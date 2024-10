Kusama Trading - Come iniziare a investire in Kusama (KSM)?

Tempo di lettura: 9 minute(s)

Kusama è noto per aver migliorato la blockchain di Polkadot. Diamo un'occhiata alle altre caratteristiche e prospettive che questo progetto ha in serbo.

Grazie all'evoluzione del settore della tecnologia blockchain, finora sono stati creati quasi 15.000 progetti di criptovaluta. Tuttavia, solo alcuni di essi hanno applicazioni reali. Una frazione di questo numero è una risposta efficace al crescente interesse e alle richieste che la tendenza della finanza decentralizzata sta ponendo nel mondo. Uno dei più utilizzati dagli investitori e dai creatori di tecnologie finanziarie avanzate è Kusama, i cui creatori sono individui con molti anni di esperienza nel settore nella realizzazione dei più grandi progetti. La criptovaluta Kusama è stata una delle prime a consentire la costruzione di rivoluzionari "parachain", o versioni di prova della blockchain. Grazie ad essa, i creatori di nuove soluzioni possono verificare il funzionamento del loro sistema prima che sia messo a disposizione del vasto pubblico della tecnologia. Grazie a Kusama, i progetti hanno maggiori possibilità di successo e sono resi disponibili al pubblico dopo essere stati testati e migliorati. I creatori si sono assicurati che il progetto fosse un vero ambiente di test per migliaia di applicazioni e soluzioni create nel settore blockchain. In questo articolo imparerai cos'è la criptovaluta Kusama, a cosa serve e cosa può far aumentare il suo valore in futuro. Cos'è Kusama? Kusama è una rete all'interno della blockchain di Polkadot. Polkadot collega una rete di progetti collaborativi che offrono soluzioni nell’ambito del crescente trend della finanza decentralizzata. Con Kusama, gli sviluppatori possono sperimentare nuovi codici e applicazioni prima che vengano integrati nella rete principale. Kusama può quindi essere descritta come una piattaforma finalizzata a creare e testare le prime versioni di progetti sviluppati all'interno della blockchain di Polkadot. La rete Kusama ha la sua criptovaluta, che viene scambiata sul mercato delle criptovalute. Kusama consente ai principianti e agli sviluppatori avanzati di essere flessibili e introdurre idee innovative nel mondo della finanza moderna e decentralizzata. Il suo sistema è più flessibile di quello di Polkadot, grazie al funzionamento delle cosiddette parachain (variazioni blockchain personalizzate). Le parachain consentono alle nuove startup con budget ridotti di testare le piattaforme da loro create con bassi costi. Kusama è di proprietà della community che utilizza la rete e la sua governance avviene tramite un voto di tutti gli utenti della piattaforma e dei possessori di token. Ciò garantisce che ogni partecipante abbia voce in capitolo nello sviluppo della rete. Kusama è un ambiente in cui vengono introdotte tecnologie innovative nel mondo della finanza, alcune delle quali hanno la possibilità di essere implementate su larga scala nella rete principale di Polkadot. Il progetto è stato creato nel 2016 e lanciato dopo 3 anni di lavoro da parte degli sviluppatori di rete Polkadot, nel 2019. Gli sviluppatori di rete includevano Gavin Wood, Robert Habermeier e Piotr Czaban. Gavin Wood è conosciuto come uno dei fondatori della seconda criptovaluta più grande del mondo Ethereum e l'inventore di un linguaggio di programmazione chiamato Solidity, che è attualmente utilizzato per scrivere applicazioni decentralizzate (dApp) dedicate e popolari sulla piattaforma Ethereum. Caratteristiche di Kusama Questa criptovaluta ha diverse caratteristiche degne di nota. Kusama opera come un ecosistema indipendente, all'interno del più ampio ecosistema Polkadot. La struttura della rete è quasi gemellata con Polkadot. Kusama offre un ambiente di test professionale per gli sviluppatori di nuovi progetti e soluzioni finanziarie;

Questo rende Kusama una piattaforma rivoluzionaria a partire da cui le migliori e raffinate soluzioni vengono implementate nell'ecosistema Polkadot;

La possibilità di convertire Polkadot in Kusama (Kusama Claims). Ciò consente a coloro che vedono più potenziale in una rete che aggrega un gran numero di soluzioni innovative di passare da Polkadot a Kusama.

