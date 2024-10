Tempo di lettura: 13 minute(s)

Nel vasto panorama di Internet, poche piattaforme hanno lasciato un segno indelebile sulla cultura online come Reddit. Quello che è iniziato come un umile esperimento nel 2005 si è trasformato in un potente punto di riferimento globale per il dibattito, l'intrattenimento e l'interazione comunitaria. Il percorso di Reddit, da un semplice forum di condivisione di link a una rete dinamica di comunità diverse, ognuna con la propria identità distintiva e un seguito fervente, riflette l'evoluzione stessa della cultura di Internet. Stai considerando di investire nell'IPO di Reddit? In questo articolo, esploreremo la sua storia, i momenti cruciali e l'impatto duraturo di Reddit, analizzando come ha plasmato la cultura di Internet e influenzato il modo in cui ci connettiamo, condividiamo e interagiamo online. L'IPO recente di Reddit ha suscitato l'interesse degli investitori. Per aiutarti a decidere se è adatto al tuo portafoglio, esploreremo alcuni dettagli chiave sull'azienda.

Notizie: 26 marzo 2024 - Reddit vola dopo un'IPO di successo

Il prezzo di Reddit è raddoppiato in seguito alla sua quotazione sul mercato azionario americano, che è avvenuto giovedì 21 marzo. Il titolo azionario ha suscitato scalpore tra gli investitori, registrandosi come il quarto IPO più grande che ha preso posto finora nel 2024 negli Stati Uniti.

Questi risultati sono un segnale della crescente domanda sui titoli tecnologici quest’anno. Meta, la società madre di Facebook si classifica come quarto miglior performer sull'S&P 500 finora quest'anno, ed è in rialzo del 43%. L’interesse degli investitori per Meta quest’anno sta contribuendo a stimolare la domanda sulle azioni Reddit.

Il prezzo di Reddit raddoppia con una quota di mercato di $ 68,50. Fonte: xStation5

Reddit è al centro dell’attenzione nel settore dell’intelligenza artificiale. L’azienda sta vendendo i dati dei suoi utenti per la formazione sull’intelligenza artificiale e i dirigenti dell’azienda affermano che ciò potrebbe generare 200 milioni di dollari nei prossimi anni da Google e da altri giganti della tecnologia che utilizzano Reddit per formare i loro grandi modelli linguistici.

In aggiunta a ciò, l’amministratore delegato di Open AI, Sam Altman, è uno dei maggiori azionisti di Reddit, il che ha anche suscitato l’interesse degli investitori che si chiedono cosa potrebbe riservare questa relazione per il futuro.

Ma, dopo uno straordinario debutto, la strada potrebbe essere accidentata per Reddit. L'azienda dovrà fornire i suoi resoconti sugli utili nei prossimi trimestri. Inoltre, la sua quotazione in borsa comporta un ulteriore controllo normativo che l'azienda dovrà affrontare.

Anche il legame di Reddit con Google per addestrare modelli di intelligenza artificiale sta attirando l’attenzione dell’autorità antitrust statunitense, la FTC. Il piano di concedere in licenza i contenuti generati dagli utenti per i modelli di intelligenza artificiale ha suscitato domande da parte dei regolatori mentre indagano sui rischi per la privacy, sulla violazione del copyright e su altre questioni di equità che potrebbero sorgere da questo accordo.

Abbiamo visto altri giganti della tecnologia umiliati dalle autorità di regolamentazione, basta pensare al recente calo del prezzo delle azioni di Apple dopo che è stata multata di 1,8 miliardi di euro dalle autorità dell’UE per pratiche sleali nel suo business di streaming.

Inoltre, Google, Apple e Meta sono sotto inchiesta negli Stati Uniti e nell’UE per violazioni nelle pratiche di marketing digitale. Pertanto, Reddit potrebbe scoprire che la vita sotto il controllo normativo può causare volatilità nei prezzi delle sue azioni.

Tuttavia, la calorosa accoglienza riservata all’IPO di Reddit è anche un segnale che la domanda di nuovi titoli tecnologici è forte e potrebbe scatenare un’ondata di ulteriori IPO tecnologiche, dopo un paio dI anni tranquilli. Reddit ha dovuto aspettare pazientemente prima di quotarsi in borsa, ma quella pazienza sembra aver dato i suoi frutti.

Cos'è Reddit?

