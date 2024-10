Trading Litecoin - Come iniziare ad investire in Litecoin?

Tempo di lettura: 10 minute(s)

Il mercato delle criptovalute è cambiato negli ultimi dieci anni. Ma alcune criptovalute come Litecoin sono "invecchiate bene". LTC continua a tenere testa ad una concorrenza molto più giovane.

Litecoin è una criptovaluta creata nel 2011 dall'ex programmatore di Google Charlie Lee. Fin dall'inizio, il token è stata una risposta all'allora "nuovo arrivato" Bitcoin. Litecoin avrebbe dovuto rivoluzionare Bitcoin e soppiantarlo. La criptovaluta ha guadagnato popolarità soprattutto durante i primi cicli di crescita del mercato delle criptovalute e ha persino raggiunto il 3° posto nella classifica delle criptovalute. Denominato dagli investitori "argento digitale", Litecoin includeva una serie di funzionalità di modifica al codice di Bitcoin.

Tuttavia, la criptovaluta non è riuscita a respingere la crescente concorrenza dei nuovi progetti di criptovaluta e negli ultimi anni non è riuscita a tenere il passo con loro. L'elevata liquidità di negoziazione e i continui miglioramenti alla rete continuano ad attrarre investitori in particolare verso LTC. Nel seguente articolo imparerai in primo luogo cos'è Litecoin, quali sono i suoi compiti e usi e come iniziare a fare trading con Litecoin.

Cos'è Litecoin?

Litecoin è una delle prime e più popolari criptovalute chiamate "altcoin", che crea una rete di pagamento globale e decentralizzata. La criptovaluta è stata creata sulla base di un codice Bitcoin modificato. Litecoin, come Bitcoin, viene creato attraverso un processo complesso chiamato "mining" e utilizza un metodo di convalida delle transazioni noto come "Proof of work". Una tecnologia che continua a suscitare polemiche tra gli ambientalisti ed è accusata di essere ad alta intensità energetica. Tuttavia, i creatori di Litecoin ci hanno pensato e hanno introdotto uno script che riduce il consumo energetico della rete e aumenta la sicurezza.

Litecoin viene utilizzato principalmente per i pagamenti tra i suoi utenti, senza intermediari. La criptovaluta fa parte da anni del portafoglio di investimenti di molti investitori nel mercato degli asset digitali. Il creatore di LTC Charles Lee lo ha protetto con uno scrypt speciale, che rende difficile l'attacco degli hacker, a differenza della rete Bitcoin crittografata con SHA - 256.

Caratteristiche di Litecoin

Litecoin, nonostante sia stato creato oltre 10 anni fa, ha ancora proprietà e applicazioni interessanti. Ne illustreremo alcuni di seguito:

Il numero massimo (offerta) di token LTC è stato fissato dai creatori a 84 milioni e l'ultimo LTC dovrebbe essere estratto nel 2124;

La fornitura finale di Litecoin è quattro volte quella di Bitcoin, e anche il tempo per generare un blocco sulla rete LTC è quattro volte più breve;

I minatori ricevono una ricompensa mineraria di 12,5 LTC, la ricompensa incoraggia i minatori a convalidare le transazioni;

Il mining nella rete Litecoin richiede più potenza di calcolo rispetto a BTC;

L'"halving" riduce della metà la ricompensa del blocco e sulla rete LTC si verifica dopo che sono stati estratti 840 milioni di LTC (quattro volte di più rispetto a Bitcoin), l'ultimo dimezzamento è avvenuto nel 2019;

La rete opera su un modello di prova di lavoro per convalidare le transazioni;

La blockchain di Litecoin è quattro volte più veloce di Bitcoin convalidando blocchi consecutivi ogni 2,5 minuti;

LTC è stato utilizzato come ambiente di test per i miglioramenti che sono stati poi apportati alla blockchain di Bitcoin;

L'ultimo dimezzamento (riduzione dell'offerta e ricompensa per blocco estratto per i minatori) è avvenuto nel 2019.

Evoluzione di Litecoin

Litecoin ha apportato una serie di modifiche volte a migliorare la blockchain:

SegWit

Una modifica chiamata "Segregated Witness" è stata svelata come modifica per la blockchain di Bitcoin nel 2015. Aveva lo scopo di aiutare con la scalabilità di Bitcoin. La proposta ha causato polemiche nella comunità degli appassionati di Bitcoin fin dall'inizio,

Litecoin ha introdotto la modifica nel 2017. La rete LTC è stata trattata come un ambiente di test per Bitcoin a causa dell'elevata somiglianza tra le due criptovalute. Grazie al successo di SegWit in LTC, è stato introdotto anche in Bitcoin. Alcuni minatori e possessori di BTC non l'hanno accettato e hanno creato una criptovaluta alternativa BitcoinCash, che finora ha una dimensione del blocco maggiore nella blockchain perché non ha subito modifiche SegWit.

