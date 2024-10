Non Farm Payrolls (NFP) - Cosa sono e le ultime notizie

Tempo di lettura: 9 minute(s)

I Non Farm Payrolls (NFP) sono pubblicati mensilmente negli Stati Uniti dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti e sono uno dei rapporti macroeconomici più importanti provenienti dalla più grande economia del mondo.

Che cosa sono i non-farm payrolls? I dati sui non-farm payrolls (NFP) forniscono una panoramica dell'occupazione negli Stati Uniti, ma con un'importante esclusione: non includono i lavoratori agricoli, governativi e del settore non profit. Tuttavia, coprono ancora circa l'80% della forza lavoro totale del paese. Questi dati sono fondamentali per i mercati finanziari perché offrono un'indicazione chiara delle dinamiche occupazionali che possono influenzare direttamente l'economia nel suo complesso. Poiché le decisioni sui tassi di interesse possono essere strettamente correlate alle condizioni occupazionali, i NFP sono seguiti da vicino dai mercati azionari, forex e delle materie prime. Un aumento o una diminuzione dell'occupazione può influenzare le aspettative sui tassi di interesse, che a loro volta possono influenzare i flussi di investimento in azioni, valute e materie prime. In sostanza, i NFP forniscono agli operatori di mercato un'indicazione chiara dello stato dell'economia americana, influenzando le loro decisioni di investimento e le strategie di trading. Imparare a interpretare e negoziare basandosi su questi dati può essere cruciale per ottenere successo nei mercati finanziari. Fattori chiave Il Non-farm payrolls, nominato anche NFPs, è un report che rappresenta il totale dei lavoratori salariati USA di tutti i settori, esclusi quello agricolo e statale

È un report mensile redatto e riportato dallo US Bureau of Labour Statistics e viene di solito rilasciato il primo venerdì del mese , per i dati del mese precedente

Viene visto come una statistica influente proveniente da una delle più importanti economie del mondo

NFP incoraggia un’alta volatilità del mercato per certi strumenti Perche i NFP sono importanti? Il rapporto Non Farm Payrolls è uno dei più importanti rapporti macroeconomici proveniente dalla maggiore economia mondiale, ovvero quella statunitense. Nella maggioranza dei casi tale rapporto viene pubblicato il primo venerdì del mese alle ore 13.30 CET e presenta i cambiamenti nell’occupazione nel settore non agricolo dell’economia americana. Il NFP è un rapporto significativo che aiuta a determinare lo stato corrente dell’economia USA ed ha una forte influenza sui mercati valutari, degli indici ed azionari. Delle letture migliori del previsto, indicano un miglioramento dell’economia americana, pertanto hanno spesso una influenza positiva sul DollaroUSA e sulle azioni statunitensi. Siccome l’economia globale è fortemente legata agli eventi che si verificano a Wall Street, le letture dei dati del NFPs che sono migliori del previsto avranno un influsso positivo anche sugli indici globali. Tale rapporto ha anche importanti informazioni, infatti indica: La percentuale del tasso di disoccupazione rispetto al totale della forza lavoro

In quali settori vi è stato un incremento o un diminuzione di posti di lavoro

Guadagni medi orari

Revisioni dei precedenti rapporti non-farm payrolls Tutti questi fattori combinati rendono i mercati altamente sensibili ad ogni dato NFP che non si accorda al consenso e aspettative degli analisti. Perciò, ci deve aspettare un’alta volatilità nei dintorni della lettura del NFP ed essere assai circospetti se si hanno posizioni aperte su indici o le maggiori coppie valutarie in cui ci sia il dollaro USA. Andiamo a vedere insieme dei possibili scenari in seguito ai rilasci dei dati NFP. Effetti di un rapporto NFP debole Per esempio, il rapporto NFP per maggio 2017 ha mostrato un aumento dell'occupazione di 138.000. Sebbene questo non fosse un valore basso, il risultato si è rivelato inferiore al previsto: il consenso indicava un aumento di 182.000. Pertanto, il valore più basso è stato trattato come una delusione per gli investitori e ha portato all'indebolimento del dollaro. Di conseguenza, EURUSD è aumentato notevolmente. I dati sopra presentati si riferiscono al passato e non possono costituire indicatore o garanzia del raggiungimento di simili risultati in futuro. Fonte: xStation Effetti di un rapporto NFP forte La situazione opposta si è verificata dopo la pubblicazione dei dati di dicembre 2018. Il rapporto mostra un aumento dell'occupazione di 370mila, mentre il consenso indicava 184mila. Di conseguenza, il dollaro ha guadagnato fortemente, mentre l'EURUSD è sceso. I dati sopra presentati si riferiscono al passato e non possono costituire indicatore o garanzia del raggiungimento di simili risultati in futuro. Fonte: xStation Come puoi vedere, il rapporto NFP ha avuto un impatto significativo su EURUSD. Come fare trading durante il rilascio degli NFP? Quando fai trading durante gli Non-Farm Payrolls (NFP), è fondamentale comprendere come i diversi settori di mercato reagiscono ai dati economici. Ecco come i principali segmenti potrebbero rispondere: Forex: Se i dati NFP indicano una solidità economica, potrebbero attrarre investimenti internazionali, con conseguente apprezzamento del dollaro statunitense. Questo impatterà direttamente le principali coppie di valute, come GBP/USD, EUR/USD e AUD/USD.