Sebbene tu possa aver sentito parlare di Reddit, sei effettivamente consapevole di cosa comporti questa piattaforma? Reddit si descrive come una città digitale globale. Reddit è essenzialmente una piattaforma social media e una comunità online in cui gli utenti possono condividere notizie, contenuti e partecipare a discussioni su vari argomenti. Opera su un sistema di contenuti generati dagli utenti, in cui i membri registrati possono inviare post di testo, link, immagini e video a comunità tematiche conosciute come "subreddit". Questi subreddit funzionano come forum in cui gli utenti di Reddit possono discutere dei loro interessi comuni. Ci sono subreddit per tutto, dallo sport e le notizie ai passatempi di nicchia e alle comunità locali.

Il sistema di votazione di Reddit è ciò che lo rende unico. Gli utenti possono votare positivamente i contenuti che trovano interessanti o votare negativamente i contenuti con cui non sono d'accordo. Questo sistema determina quali contenuti raggiungono la vetta dei subreddit e la pagina principale di Reddit.

Reddit consente anche agli utenti di commentare i post, favorisce discussioni e interazioni tra la sua base di utenti. Inoltre, offre funzionalità come la messaggistica, la messaggistica privata e la possibilità di creare feed personalizzati basati su interessi specifici.

Quando è la data dell'IPO di Reddit?

L'IPO di Reddit è avvenuto giovedì 21 marzo, prendendo posto sulla Borsa di New York, con il simbolo RDDT. Il prezzo iniziale delle azioni è previsto nell'intervallo tra $31 e $34.

L'azienda mira a una valutazione di circa $6,4 miliardi, che è significativamente inferiore rispetto alla valutazione di $10 miliardi che si era assegnata durante una fase di finanziamento privato nel 2021. Reddit intende offrire 22 milioni di azioni durante la sua offerta pubblica iniziale, su un totale di 160 milioni di azioni in circolazione, escludendo unità azionarie e opzioni azionarie.

Un aspetto interessante dell'IPO è che Reddit non ha ancora registrato profitti, riportando perdite fino a $90 milioni nel 2023, il che significa che gli investitori probabilmente prenderanno in considerazione la base di utenti attivi di Reddit insieme alle sue performance finanziarie quando prenderanno decisioni di investimento.

Come acquistare nell'IPO di Reddit?

Reddit non è ancora quotata in borsa, tuttavia, una volta che sarà disponibile, sarà possibile scambiarla allo stesso modo di qualsiasi altra azione sul mercato.

Se hai effettuato una ricerca approfondita e comprendi l'azienda e le sue prospettive e sei interessato ad acquistare azioni nell'IPO di Reddit, ecco cosa devi fare:

Apri un conto presso un broker. Avrai bisogno di un conto presso un broker per acquistare azioni nell'IPO di Reddit. Presso XTB, chiediamo ai clienti di compilare un modulo di domanda online tramite il sito web o l'app mobile. Una volta completata con successo la domanda e forniti i documenti KYC, il tuo conto di trading verrà aperto.

Finanzia il tuo conto. Dovrai finanziare il tuo conto con abbastanza denaro per acquistare il numero di azioni di Reddit desiderate. Imposta un ordine di stop loss. Un ordine di stop loss è un tipo di ordine di chiusura che consente al trader di specificare un livello specifico di mercato in cui, se i prezzi dovessero raggiungerlo, il trade verrebbe chiuso automaticamente dai nostri sistemi, tipicamente con una perdita.

Apri un conto demo. Se non sei ancora pronto per fare trading, perché non inizi il tuo percorso di trading aprendo un conto demo? XTB offre un conto demo per 30 giorni in cui puoi fare trading con denaro finto ed esplorare le tue abilità di trading e la piattaforma.

Il prezzo delle azioni nell'IPO è previsto nell'intervallo tra $31 e $34. Puoi utilizzare un ordine limite per assicurarti di non pagare più di quanto sei disposto a pagare per le azioni dell'azienda.

È importante ricordare che investire in IPO è una proposta rischiosa. Il prezzo delle azioni in un'offerta pubblica iniziale può essere volatile e non c'è garanzia di guadagnare denaro. Dovresti investire in un'offerta pubblica iniziale solo se ti senti a tuo agio con il rischio coinvolto. Non investire più di quanto puoi permetterti di perdere.

Come guadagna Reddit?