Lightning Network

Lightning Network è diventato il prossimo ambiente di test per il "re delle criptovalute". Il sistema utilizza i cosiddetti canali di micropagamento per aumentare la capacità della rete blockchain di elaborare le transazioni. Litecoin introducendo con successo la modifica ha dimostrato ancora una volta che la rete Bitcoin può anche essere ampliata e migliorata. La rete di illuminazione può essere utilizzata anche quando la blockchain di BTC viene sovraccaricata dall'elaborazione di un gran numero di transazioni.

MimbleWimble

MimbleWimble è un protocollo progettato per proteggere la privacy. Consente transazioni riservate nascondendo informazioni come numeri, importi e la loro origine. Mimble ha anche il potenziale per ottimizzare la blockchain e migliorarne il throughput. Litecoin ha continuato a lavorare su questa soluzione per due anni. Ciò dimostra anche l'attività degli sviluppatori di Litecoin e l'ambizione dei suoi creatori.

Scatti futuri del prezzo di Litecoin

Lo sviluppo della rete Litecoin dipenderà dal suo utilizzo futuro pratico e dalla domanda di criptovaluta. Di seguito presenteremo i fattori che possono influenzare il prezzo della criptovaluta

Adozione di criptovalute

Uno dei fattori chiave che potrebbero determinare il prezzo futuro di Litecoin è la crescente popolarità delle criptovalute come mezzo di pagamento. Litecoin è peer-to-peer, il che significa che può essere trasferito tra indirizzi digitali senza problemi. L'adozione di criptovalute è aumentata in modo significativo negli ultimi anni, con le principali banche di investimento come Wells Fargo che hanno paragonato la tecnologia delle criptovalute ai primi giorni di Internet.

Prezzo Bitcoin

Bitcoin rimane la più grande criptovaluta e il suo prezzo è un indicatore della salute generale del mercato delle criptovalute. Se il prezzo di Bitcoin continua a salire a lungo termine, anche il prezzo di Litecoin potrebbe trarne vantaggio. Tuttavia, Bitcoin rimane un asset volatile e il sentiment degli investitori può essere volubile. Quando il prezzo di Bitcoin scende, l'intero mercato delle criptovalute perde ancora più nettamente. In passato Bicoin ha perso anche più dell'80% del suo prezzo. In futuro questa azione sui prezzi è ancora possibile perché Bitcoin è un asset speculativo e tali mosse sono abbastanza comuni e cicliche sul mercato delle criptovalute.

Posizione dei regolatori

Per molti anni, le principali istituzioni finanziarie pubbliche con influenza sulla politica monetaria come la FED si sono espresse sul mercato delle criptovalute. Un blocco completo della tecnologia blockchain non è possibile, tuttavia, penalizzare gravemente i pagamenti in criptovaluta sarebbe sicuramente un ostacolo al mercato in crescita. Allo stesso tempo, tuttavia, istituzioni tra cui la Federal Reserve statunitense sono positive riguardo alla tecnologia innovativa delle criptovalute e finora non hanno espresso alcuna intenzione di vietarle. Allo stesso tempo, tuttavia, i prezzi delle criptovalute sono altamente suscettibili alle decisioni politiche, come esemplificato dalla Cina, che vietando il mining di Bitcoin nel 2021 ha contribuito a cali dinamici dei prezzi.

Condizione economica

L'economia e la prosperità economica sono influenzate da molti fattori, non solo economici ma anche geopolitici. Gli asset rischiosi come le criptovalute possono lottare per mantenere valutazioni elevate durante i periodi di recessione economica e di paura tra gli investitori. I fattori che possono influenzare il calo delle valutazioni possono essere eventi quali: conflitti militari, stagflazione o una flessione dei mercati globali.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Prezzi dell'indice

Il mercato delle criptovalute è correlato al mercato azionario tradizionale, che è stato determinato dall'afflusso di grandi fondi di investimento e istituzioni che acquistano Bitcoin e altri asset digitali. La crescente correlazione di Bitcoin con gli indici statunitensi è stata sottolineata, tra gli altri, da Vitalik Buterlin, creatore di Ethereum. Particolarmente rilevanti qui sono i movimenti dell'indice NASDAQ delle società tecnologiche, che riflette le valutazioni delle innovazioni di mercato.

