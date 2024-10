Segnali di Forex - definizione

Scopri di più sui segnali di trading - cosa sono e quali sono le alternative

I segnali di trading sono delle indicazioni riguardanti uno strumento finanziario su cui si dovrebbe tradare.

Essi sono generati sia dalle persone che dai computers, a seconda del tipo di servizio fornito. Esiste una enorme scelta di provider di segnali di trading globali ed offrono vari servizi. In generale tali servizi comprendono: Fornitura di robots che tradano per te, basati su differenti criteri, come la scelta del mercato, la gestione del rischio, il tipo di spread...ecc.

Fornitura di segnali inviati da analisti, che a volte includono il livello esatto di entrata ed uscita come pure i potenziali livelli di Stop Loss e Take Profit.

Analisi tecnica dei mercati scelti, inclusi i livelli di supporto e resistenza.

La prospettiva fondamentale.

Materiali di formazione

Coaching "One to One” Posso fidarmi dei provider dei segnali? Difficile rispondere a questa domanda, soprattutto a causa della crescita dinamica del numero di providers di segnali e dei servizi da essi offerti. Sfortunatamente negli ultimi anni si sono verificati molti casi di attività fraudolenta, con provider di segnali che facevano promesse di arricchimento facile e veloce. Ciò non si riferisce soltanto alla qualità dei segnali forniti, ma anche alla qualità della formazione offerta. Nel caso tu decida di provare questo servizio, allora è consigliabile: Provare una demo del segnale di forex ed analizzare i risultati in tempo reale.

Se i segnali che ricevi sono scritti, prova ad applicarli su un conto demo per controllare l’efficienza delle analisi fornite.

Si ti vengono offerti dei servizi di formazione, chiedi un programma dettagliato, che puoi valutare per capire se si tratta di servizi a pagamento oppure gratuiti. Non solo segnali di trading Per diventare un trader di successo, è fondamentale non affidarsi in mani altrui, ma costruire solide basi e formarsi costantemente. In XTB la formazione è un fattore chiave nelle relazioni con i clienti. Offriamo ai nostri clienti una varietà di eventi per la formazione tra cui seminari, webinar, ebook ed eventi con specialisti del settore. Tutti gli incontri dedicati alla formazione sono gratuiti e se vuoi saperne di più, contatta il tuo account manager oppure direttamente l’ufficio XTB: email: sales.it@xtb.com numeri telefonici: (+39)0683464895 / (+44)1273071737 / (+39) 02 94752633