Reddit genera principalmente ricavi attraverso la pubblicità, le iscrizioni premium e i premi noti come Reddit Coins. Ecco una panoramica di come Reddit guadagna denaro.

Iniziamo con la pubblicità: Reddit offre diverse opzioni pubblicitarie per le aziende che desiderano promuovere i loro prodotti o servizi sulla piattaforma. Questa è la loro principale fonte di reddito, rappresentando circa il 90% del loro totale ricavi. Queste opzioni includono post sponsorizzati, annunci display, annunci video e tendenze promosse. Gli inserzionisti possono mirare a subreddit specifici o a determinate demografie per raggiungere il loro pubblico di riferimento.

Reddit offre anche un programma di iscrizione premium chiamato Reddit Premium (precedentemente noto come Reddit Gold). Gli abbonati pagano una quota mensile per usufruire di funzionalità come la navigazione senza pubblicità, l'accesso a un subreddit riservato ai membri premium e un'allocazione mensile di Reddit Coins. Sebbene contribuisca a una parte più piccola, circa il 10% dei loro ricavi, Reddit Premium offre un flusso di entrate ricorrenti e si rivolge agli utenti che preferiscono un'esperienza senza pubblicità.

Gli utenti hanno la possibilità di acquistare Reddit Coins, una valuta virtuale utilizzata per premiare i post o i commenti di altri utenti. Questi premi fungono da forma di riconoscimento o apprezzamento e offrono vari vantaggi, come evidenziare il contenuto premiato e fornire al destinatario l'iscrizione a Reddit Premium per un periodo limitato. Reddit trattiene una parte dei ricavi generati dalla vendita di Reddit Coins.

Reddit ha esplorato altre iniziative per generare ricavi, come partnership con aziende esterne, collaborazioni per contenuti sponsorizzati e vendita di merchandise. Inoltre, Reddit ha introdotto funzionalità come "Powerups", che offrono funzioni avanzate e opzioni di personalizzazione per determinate comunità, potenzialmente rappresentando una fonte di ricavi aggiuntiva.

Può Reddit espandere i suoi flussi di entrate?

Reddit sta cercando di espandere le sue fonti di ricavo al di là della pubblicità tradizionale. Credono che la loro vasta collezione di conversazioni del mondo reale abbia un immenso valore per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale e altre applicazioni. Secondo le loro stesse parole, Reddit considera i loro dati una "miniera d'oro" per compiti come lo sviluppo di motori di ricerca, l'addestramento dell'IA e la ricerca. Lo vedono persino come un elemento cruciale per la creazione di modelli di linguaggio di grandi dimensioni come ChatGPT. Questa attenzione alla concessione di licenze per i dati non sorprende, considerando che il consiglio di amministrazione di Reddit include Sam Altman, CEO di OpenAI (un'importante azienda di ricerca sull'IA). Questa connessione suggerisce una naturale sinergia per consentire a OpenAI di utilizzare i dati di Reddit per addestrare i suoi modelli. Sebbene il prezzo esatto per i dati di Reddit sia sconosciuto, di recente hanno siglato accordi di licenza dati del valore di oltre 200 milioni di dollari, con un fatturato previsto di almeno 66 milioni di dollari quest'anno. Con il continuo crescere del mercato dell'IA, è probabile che il valore della sempre più ampia raccolta di contenuti di Reddit aumenti ulteriormente.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Fonte: Sacra

Secondo Sacra, i ricavi di Reddit sono aumentati a $804 milioni nel 2023, registrando un significativo aumento del 20% rispetto ai $668 milioni del 2022. Come abbiamo menzionato in precedenza, questa crescita è principalmente guidata da due fattori:

I grandi inserzionisti stanno riconoscendo sempre di più il valore di Reddit, con una spesa in aumento del 31% nel 2022. È importante notare che questa tendenza positiva è continuata anche quando la spesa pubblicitaria complessiva è diminuita nella seconda metà dell'anno.

Il servizio di abbonamento dell'azienda, che offre la navigazione senza pubblicità e altri vantaggi al costo di $6 al mese, ha registrato una crescita costante.

Fonte: Sacra

Come visto in precedenza, nel mondo della pubblicità sui social media, Reddit ha registrato una crescita impressionante nel 2022. I loro ricavi pubblicitari hanno superato piattaforme consolidate come Meta (Facebook, Instagram), che è cresciuta del 22%, Snap (Snapchat) al 16% e Pinterest al 7%. È importante notare che Twitter ha addirittura registrato una diminuzione del 13% nella spesa pubblicitaria. Solo il nuovo arrivato TikTok ha superato la crescita dei ricavi pubblicitari di Reddit con un impressionante aumento dell'89%.

