano. Cardano subisce regolarmente ulteriori modifiche nell'ambito dell'evoluzione della sua blockchain, arrivando alle cosiddette ere implementando ulteriori miglioramenti avanzati alla blockchain. Ogni pietra miliare prende il nome da un famoso scopritore o scienziato e i creatori della criptovaluta vogliono che la tecnologia blockchain faccia parte, tra gli altri, di una rivoluzione sociale e finanziaria nei paesi africani. Le ambizioni dei creatori di Cardano sono alte, in definitiva Cardano punta a diventare la blockchain più veloce sul mercato con 1.000.000 di transazioni possibili al secondo grazie al protocollo 'Hydra'. Funzionalità e modalità di utilizzo di Cardano La criptovaluta Cardano funziona affidandosi alla ricerca scientifica e alle prove che ne derivano per ottenere progressi più rapidi nello sviluppo del token ADA nativo e della tecnologia blockchain. Uno degli obiettivi principali della piattaforma blockchain di Cardano è fornire servizi finanziari (simili o addirittura superiori a quelli bancari) agli abitanti della Terra privi di banche che vivono nei paesi poveri o in via di sviluppo. Le caratteristiche principali della piattaforma Cardano sono: Offerta limitata La fornitura di Cardano è pre-limitata in modo simile a Bitcoin, il che significa che giungerà il momento in cui non verranno più creati nuovi token ADA. Il numero totale di token sarà di circa 45 miliardi e, attualmente, quasi 35 miliardi di token sono attualmente in circolazione. Modello ecologico di approvazione della transazione "prova di partecipazione" Cardano opera sul collaudato modello di consenso proof-of-stake di Ouroboros, la cui implementazione è stata preceduta da una ricerca scientifica avanzata. Grazie ad esso Cardano consuma la stessa quantità di elettricità di una proprietà di 300 famiglie americane, mentre il consumo di elettricità di Bitcoin è paragonabile a quello dell'Argentina e quello di Ethereum a paesi come la Svizzera. Alta velocità di elaborazione delle transazioni La rete Cardano è attualmente in grado di elaborare 250 transazioni al secondo, ma questa cifra è destinata a salire a 1.000.000 grazie al lavoro degli sviluppatori nelle prossime fasi di sviluppo. In confronto, Ethereum elabora attualmente 15 transazioni al secondo e Bitcoin circa 5. Bassi costi di transazione Le commissioni nel sistema Cardano dipendono dalla dimensione della transazione e dal costo ADA per byte. I costi attuali sono 0,16 ADA per transazione o circa $ 0,10. Controllo e sviluppo decentralizzati Il modello di supervisori decentralizzati è guidato da Cardano Foundation, IOHK ed EMURGO. Cardano Foundation aumenta il profilo sulla scena globale, sviluppa opportunità di applicazione attraverso il marketing e il trasferimento di conoscenze e si impegna con le autorità di regolamentazione e le università. IOHK è coinvolta nei progetti tecnologici e software che compongono il sistema Cardano. L'azienda promuove anche l'educazione sulla tecnologia blockchain conducendo attività educative in Africa, lavorando con le autorità di regolamentazione e le istituzioni accademiche. Grazie a ciò, utilizza le ultime ricerche scientifiche, che cerca di implementare nella sua blockchain. EMURGO è un'entità commerciale globale che si dedica alla diffusione dell'adozione di Cardano negli ambienti aziendali, integrando le aziende. Decentralizzazione e accesso a centinaia di "dApp" decentralizzate Attualmente vi sono diverse centinaia di applicazioni decentralizzate basate su Cardano, che consentono l'uso di scambi DEX decentralizzati, operazioni finanziarie o persino prestiti all'interno della blockchain. Smart contract e nuove tendenze Grazie al linguaggio di programmazione Plutus su Cardano, è possibile costruire 'smart contract', che sono processi finanziari avanzati che semplificano ed eliminano i rischi e le limitazioni delle transazioni con banche o contanti. La gestione di smart contract online è possibile dall'autunno 2021, ma Cardano sta anche sviluppando piattaforme play-to-earn per giocatori come Cardano Warriors e Dracards. Cardano ha anche rilasciato nell'ambito del trend del Metaverso un gioco chiamato Pavia, che permette di costruire un'identità digitale e creare il proprio avatar virtuale, ovvero l'equivalente digitale di un personaggio. Le 'epoche' di Cardano Il progetto Cardano prevede 5 fasi, il cui obiettivo è quello di diventare una piattaforma decentralizzata completa che utilizza registri multi-asset e contratti intelligenti. Tutte le fasi prendono il nome da un personaggio storico significativo. Cardano si trova attualmente dopo l'era Goguen (implementando "smart contracts"): Fondazione (era Byron)

Decentramento (era Shelley)

Smart contract (era Goguen)

Ridimensionamento (era Basho)