Se i dati NFP indicano una solidità economica, potrebbero attrarre investimenti internazionali, con conseguente apprezzamento del dollaro statunitense. Questo impatterà direttamente le principali coppie di valute, come GBP/USD, EUR/USD e AUD/USD. Indici : Un incremento dell'occupazione suggerisce una fase positiva per le aziende, ma un dollaro forte potrebbe influenzare negativamente gli indici come il Dow Jones, l’S&P 500 e il NASDAQ.

: Un incremento dell'occupazione suggerisce una fase positiva per le aziende, ma un dollaro forte potrebbe influenzare negativamente gli indici come il Dow Jones, l’S&P 500 e il NASDAQ. Materie prime: In caso di rallentamento economico, gli investitori potrebbero orientarsi verso beni rifugio come oro e argento. Quando fai trading sui NFP, considera i seguenti punti: Sviluppo della strategia: Non affrettarti ad aprire una posizione long sul dollaro subito dopo il rilascio dei dati. Confronta i risultati con le previsioni degli analisti. Se i dati superano le stime, potrebbe indicare un'economia in espansione. Al contrario, se i dati sono positivi ma inferiori alle aspettative, i mercati potrebbero già aver incorporato l'aumento dell’occupazione nei loro prezzi.

Non affrettarti ad aprire una posizione long sul dollaro subito dopo il rilascio dei dati. Confronta i risultati con le previsioni degli analisti. Se i dati superano le stime, potrebbe indicare un'economia in espansione. Al contrario, se i dati sono positivi ma inferiori alle aspettative, i mercati potrebbero già aver incorporato l'aumento dell’occupazione nei loro prezzi. Definizione dei livelli: Prima del rilascio dei dati, stabilisci i livelli di supporto e resistenza. Questo ti permetterà di identificare i punti cruciali dopo la pubblicazione dei dati.

Prima del rilascio dei dati, stabilisci i livelli di supporto e resistenza. Questo ti permetterà di identificare i punti cruciali dopo la pubblicazione dei dati. Considerazione del contesto Macro-Economico: Non limitarti a valutare solo i dati NFP per creare la tua strategia. È importante considerare anche le recenti dichiarazioni della Federal Reserve e altri indicatori economici, come l’inflazione e le vendite al dettaglio.

Non limitarti a valutare solo i dati NFP per creare la tua strategia. È importante considerare anche le recenti dichiarazioni della Federal Reserve e altri indicatori economici, come l’inflazione e le vendite al dettaglio. Gestione del rischio: Utilizza ordini limite, come stop loss e sell limits, per contenere i rischi e minimizzare il fenomeno dello slippage. Questi approcci ti aiuteranno a gestire meglio le operazioni di trading durante i rilasci dei dati NFP. Quando vengono pubblicati i non farm payrolls per il 2024? 5 gennaio 2024

2 febbraio 2024

8 marzo 2024

5 aprile 2024

3 maggio 2024

7 giugno 2024

5 luglio 2024

2 agosto 2024

6 settembre 2024

4 ottobre 2024

1 novembre 2024

6 dicembre 2024 9 Settembre 2024: Non Farm Payrolls - mercato in difficoltà I dati sui Non-Farm Payrolls (NFP), frequentemente citati da Powell durante le conferenze stampa come indicatori della "forza e resilienza" dell'economia statunitense, rivelano un quadro complesso. Negli ultimi 18 mesi, dal gennaio 2023, si registrano ben 15 revisioni negative, con la revisione finale per giugno che ha visto un taglio di 88.000 posti di lavoro. 07 Giugno 2024: Non Farm Payrolls di maggio - crescita occupazionale superiore alle aspettative Il rapporto Non Farm Payrolls (NFP) di maggio è stato il fulcro macroeconomico della giornata. Sebbene ci si aspettasse che la crescita salariale annuale rimanesse stabile al 3,9%, i dati hanno mostrato un inaspettato aumento, con una diminuzione della crescita salariale mensile rispetto al mese precedente. I dati effettivi sono stati una sorpresa aggressiva: l'occupazione è cresciuta più del previsto e la crescita dei salari è stata inaspettatamente forte. Questa lettura potrebbe ridurre la probabilità che la Federal Reserve (FED) adotti una politica accomodante alla riunione della prossima settimana. La reazione dei mercati è stata altrettanto aggressiva: il dollaro statunitense ha guadagnato terreno, mentre i futures sugli indici statunitensi hanno registrato una flessione. Attualmente, i mercati monetari stimano una probabilità del 55% che la Fed tagli i tassi a settembre, in ribasso rispetto al 70% prima del rilascio del report NFP. Ecco i dati chiave del report NFP di maggio: Non Farm Payrolls: 272.000 rispetto alle previsioni di 185.000 (175.000 in precedenza)