Nonostante Reddit vantasse una base di utenti in crescita, c'è ancora spazio per un potenziale di ricavi ancora maggiore. Il loro ricavo medio per utente (ARPU) è aumentato costantemente, raggiungendo $1,19, il che rappresenta un miglioramento significativo rispetto ai $0,81 del 2021. Tuttavia, è importante notare che questo numero è ancora inferiore rispetto ai concorrenti. Ad esempio, Twitter genera circa $10 per utente, mentre Facebook e Instagram generano rispettivamente $45 e $35 per utente, cifre molto più elevate. Ciò suggerisce che Reddit ha l'opportunità di monetizzare ulteriormente la sua base di utenti attivi.

La storia di Reddit

Reddit è stata fondata nel giugno 2005 dai coinquilini dell'Università della Virginia Steve Huffman, Alexis Ohanian e Aaron Swartz, sebbene sia principalmente attribuita a Huffman e Ohanian. L'idea è nata dal loro desiderio di creare una comunità online in cui gli utenti potessero condividere link e discutere di argomenti di interesse.

Nell'ottobre 2006, Reddit è stata acquisita da Condé Nast Publications, una grande azienda di media, per una cifra riportata tra i 10 e i 20 milioni di dollari. Questa acquisizione ha fornito a Reddit risorse per la crescita e l'espansione. Durante questo periodo, Reddit ha registrato una significativa crescita della sua base di utenti e dell'interazione della comunità. La piattaforma è diventata nota per la sua vasta gamma di comunità (subreddit) che coprono vari argomenti e interessi.

Nel settembre 2011, Reddit è stata separata da Condé Nast diventando un'entità indipendente. Questa mossa ha permesso a Reddit di operare in modo più autonomo e perseguire la propria direzione strategica. Reddit ha subito un significativo cambiamento verso i contenuti generati dagli utenti, con post originali e discussioni che sono diventati più prominenti rispetto ai link condivisi. Questo cambiamento ha contribuito all'identità di Reddit come piattaforma di notizie sociali.

Reddit Gold, un programma di iscrizione premium che offre funzionalità avanzate, è stato introdotto nel 2010. Nel 2018, Reddit Premium ha sostituito Reddit Gold, offrendo benefici simili insieme alla navigazione senza pubblicità. Nel corso della sua storia, Reddit ha affrontato sfide legate alla gestione della comunità, alla moderazione e alla moderazione dei contenuti. Subreddit controversi, come quelli che promuovono discorsi di odio o attività illegali, hanno suscitato dibattiti sul tema della libertà di espressione rispetto alle linee guida della comunità. L'azienda ha implementato diverse politiche e strumenti per affrontare questi problemi cercando allo stesso tempo di mantenere i principi della libertà di espressione. È per questo che Reddit ha reso popolare il formato "Ask Me Anything" (AMA), in cui individui, tra cui celebrità, politici ed esperti, rispondono alle domande della comunità. Gli AMA sono diventati un importante fenomeno culturale, attirando ampia attenzione e partecipazione.

Nel corso degli anni, ci sono stati cambiamenti nella leadership e nella proprietà di Reddit. In particolare, il co-fondatore Alexis Ohanian ha lasciato il suo posto nel consiglio di amministrazione nel 2020, esortando l'azienda a occupare il suo posto con un candidato di colore per affrontare l'ineguaglianza razziale. Negli ultimi anni, Reddit si è concentrata sul miglioramento delle funzionalità della piattaforma, sulla moderazione dei contenuti e sull'espansione delle strategie pubblicitarie e di generazione di ricavi. La piattaforma continua a evolversi, con aggiornamenti, ridisegni e nuove funzionalità che vengono introdotte regolarmente. Si stima che oggi più di 50 milioni di persone utilizzino Reddit ogni giorno.

Conclusione

In conclusione, la storia di Reddit riflette la sua evoluzione da una piccola startup a una delle comunità online più grandi e influenti al mondo. Il suo impatto sulla cultura di Internet, sulla diffusione delle notizie e sull'interazione sociale è innegabile, plasmando il modo in cui milioni di utenti interagiscono con i contenuti e tra di loro online.