Governance (era Voltaire) Casi d'uso delle criptovalute Cardano La criptovaluta Cardano ha molte applicazioni e alcune sono ancora da scoprire. La criptovaluta si è dimostrata una tecnologia efficace attraverso progetti in Africa dove ha aiutato, tra gli altri, il settore dell'istruzione. Atala PRISM, creerà sistemi nazionali per la registrazione dei risultati, il monitoraggio delle prestazioni scolastiche e stimolerà lo sviluppo dell'istruzione dei risultati che saranno registrati nel sistema. Charles Hoskinson afferma che nel 2022 Cardano aumenterà il suo impegno in Africa mettendo a disposizione degli africani prodotti finanziari avanzati come i prestiti. Automatizzare le transazioni finanziarie tramite 'smart contract' senza rischi e senza il cosiddetto 'fattore umano';

Semplificazione del processo di scambio di merci e commercio nei paesi sottosviluppati;

Gestione e tracciabilità del profilo di identità digitale;

Verifica e semplificazione dei processi di raccolta dati da più fonti;

Controllare il processo produttivo e la tracciabilità del prodotto, verificare l'origine e l'originalità del prodotto, migliorare il funzionamento delle filiere;

Lotta contro vari tipi di contraffazione e frode;

Piattaforme Play-to-Earn che consentono guadagni online attraverso lo scambio di beni o servizi virtuali;

Identità digitale e 'avatar' all'interno dei mercati virtuali Metaverse e NFT (trame virtuali, opere d'arte, ecc.) Trigger futuri del prezzo di Cardano Cardano è stata finora nota per la sua sostenibilità e alcuni investitori hanno accusato gli sviluppatori di una lenta evoluzione della blockchain. Gli investitori, dopotutto, sono principalmente interessati alla crescita del prezzo del token. Se la tecnologia avanzata e le ambizioni dei creatori non sono seguite dal prezzo della criptovaluta, il progetto potrebbe avere problemi. Naturalmente, gli strumenti finanziari CFD con leva, che consentono anche di prendere posizioni e realizzare profitti sui cali di prezzo, sono un vantaggio in questo caso. Dunque, diamo un'occhiata a ciò che potrebbe potenzialmente influenzare i movimenti di prezzo di Cardano. Rally dei prezzi dei bitcoin Bitcoin è stato a lungo considerato un garante della salute del mercato delle criptovalute e un aumento del suo prezzo tende ad aumentare il sentimento riguardo al mercato delle criptovalute nel suo insieme. Dal momento che questa criptovaluta è talvolta vista come "oro digitale", il sentimento di molti investitori è cambiato e ora non sono molto probabili cali spettacolari in Bitcoin superiori al 90%. Inoltre, istituzioni come KPMG o Wells Fargo consentono di investire in criptovalute e sono favorevoli alla tecnologia blockchain. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Domanda istituzionale Molte criptovalute stanno aspettando che i "grandi investitori" si presentino, il che di solito significa interesse da parte delle istituzioni finanziarie. Tuttavia, affinché tali istituzioni si interessino ad un progetto, è necessario che questo abbia solide basi e di solito dimostri la sua posizione attraverso l'andamento del mercato. Evoluzione della tecnologia blockchain Lo sviluppo della tecnologia è ora sostenuto da molte delle più grandi aziende tecnologiche del mondo come Nvidia o Intel. Nel contesto del sentimento positivo dei giganti, l'adozione della tecnologia blockchain potrebbe arrivare più velocemente di quanto il mercato si aspetti. Allo stesso tempo, si ipotizzano aumenti spettacolari dei prezzi dei progetti crittografici di fronte a tali sviluppi. Trend in crescita Metaverse e NFT Il 16% degli americani afferma di non aver mai interagito con le criptovalute scambiandole, investendo in esse o utilizzando il settore. Allo stesso tempo, quasi il 3% degli americani possiede token NFT non trasferibili. Queste sono tendenze particolarmente popolari tra i giovani, quindi i possibili effetti della loro adozione nel settore si vedranno probabilmente solo tra molti anni, anche se attualmente stiamo assistendo a cambiamenti molto rapidi nella tecnologia blockchain. Adozione di "smart contracts" La tecnologia dei contratti intelligenti ha il potenziale per trasformare il mercato finanziario, e il volume delle transazioni è in costante crescita. Cardano può avere un ruolo in questo processo. Essendo una blockchain ben nota e ampiamente riconosciuta, che fornisce contratti intelligenti, Cardano può attrarre una moltitudine di istituzioni e clienti interessati a questa forma di scambio di merci. Ciò equivarrebbe all'acquisto di più Cardano e all'aumento della domanda di criptovaluta. Adozione di Cardano in Africa I paesi del terzo mondo potrebbero essere i luoghi in cui Cardano giocherà un ruolo particolare causando una crescente domanda di criptovaluta (che, dopotutto, è in quantità limitata). Allo stesso tempo, l'Africa ha attualmente la popolazione più giovane di tutti i continenti, che mostra interesse per le nuove tecnologie e il cambiamento degli stili di vita. Vincere contro i concorrenti cripto La criptovaluta ha una forte concorrenza ma Charles Hoskinson è fiducioso nel successo di Cardano, che dovrebbe risiedere nel lavoro fondamentale degli sviluppatori e nel lento sviluppo, basato sulla ricerca scientifica. Se l'industria blockchain cresce è probabile che una delle criptovalute dominerà il mercato o guadagnerà una quota significativa. È anche possibile la "detronizzazione" dell'attuale re delle criptovalute, Bitcoin, che funge principalmente da riserva di valore perché le sue funzioni tecnologiche non sono competitive in relazione a nuovi progetti. Se tutto ciò che gli sviluppatori di Cardano dicono sul loro progetto è vero, è possibile che la concorrenza soccomberà davvero sotto la pressione dei token ADA. Rischi I rischi maggiori per il progetto restano ovviamente: Crescente concorrenza (Ethereum, Luna, Solana ecc.)