Buste paga private: 229.000 rispetto alle previsioni di 170.000 (167.000 in precedenza)

Tasso di disoccupazione: 4,0% rispetto al 3,9% previsto (3,9% in precedenza)

Tasso di partecipazione: 62,5% rispetto al 62,7% previsto (62,7% in precedenza)

Crescita salariale (annuale): 4,1% YoY rispetto al 3,9% YoY previsto (3,9% YoY in precedenza)

Crescita salariale (mensile): 0,4% su base mensile rispetto allo 0,3% su base mensile previsto (0,5% su base mensile in precedenza) 05 Luglio 2024: Non Farm Payrolls di Giugno - incremento superiore alla attese, ma cresce contemporaneamente il tasso di disoccupazione Il rapporto sull'occupazione non agricola (NFP) negli Stati Uniti per giugno ha mostrato un aumento di 206.000 nuovi posti di lavoro, superando le previsioni di 190.000. Tuttavia, il tasso di disoccupazione è salito al 4,1% rispetto al precedente 4,0%, indicando una situazione meno positiva nel mercato del lavoro. L'occupazione nel settore privato è aumentata di 136.000 posti, al di sotto delle aspettative di 160.000 e rispetto ai 222.000 precedenti. Nel settore manifatturiero, c'è stato un declino di 8.000 posti, in contrasto con i 5.000 posti previsti e gli 8.000 del mese precedente. I futures su US500 hanno registrato un aumento, mentre quelli sui tassi di interesse statunitensi hanno invertito le perdite iniziali, riflettendo un possibile orientamento al rialzo. Il dollaro USA ha perso valore a seguito dei dati deludenti sul lavoro, suggerendo una possibile reazione della Fed per stimolare l'economia. 02 Agosto 2024: Rapporto NFP Statunitense molto inferiore alleaspettative, la disoccupazione aumenta. Nel mese di luglio, l'occupazione non agricola negli Stati Uniti è aumentata di solo 114.000 unità, molto meno delle 175.000 previste e delle 206.000 registrate il mese precedente, segnando il valore più basso dal 2021. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,3%, rispetto al 4,1% previsto e al 4,1% del mese scorso. Gli utili medi annui sono aumentati del 3,6%, leggermente sotto il 3,7% previsto e in calo rispetto al 3,9% del mese precedente. Su base mensile, gli utili medi sono cresciuti dello 0,2% contro una previsione dello 0,3%. Le buste paga del settore privato sono aumentate di 97.000 unità, contro una previsione di 140.000 e le 136.000 del mese scorso. Nel settore manifatturiero, le buste paga sono aumentate di 1.000 unità, contro una previsione di -5.000 e le -8.000 del mese scorso. Dopo la pubblicazione del rapporto NFP, i futures sui tassi di interesse statunitensi indicano una probabilità del 60% di un taglio dei tassi di interesse della Fed di 50 punti base a settembre, rispetto al 30% di probabilità prima del rapporto. L'indice US500 ha registrato un calo significativo in risposta ai deboli dati sul mercato del lavoro, segnalando che la Fed potrebbe essere in ritardo nell'allentamento della politica monetaria. I mercati ora prevedono tagli dei tassi di interesse fino a 111 punti base nel 2024.

