Bitcoin e Microstrategy: come investire indirettamente sul Bitcoin

Bitcoin: Introduzione alla criptovaluta

Il Bitcoin, la prima criptovaluta al mondo, ha rivoluzionato il concetto di denaro digitale. Creato nel 2009 da Satoshi Nakamoto, ideatore anonimo dietro il Bitcoin, questa criptovaluta si basa su una tecnologia chiamata blockchain.

Cos’è la blockchain?

La blockchain è un registro digitale sicuro che registra transazioni in modo permanente e inalterabile. Questa tecnologia è alla base delle criptovalute come il Bitcoin e offre trasparenza, sicurezza e immutabilità alle informazioni registrate su di essa, il che rende il Bitcoin un asset sicuro, non duplicabile e per questo resistente a tentativi di manomissione. Il Bitcoin utilizza una blockchain decentralizzata, caratterizzata dall’assenza completa di un’ autorità centrale. Quando Satoshi Nakamoto, il creatore di Bitcoin, introdusse questa criptovaluta nel 2009, la sua visione era di eliminare la necessità di intermediari e banche nelle transazioni finanziarie. L'obiettivo era consentire agli utenti di scambiare valore direttamente l'uno con l'altro (peer-to-peer) senza la necessità di un'autorità centrale che regolasse o facilitasse la transazione.

Quanto vale un Bitcoin?

Il valore del Bitcoin è soggetto a continue fluttuazioni a causa di vari fattori, tra cui la domanda di mercato, la percezione degli investitori, i cambiamenti normativi e le condizioni economiche globali. Al momento, il Bitcoin è considerato una delle criptovalute più rilevanti e negli anni ha attirato crescente attenzione sia dagli investitori istituzionali che dai singoli utenti.

Per ottenere il valore attuale del Bitcoin, è consigliabile verificare fonti finanziarie aggiornate, come la piattaforma xStation di XTB, la quale fornisce informazioni in tempo reale sul prezzo del Bitcoin nei mercati globali.

Negli anni, il prezzo del Bitcoin ha sperimentato notevoli oscillazioni, contribuendo a definire la sua reputazione come un asset altamente volatile. Dall'introduzione nel 2009, quando il Bitcoin aveva un valore praticamente trascurabile, si è assistito ad una crescita impressionante negli anni successivi.. Nel 2017, il Bitcoin raggiunse il suo massimo storico, superando i $19.000, attirando l'attenzione globale e alimentando le speculazioni sul suo potenziale rivoluzionario nel mondo finanziario. Tuttavia, questo boom fu seguito da una significativa correzione del prezzo nel 2018, evidenziando la natura instabile del mercato delle criptovalute. Nel corso degli anni successivi, il Bitcoin ha sperimentato periodi di rialzo e calo, spesso in risposta a eventi macroeconomici di rilevanza globale.

Recentemente, il Bitcoin ha segnato un notevole traguardo,superando per la prima volta dal novembre 2021 la barriera dei 60.000 dollari. Questo evento ha catturato l'attenzione degli investitori e degli osservatori del mercato, poiché il Bitcoin ha mostrato una ripresa significativa dopo un periodo di fluttuazioni.

Bitcoin: per la prima volta da novembre 2021 testa la barriera dei 60.000 USD. Fonte: xStation

Introduzione a MicroStrategy

Fondata nel 1989 da Michael J. Saylor, MicroStrategy (MSTR) è un'azienda tecnologica con sede negli Stati Uniti, riconosciuta per la sua leadership nel settore delle soluzioni di business intelligence e analisi. Questa società ha svolto un ruolo significativo nell'evoluzione dell'analisi aziendale, offrendo strumenti avanzati per la gestione e l'interpretazione dei dati. La sua storia di innovazione nel fornire soluzioni tecnologiche all'avanguardia l'ha posizionata come un protagonista chiave nel panorama tecnologico.