Kusama permette di ottenere un posto (slot) in un parachain (è necessario iniziare un test all'interno di Kusama). La piattaforma rende disponibili parachain tramite aste o "parathread" in cui gli acquirenti di slot pagano per l'accesso.

La criptovaluta offre lo staking online, i requisiti sono inferiori rispetto a Polkadot. Questo potrebbe anche attirare alcuni investitori. Lo staking avviene in criptovalute che operano su un modello noto come Proof of Stake. I token degli utenti che desiderano diventare staker vengono bloccati sulla rete e utilizzati per convalidare le transazioni successive. Coloro che bloccano i loro token (non possono quindi venderli) vengono premiati se vengono approvati ulteriori blocchi e possono quindi generare entrate passive. Gli stakeholder influenzano lo sviluppo della rete potendo votare su questioni importanti per la piattaforma.

Kusama offre una funzione di nominazione che consente di guadagnare impostando i tassi di ricompensa per i validatori. Rischi Il rischio della criptovaluta Kusama risiede principalmente nell'imprevedibilità e nella volatilità del mercato delle criptovalute. Le fluttuazioni dei prezzi di diverse decine di percento sono abbastanza normali. Un altro rischio risiede nell'azione dei prezzi di Bitcoin, che è influenzata da molti diversi fattori micro e macroeconomici come: decisioni delle autorità di regolamentazione e dei governi in merito alle criptovalute

prosperità economica

sentimento generale degli investitori

cicli di mercato rialzisti

movimenti dei grandi possessori di Bitcoin (le cosiddette balene)

movimenti di prezzo dell'indice tecnologico NASDAQ Anche il comportamento della piattaforma principale di Kusama, l'ecosistema Polkadot, è un importante rischio strategico. Sebbene Polkadot abbia avuto un successo spettacolare negli ultimi anni nel costruire una comunità di investitori e sviluppatori che costruiscono applicazioni decentralizzate su di esso, è molto difficile prevedere se ciò gli consentirà di mantenere la sua posizione a lungo termine tra l'enorme concorrenza. Il calo della popolarità di Polkadot può essere influenzato da: intasamento della rete;

crescente concorrenza nell'alta tecnologia;

calo di popolarità e dell'afflusso di sviluppatori; Vantaggi e modi d'utilizzo Kusama lavora a stretto contatto con la blockchain di Polkadot su molti livelli. Tuttavia, non sono lo stesso progetto e la loro applicazione è diversa. Vantaggi di Kusama: Tecnologicamente avanzato, nuovo progetto;

Capacità di entrare facilmente nell'implementazione “parachain”;

Requisiti vincolanti bassi per i validatori;

Iterazione molto veloce (minore rischio di intasamento della rete) e basse penalità di slashing nella blockchain. Modalità di utilizzo: Avvio in fase iniziale di sviluppo;

Idee e cambiamenti sperimentali;

Piattaforma sperimentale per l'evoluzione di Polkadot;

Applicazioni FinTech. Vantaggi Polkadot: Stabilità blockchain ed elevata sicurezza;

Ricompense elevate per i validatori nell'ecosistema;

Gestione efficace e sistematica della blockchain da parte degli sviluppatori. Modalità di utilizzo: Nuove applicazioni finanziarie (FinTech);

Aggiornamenti e assistenza professionale per lo sviluppo di applicazioni in fase iniziale;

Applicazioni di alto valore che richiedono elevata sicurezza e stabilità

Fornire soluzioni per le imprese e B2B Trigger del prezzo di Kusama Le prospettive per l'industria blockchain sono significative e questo è stato confermato da tutta una serie di importanti istituzioni finanziarie in tutto il mondo come Wells Fargo, Morgan Stanley e KPMG. È quindi ipotizzabile che una piattaforma che consenta di testare le paracatene prima del dispiegamento e la possibilità di un'adozione diffusa possa crescere in popolarità e valore. Kusama, che è stato perfezionato nel corso degli anni dai professionisti del settore, è proprio una piattaforma del genere. I fattori chiave che potrebbero avere un impatto positivo sul prezzo di Kusama in futuro sono: la crescita dell'industria blockchain, della tecnologia FinTech e dell'industria NFT (token indivisibile).