FAQ Cos'è il Non Farm Payroll (NFP)? Il Non Farm Payroll (NFP) è un rapporto mensile pubblicato negli Stati Uniti che fornisce informazioni sul numero di posti di lavoro creati o persi nel settore non agricolo durante il mese precedente, escludendo quindi il settore agricolo. Qual è l'importanza del Non Farm Payroll nell'economia? Il Non Farm Payroll è uno dei principali indicatori economici che forniscono una misura della salute generale dell'economia statunitense. Il rapporto offre informazioni sul mercato del lavoro, inclusi il tasso di disoccupazione, la creazione di posti di lavoro e i salari, che sono elementi critici per valutare la forza economica di un paese. Chi pubblica i dati del Non Farm Payroll? I dati del Non Farm Payroll sono pubblicati dal Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti, un'agenzia governativa che raccoglie e analizza le statistiche del lavoro. Come vengono raccolti i dati per il Non Farm Payroll? I dati per il Non Farm Payroll vengono raccolti tramite un'indagine chiamata Current Employment Statistics (CES). Questa indagine coinvolge migliaia di imprese e istituzioni statunitensi che rappresentano una vasta gamma di settori non agricoli. Le imprese forniscono informazioni sui loro livelli di occupazione, salari e ore lavorate. Quali settori sono inclusi nel Non Farm Payroll? Il Non Farm Payroll include tutti i settori non agricoli dell'economia statunitense, come manifatturiero, servizi finanziari, sanità, istruzione, trasporti, commercio al dettaglio e molti altri. Quali sono le principali componenti del report del Non Farm Payroll? Il report del Non Farm Payroll include il numero totale di posti di lavoro creati o persi nel settore non agricolo, il tasso di disoccupazione, i salari medi orari e altre informazioni demografiche come la partecipazione alla forza lavoro e l'orario medio settimanale. Qual è la frequenza di pubblicazione del Non Farm Payroll? Il Non Farm Payroll viene pubblicato mensilmente, di solito nel primo venerdì del mese successivo a quello di riferimento. Ad esempio, i dati di gennaio vengono pubblicati all'inizio di febbraio. Quali sono i principali indicatori economici inclusi nel rapporto? Oltre al numero totale di posti di lavoro e al tasso di disoccupazione, il rapporto include anche dati sulle ore lavorate, i salari medi orari, il tasso di partecipazione alla forza lavoro e altri indicatori che possono fornire un'analisi più dettagliata del mercato del lavoro. Come viene calcolato il tasso di disoccupazione nel contesto del Non Farm Payroll? Il tasso di disoccupazione nel contesto del Non Farm Payroll viene calcolato dividendo il numero di persone disoccupate (che cercano attivamente un impiego) per la forza lavoro totale, che comprende le persone occupate e disoccupate. Il tasso di disoccupazione viene espresso come percentuale. Quali sono gli effetti del Non Farm Payroll sui mercati finanziari? I dati del Non Farm Payroll hanno un impatto significativo sui mercati finanziari, inclusi il mercato azionario, il mercato dei cambi e il mercato dei bond. Un rapporto NFP positivo, con una forte creazione di posti di lavoro, può essere interpretato come un segnale di una economia robusta, portando ad un rafforzamento della valuta e a una crescita del mercato azionario. D'altra parte, un rapporto NFP negativo può indicare una debolezza economica, influenzando negativamente i mercati finanziari. Quali sono le possibili implicazioni per la politica monetaria derivanti dai dati del Non Farm Payroll? I dati del Non Farm Payroll sono attentamente monitorati dalla Federal Reserve (la banca centrale degli Stati Uniti) nella sua valutazione della politica monetaria. Un forte aumento dei posti di lavoro potrebbe suggerire un'economia in crescita, che potrebbe spingere la Fed ad aumentare i tassi di interesse per controllare l'inflazione. Al contrario, una debole creazione di posti di lavoro potrebbe portare la Fed a considerare politiche monetarie espansive per stimolare l'economia. Quali fattori possono influenzare le previsioni del Non Farm Payroll? Le previsioni del Non Farm Payroll possono essere influenzate da una serie di fattori, tra cui eventi economici globali, cambiamenti nelle politiche governative, condizioni meteorologiche estreme, fluttuazioni stagionali e altri fattori imprevisti che potrebbero influire sull'occupazione. Come interpretare i dati del Non Farm Payroll per valutare lo stato dell'economia? Per valutare lo stato dell'economia attraverso i dati del Non Farm Payroll, è importante osservare la creazione netta di posti di lavoro, il tasso di disoccupazione e gli indicatori connessi. Un aumento dei posti di lavoro e una diminuzione del tasso di disoccupazione sono generalmente considerati segnali positivi per la salute dell'economia. Quali altre statistiche economiche possono essere considerate in concomitanza con il Non Farm Payroll per ottenere una visione più completa dell'economia? Per ottenere una visione più completa dell'economia, può essere utile considerare altre statistiche economiche come il PIL (Prodotto Interno Lordo), l'indice dei prezzi al consumo (IPC), le vendite al dettaglio, la produzione industriale e altri indicatori che misurano l'attività economica in diversi settori. Quali sono stati alcuni degli impatti storici significativi del Non Farm Payroll sui mercati finanziari? Storicamente, i dati del Non Farm Payroll hanno causato movimenti significativi nei mercati finanziari. Ad esempio, un rapporto NFP molto migliore delle aspettative potrebbe innescare un rally del mercato azionario e un rafforzamento del dollaro statunitense, mentre un rapporto deludente