Sviluppo rete Litecoin

Un fattore importante che può determinare come Litecoin affronterà la crescente concorrenza sul mercato è il lavoro degli sviluppatori e la capacità di apportare modifiche alla rete. Certo, la rete Litecoin non elabora i moderni 'smart contract' ma esistono comunque soluzioni in grado di migliorare la blockchain. Le modifiche alla rete di Bitcoin potrebbero anche aumentare indirettamente il prezzo di Litecoin, come banco di prova per gli sviluppatori che cercano di "aggiornare" la tecnologia dietro il re delle criptovalute.

Trading Litecoin

Hai la possibilità di fare trading di Litecoin sulla nostra piattaforma xStation come strumento CFD.

Il trading di Litecoin è speculativo e solo i movimenti del prezzo sono rilevanti. Puoi iniziare a fare trading di criptovalute effettuando transazioni su Litecoin CFD (contratto per differenze) e utilizzando la leva finanziaria. Questo tipo di contratto è un contratto finanziario che paga le differenze nel prezzo di regolamento tra le operazioni di apertura e chiusura senza alcuna fornitura fisica di strumenti negoziati.

Il trading di Litecoin si rivolge a trader e speculatori attenti al rischio ancor più di qualsiasi altro strumento CFD, perché la fluttuazione dei prezzi sul mercato delle criptovalute è massiccia anche senza leva. La leva finanziaria offre una possibilità di ingenti guadagni agli investitori, ma può anche causare perdite maggiori.

Fare trading di CFD su criptovalute su xStation offre i vantaggi di zero commissioni e commissioni, spread bassi e possibilità di utilizzare la leva finanziaria. Gli unici costi sono i punti swap, che vengono calcolati sul risultato della posizione aperta ogni giorno dopo le 00:00 della notte.

Grazie alla leva, il trading sul prezzo di Litecoin richiede solo una certa percentuale dell'intera posizione. Ad esempio, l'utilizzo della leva 1:2 ti dà l'opportunità di aprire un contratto di 10.000 USD utilizzando solo un margine di 5000 USD.

Litecoin CFD offre esposizione al prezzo di mercato corrente della criptovaluta più grande senza la necessità di creare un account speciale sul mercato delle criptovalute e senza metodi complicati per depositare fondi.

Il trading di CFD su criptovalute Litecoin offre anche l'opportunità di aprire posizioni corte, in cui i trader guadagnano denaro quando il prezzo scende e il mercato delle criptovalute è in rosso. Ciò ti consente di implementare molte strategie diverse durante le sessioni di trading a seconda del prezzo di Litecoin. Forniamo anche molti indicatori diversi sulla nostra piattaforma di trading come l'Indice di forza relativa RSI o livelli di Fibonacci e molti molti altri. Essi possono rendere il tuo trading ancora più efficiente.

La modalità tradizionale di acquistare e investire in Litecoin è l'acquisto di criptovaluta su scambi di criptovalute, ma la crescente frequenza di attacchi di hacking organizzati e problemi con i prelievi non incoraggia i nuovi investitori ad aprire conti su scambi di criptovalute.

Prezzo della criptovaluta Litecoin

Il mercato delle criptovalute è molto volatile e i prezzi anche dei migliori progetti possono cambiare facilmente di decine di percentuali. Ecco perché tenere traccia del prezzo è così importante. In xStation, forniamo quotazioni in tempo reale per Litecoin consentendo il trading attivo a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Orario di trading

E gli orari di trading disponibili? Questa informazione è particolarmente importante per i day trader. Il trading di Litecoin è disponibile 7 giorni alla settimana 24 ore al giorno con un'interruzione tecnica il venerdì che inizia dalle 00:05 CET alle 04:30 CET dal venerdì al sabato notte. Il prezzo spot è statico quando il mercato è chiuso. In tutti gli altri momenti i prezzi sono fluttuano costantemente.

Naturalmente, il momento migliore per fare trading di criptovalute Litecoin è durante i periodi di liquidità molto elevata, quando la volatilità del mercato è maggiore.

Quando c'è un elevato turnover nel mercato e il volume degli scambi aumenta, aumenta anche la volatilità. Ciò può essere influenzato dalla pubblicazione di notizie importanti su criptovalute, regolamenti, informazioni dalla stampa o persino dal calo o dall'impennata del prezzo di Bitcoin.