Tuttavia, è stata la decisione di MicroStrategy di adottare il Bitcoin come strategia di investimento che ha attirato l'attenzione globale. Nel 2020, l'azienda ha annunciato di aver allocato una parte significativa delle sue riserve nel Bitcoin. Questa mossa audace ha portato MicroStrategy ad essere una delle prime aziende a considerare il Bitcoin non solo come una forma di investimento, ma anche come una riserva di valore.

MicroStrategy, azienda leader nel settore dell'intelligence aziendale e attualmente il più grande detentore corporativo di Bitcoin, ha recentemente annunciato i risultati finanziari del quarto trimestre del 2023. In data 5 febbraio 2024 la società ha dichiarato di possedere un totale di 190.000 Bitcoin, acquisiti ad un costo complessivo di $5.93 miliardi, pari a $31,224 per Bitcoin. Nel quarto trimestre, MicroStrategy ha acquistato ulteriori 31,755 Bitcoin per $1.25 miliardi, a un prezzo medio di $39,411 per Bitcoin.

Il presidente e CEO di MicroStrategy, Phong Le, ha commentato che il 2023 è stato un anno straordinario, caratterizzato da un significativo aumento delle riserve di Bitcoin e dall'innovazione tecnologica con il lancio di MicroStrategy AI, il loro primo strumento di business intelligence basato sull'intelligenza artificiale.

L'approccio unico di MicroStrategy alla strategia Bitcoin è evidente dal continuo accumulo di Bitcoin nel suo bilancio, con 13 trimestri consecutivi di incremento delle riserve di Bitcoin. La società continua a sfruttare le attività strategiche sui mercati finanziari e la liquidità disponibile per accumulare ulteriori Bitcoin.

Correlazione tra MicroStrategy e Bitcoin

L'adozione del Bitcoin da parte di MicroStrategy ha generato una correlazione intrigante tra il gigante tecnologico e la criptovaluta.

Come possiamo osservare in questo grafico, l’andamento del mercato del Bitcoin e delle azioni di MicroStrategy mostra una correlazione lineare, ovvero la tendenza che hanno i due andamenti di mercato a variare insieme. Questo fenomeno può essere attribuito in parte al fatto che MicroStrategy è diventata una delle principali istituzioni a investire significativamente in Bitcoin, evidenziando la strategia della società e l’impatto di quest’ultima sul valore delle sue azioni.

La correlazione tra il prezzo del Bitcoin e le azioni di MicroStrategy può essere influenzata da diversi fattori. In primo luogo, gli investitori potrebbero percepire MicroStrategy come un veicolo per ottenere esposizione al mercato del Bitcoin senza dover acquistare direttamente la criptovaluta. Inoltre, le decisioni di investimento e le strategie adottate da MicroStrategy, come l'accumulo costante di Bitcoin, possono avere un impatto sull'andamento delle sue azioni.

È importante notare che la correlazione tra il Bitcoin e le azioni di MicroStrategy può essere soggetta a variazioni nel tempo e può essere influenzata da eventi specifici del settore, notizie macroeconomiche o cambiamenti nelle dinamiche di mercato. Gli investitori che tengono d'occhio questa correlazione possono ottenere insight utili per prendere decisioni informate sulle loro strategie di investimento.

Implicazioni per gli Investitori

Le implicazioni di questa correlazione tra il mercato del Bitcoin e le azioni di MicroStrategy possono essere significative per gli investitori. Ecco alcuni punti chiave da considerare:

1. Esposizione diretta al Bitcoin: Investire in azioni di MicroStrategy potrebbe offrire agli investitori un'esposizione indiretta al mercato del Bitcoin. Poiché MicroStrategy detiene una quantità considerevole di Bitcoin come parte della sua strategia tesoreria, le fluttuazioni dei prezzi del Bitcoin possono influenzare direttamente il valore delle azioni della società.

2. Sensibilità alle dinamiche del mercato delle criptovalute: Gli investitori che possiedono azioni di MicroStrategy potrebbero notare una maggiore sensibilità alle dinamiche del mercato delle criptovalute. Eventi come variazioni significative nei prezzi del Bitcoin, regolamentazioni governative sulle criptovalute o sviluppi tecnologici nel settore potrebbero avere un impatto più rilevante sulle azioni di MicroStrategy rispetto ad altre azioni tradizionali.