crescente popolarità della sua principale blockchain Polkadot;

significativa crescita nell'utilizzo delle applicazioni costruite sulla piattaforma Kusama nella finanza moderna;

l'ascesa delle startup di criptovalute e dei progetti tecnologici nel mondo della finanza decentralizzata;

il numero crescente di utenti di staking di token Kusama (di conseguenza, il numero di venditori di criptovalute diminuirà) e la crescente attività degli utenti della rete.

aumento dell'attività della rete Kusama Trading di Kusama Hai la possibilità di fare trading di Kusama CFD sulla nostra piattaforma xStation. Il trading di Kusama è speculativo e solo i movimenti del prezzo sono rilevanti. Puoi iniziare a fare trading di criptovalute effettuando transazioni su Kusama CFD (contratto per differenze) e utilizzando la leva finanziaria. Questo tipo di contratto è un contratto finanziario che paga le differenze nel prezzo di regolamento tra le operazioni di apertura e chiusura senza alcuna fornitura fisica di strumenti negoziati. Il trading di Kusama si rivolge a trader e speculatori attenti al rischio ancor più di qualsiasi altro strumento CFD perché la fluttuazione dei prezzi sul mercato delle criptovalute è massiccia anche senza leva. La leva finanziaria offre maggiori possibilità di guadagno agli investitori, ma può anche causare perdite maggiori. Il trading di CFD su criptovalute su xStation offre i vantaggi di zero commissioni, spread bassi e possibilità di utilizzare la leva finanziaria. Gli unici costi sono i punti swap, che vengono calcolati sul risultato della posizione aperta ogni giorno dopo le 00:00 della notte. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Grazie alla leva, il trading sul prezzo di Kusama richiede solo una certa percentuale dell'intera posizione. Ad esempio, l'utilizzo della leva 1:2 fornisce l'opportunità di aprire un contratto di 10.000 USD utilizzando solo un margine di 5000 USD. I CFD su Kusama offrono esposizione all'attuale prezzo di mercato della criptovaluta, senza la necessità di creare un conto speciale sul mercato delle criptovalute e senza metodi complicati per depositare fondi. Il trading di CFD su criptovalute, quali Kusama, offre anche l'opportunità di aprire posizioni corte, in cui i trader guadagnano denaro quando il prezzo scende e il mercato delle criptovalute è in rosso. Ciò consente di implementare molte strategie diverse durante le sessioni di trading a seconda del prezzo di Kusama. Forniamo anche molti indicatori diversi sulla nostra piattaforma di trading come "Indice di forza relativa" RSI o livelli di Fibonacci e molti molti altri. Tali strumenti possono rendere il tuo trading ancora più efficiente. Il modo tradizionale di acquistare e investire in Kusama è l'acquisto di criptovaluta su scambi di criptovalute, ma la crescente frequenza di attacchi di hacking organizzati e problemi con i prelievi non incoraggia i nuovi investitori ad aprire conti su scambi di criptovalute. Prezzo della criptovaluta Kusama Il mercato delle criptovalute è molto volatile e i prezzi anche dei migliori progetti possono cambiare facilmente di decine di percentuali. Ecco perché tenere traccia del prezzo è così importante. In xStation, forniamo quotazioni in tempo reale per Kusama consentendo il trading attivo a qualsiasi ora del giorno e della notte. Orari di trading di Kusama E gli orari di trading disponibili? Questa informazione è particolarmente importante per i day trader. Il trading di Kusama è disponibile 7 giorni alla settimana 24 ore al giorno con un'interruzione tecnica il venerdì che inizia dalle 00:05 CET alle 04:30 CET dal venerdì al sabato notte. Il prezzo spot è statico quando il mercato è chiuso. In tutti gli altri momenti i prezzi fluttuano costantemente. Il momento migliore per fare trading di criptovalute Kusama è durante i periodi di liquidità molto elevata, quando la volatilità del mercato è maggiore. Quando c'è un elevato turnover nel mercato e il volume degli scambi aumenta, aumenta anche la volatilità. Ciò può essere influenzato dalla pubblicazione di notizie importanti su criptovalute, regolamenti, informazioni dalla stampa o persino dal calo o dall'impennata del prezzo di Bitcoin.