Inasprimento delle normative nei confronti delle criptovalute

Attività in calo nella blockchain di Cardano

Il prezzo in calo di Bitcoin È importante ricordare che il mercato delle criptovalute è ancora fortemente influenzato dal sentimento generale degli investitori e dalla salute dell'economia. Se gli investitori hanno paura, potrebbero essere riluttanti a impegnare capitale nel mercato delle criptovalute, cosa che si riflette nel prezzo in calo. Bitcoin rimane ancora la criptovaluta più grande, e quando il prezzo di Bitcoin scende, l'intero mercato delle criptovalute ne risente pesantemente. Trading della cripto Cardano Hai la possibilità di fare trading di Cardano sulla nostra piattaforma xStation come strumento CFD. Il trading Cardano è speculativo e solo i movimenti del prezzo sono rilevanti. Puoi iniziare a fare trading di criptovalute effettuando transazioni su Cardano CFD (contratto per differenze) e utilizzando la leva finanziaria. Questo tipo di contratto è un contratto finanziario che paga le differenze nel prezzo di regolamento tra le operazioni di apertura e chiusura senza alcuna fornitura fisica di strumenti negoziati. Il trading di Cardano si rivolge ai trader e agli speculatori attenti al rischio ancor più di qualsiasi altro strumento CFD perché la fluttuazione dei prezzi sul mercato delle criptovalute è massiccia anche senza leva. La leva finanziaria offre una possibilità di ingente guadagno agli investitori, ma può anche causare perdite maggiori. Fare trading di CFD su criptovalute su xStation offre i vantaggi di zero commissioni e commissioni, spread bassi e possibilità di utilizzare la leva finanziaria. Gli unici costi sono i punti swap, che vengono calcolati sul risultato della posizione aperta ogni giorno dopo le 00:00 della notte. Grazie alla leva, il trading sul prezzo di Cardano richiede solo una certa percentuale dell'intera posizione. Ad esempio, l'utilizzo della leva 1:2 dà l'opportunità di aprire un contratto di 10.000 USD utilizzando solo un margine di 5000 USD. I CFD su Cardano offrono l'esposizione al prezzo di mercato corrente della criptovaluta più grande senza la necessità di creare un conto speciale sul mercato delle criptovalute e senza metodi complicati per depositare fondi. Il trading di CFD su criptovalute Cardano offre anche l'opportunità di aprire posizioni corte, in cui i trader guadagnano denaro quando il prezzo scende e il mercato delle criptovalute è in rosso. Ciò consente di implementare molte strategie diverse durante le sessioni di trading a seconda del prezzo di Cardano. Forniamo anche molti indicatori diversi sulla nostra piattaforma di trading come "Indice di forza relativa" RSI o livelli di Fibonacci e molti altri. Questi strumenti possono rendere il tuo trading ancora più efficiente. Il modo tradizionale di acquistare e investire in Cardano è l'acquisto di criptovaluta su scambi di criptovalute, ma la crescente frequenza di attacchi di hacking organizzati e problemi con i prelievi non incoraggia i nuovi investitori ad aprire conti su scambi di criptovalute. Prezzo di Cardano Il mercato delle criptovalute è molto volatile e i prezzi anche dei migliori progetti possono cambiare facilmente di decine di percento. Ecco perché tenere traccia del prezzo è così importante. In xStation, forniamo quotazioni in tempo reale per Cardano consentendo il trading attivo a qualsiasi ora del giorno e della notte. Orari di trading E gli orari di trading disponibili? Questa informazione è particolarmente importante per i day trader. È possibile fare trading di Cardano (ADA) 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno, con una pausa tecnica il venerdì che inizia dalle 00:05 CET alle 04:30 CET dal venerdì al sabato notte. Il prezzo spot è statico quando il mercato è chiuso. In tutti gli altri momenti i prezzi sono fluttuano costantemente. Naturalmente, il momento migliore per fare trading di criptovalute Cardano è durante i periodi di liquidità molto elevata, quando la volatilità del mercato è maggiore. Quando c'è un elevato turnover nel mercato e il volume degli scambi aumenta, aumenta anche la volatilità. Ciò può essere influenzato dalla pubblicazione di notizie importanti su criptovalute, regolamenti, informazioni dalla stampa o persino dal calo o dall'impennata del prezzo di Bitcoin.