3. Gestione attiva delle riserve aziendali: La strategia di tesoreria di MicroStrategy, che consiste nell'accumulare e gestire Bitcoin come riserva aziendale, aggiunge uno strato unico alla gestione finanziaria della società. Gli investitori potrebbero valutare attentamente come questa strategia influisce sulla stabilità finanziaria di MicroStrategy e su come si integra con le prospettive a lungo termine della società.

4. Potenziale per benefici e rischi amplificati: Poiché il mercato del Bitcoin è noto per la sua volatilità, le azioni di MicroStrategy potrebbero riflettere questa stessa volatilità. Mentre ciò può offrire opportunità di guadagno, è essenziale che gli investitori siano consapevoli dei rischi associati alle fluttuazioni estreme dei prezzi del Bitcoin e delle possibili ripercussioni su MicroStrategy.

5. Monitoraggio delle strategie di MicroStrategy: Gli investitori interessati alle azioni di MicroStrategy dovrebbero seguire da vicino le dichiarazioni e le mosse strategiche della società in relazione al Bitcoin. Le decisioni di MicroStrategy sull'acquisto o la vendita di Bitcoin, oltre alle dichiarazioni dei dirigenti sulla visione e sulla strategia, possono fornire indicazioni importanti per gli investitori.

Come investire in BITCOIN e nelle criptovalute con XTB

Sebbene gli ETF ( Exchange-Traded Funds) sul Bitcoin non siano attualmente disponibile in Europa, XTB offre due diverse opzioni tramite le quali puoi investire nelle criptovalute:

CFD (Contratti per differenza)

La prima opzione è tramite i CFD* ovvero i contratti per differenza, i quali consentono di speculare sul movimento dei prezzi delle criptovalute senza possederle effettivamente. XTB offre più di 50 CFD su criptovalute, inclusi Bitcoin, Ethereum, Stellar, Dogecoin e altri. Tramite i CFD, puoi usufruire della leva finanziaria che può essere utilizzata fino a 1:2, il che significa che è possibile negoziare una quantità maggiore rispetto al proprio capitale investito. Tuttavia, è importante notare che l'uso della leva finanziaria aumenta anche il rischio potenziale di perdite.

ETN (Exchange Traded Note) sul Bitcoin:

La seconda opzione e’ tramite gli ETN sul bitcoin. Gli ETN sono titoli di debito emessi da istituti finanziari come le banche, progettati per replicare la performance di un asset sottostante, in questo caso, il Bitcoin. Gli ETN sono negoziati in borsa come azioni e offrono un trattamento fiscale differito. A differenza dei fondi che distribuiscono dividendi, gli investitori in ETN rinviano tutte le tasse fino alla vendita o alla scadenza. Tuttavia, gli ETN comportano rischi, in quanto sono strumenti di debito non garantiti e gli investitori potrebbero perdere il loro investimento se l'emittente dovesse fallire. Prima di investire, è fondamentale comprendere completamente i rischi associati a ciascuna opzione e valutare la propria tolleranza al rischio. Inoltre, è consigliabile tenere d'occhio le condizioni di mercato e cercare informazioni aggiornate sulle criptovalute.

Conclusione:

In conclusione, l'interessante correlazione tra MicroStrategy e Bitcoin fornisce una prospettiva senza precedenti sull'incorporazione delle criptovalute nelle strategie aziendali. Gli investitori sono chiamati a valutare attentamente le opportunità e i rischi che emergono da questa connessione per adottare decisioni ponderate in un panorama finanziario sempre più interconnesso. Alla luce di ciò, la correlazione tra Bitcoin e azioni di MicroStrategy apre un ampio spettro di considerazioni per gli investitori, mettendo in evidenza sia le opportunità di crescita che i rischi potenziali. Una comprensione dettagliata della strategia di MicroStrategy e della dinamica del mercato delle criptovalute costituisce un prerequisito essenziale per formulare scelte informate su come investire in Bitcoin.

