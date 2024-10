Tempo di lettura: 10 minute(s)

L'investimento è solitamente associato all'acquisto di azioni e altri titoli: sembra intuitivo per la maggior parte delle persone, motivo per cui la maggior parte di noi preferirebbe sperimentare un mercato rialzista piuttosto che un ambiente di mercato ribassista. Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere consapevoli che possono anche trarre vantaggio dal calo dei prezzi . Scopri come in questo articolo.

Comprare vs Vendere

Sarebbe ragionevole andare lungo se ci si aspetta che il prezzo di uno strumento selezionato salga. In questo scenario, un investitore prende una posizione lunga o, in altre parole, compra lo strumento. Se il prezzo di questo strumento dovesse avanzare (secondo il piano iniziale), l'investitore raccoglierà i frutti dell'operazione poiché la posizione diventerà redditizia.

fonte: xStation5

D'altra parte, se un investitore si aspetta che il prezzo di uno strumento selezionato scenda, potrebbe fare uno short trade, in altre parole, vendere lo strumento. Se il prezzo di questo strumento scende (secondo il piano iniziale), l'operazione sarà redditizia.

Fonte: xStation5

Per quanto riguarda i mercati azionari, l'acquisto di titoli è facile da capire - gli investitori scommettono che certe società o interi mercati potrebbero avanzare. Nella maggior parte dei casi questa è una strategia valida dal punto di vista del lungo termine, dato che l'economia globale si espande. Tuttavia, si verificano anche instabilità di mercato e la disponibilità di vendite allo scoperto permette agli investitori di applicare strategie diverse e più appropriate. Come è già stato menzionato sopra, i mercati tendono anche a scendere. Se prevedete una correzione o semplicemente credete che i prezzi di alcuni asset scenderanno, la vendita allo scoperto è una strategia che vi permette di guadagnare profitti in tali circostanze - è così semplice.

Qui va sottolineato che un investitore non deve necessariamente possedere un asset per condurre una vendita allo scoperto - la parola "vendere" potrebbe essere fuorviante per alcuni trader principianti. Al giorno d'oggi gli investitori sono in grado di vendere qualcosa anche se non possiedono l'asset, aprendo così una posizione corta. I contratti per differenza (CFD) sono uno strumento finanziario che permette questo tipo di trading. Allo stesso modo, se si acquista un CFD su un'azione, non si possiede effettivamente lo strumento sottostante (un'azione) - si scommette solo che il suo prezzo salirà in futuro.

Short Trade: cos'è una posizione short?

"Shortare" certi titoli serve soprattutto a fini speculativi, dato che i trader credono che il prezzo, per qualche motivo, scenderà. Se gli investitori sospettano che il prezzo di un certo bene (un'azione, un indice di mercato azionario, una merce ecc.) scenderà, apriranno posizioni corte per beneficiare della caduta dei prezzi. Come spiegato sopra, non c'è bisogno di possedere lo strumento sottostante mentre si fa trading di CFD. Inoltre, gli investitori possono a volte desiderare di andare short per mitigare il loro rischio in quanto l'apertura di una posizione corta copre contro potenziali perdite in un investimento posseduto - presenteremo un esempio appropriato in seguito.

Quali mercati si possono shortare?

In caso di CFD (contratti per differenze) i trader non possiedono mai un asset sottostante. Pertanto, qualsiasi contratto disponibile nell'offerta XTB può essere oggetto di una posizione corta! Questo include materie prime come l'oro o il petrolio (Brent e WTI), indici come DE30 o US100, ma anche coppie di valute e azioni singole.

Quando si può valutare una posizione corta?

I trader di solito basano le loro decisioni sull'analisi tecnica o fondamentale. Mentre ci sono varie strategie sotto queste ampie sigle, discutiamo alcuni semplici esempi.

Analisi fondamentale - i trader spesso considerano posizioni short quando vedono che il mercato è troppo caro. Esempi possono includere un rapporto prezzo/utili superiore alla media per un indice come US500 o un bull market sul petrolio che è stato più lungo della media in passato. Aprendo una posizione corta i trader esprimono la loro opinione che il mercato troppo costoso si normalizzerà in futuro.

Analisi tecnica - la maggior parte degli strumenti di analisi tecnica sono ugualmente buoni per individuare le opportunità di acquisto e di vendita. Consideriamo un canale al ribasso. Un test del limite superiore di questo canale può essere visto come un segnale di continuazione del trend ribassista. I trader che aprono una posizione corta esprimono la loro opinione che il trend continuerà.



In questo esempio, un test del limite superiore in un canale al ribasso ha annunciato una continuazione del calo dei prezzi dell'ARGENTO.

Esempi di come aprire una posizione short

Esempio 1 - DE30

Per cominciare, va notato che la piattaforma di trading di XTB fornisce l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari. Tocchiamo alcuni dei principali mercati che consentono varie strategie di vendita allo scoperto.

Partendo dagli indici, i trader potrebbero voler scommettere che certi indici saliranno o scenderanno. Se ti aspetti che un indice del mercato azionario sia destinato a scendere, puoi andare allo scoperto con un CFD sugli indici. Per aprire una posizione corta, un trader dovrebbe scegliere un volume appropriato e cliccare il pulsante "sell" - un'esecuzione istantanea è il modo più veloce per piazzare qualsiasi trade. Il pulsante rosso mostra sempre un prezzo al quale è possibile entrare in posizione short.

Per andare short su un indice del mercato azionario, puoi cliccare sul pulsante "vendi", piazzando così un ordine. Ovviamente non è necessario possedere alcuno strumento sottostante mentre si fa trading con i CFD. Fonte: xStation5

Chiunque sia interessato alla vendita allo scoperto non ha bisogno di possedere grandi quantità di denaro in quanto i CFD permettono il trading a leva. Pertanto, i trader possono facilmente scegliere il volume che possono permettersi. Si dovrebbe anche ricordare che l'uso della leva finanziaria potrebbe potenzialmente amplificare sia i guadagni che le perdite.

Esempio 2 - Oro

L'investimento in oro è spesso associato a lingotti e monete, ma in XTB i commercianti possono scambiare CFD sull' oro anche quando si aspettano che i prezzi dell'oro diminuiscano.

Se questo è ciò che si sospetta perché - per esempio - a tuo parere i guadagni precedenti dei prezzi erano troppo dinamici, si è in grado di shortare il mercato dell'oro. Una volta che si apre una posizione corta, si sta andando a beneficiare di prezzi dell'oro in calo, ma si perde se i prezzi aumentano.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

I trader sono in grado di aprire posizioni corte direttamente attraverso la scheda "Market Watch" nella piattaforma xStation5. Per farlo, è sufficiente cliccare sul pulsante "sell" (vendere).

Esempio 3 - EURUSD

Le coppie valutarie sono a volte fuorvianti per i trader principianti, ma in realtà sono ottimi esempi di come le posizioni short non siano diverse dalle posizioni long in tutto tranne che nella loro direzione. Immagina di vedere dei forti dati sulla produzione industriale dalla Germania e pensi che questo aiuterà l'euro contro il dollaro. Se questo è il caso, ti aspetti che EURUSD salga (più dollari per un euro) e puoi aprire una posizione lunga sul CFD EURUSD. Ma cosa succede se il mese prossimo il rapporto industriale è molto debole e ti aspetti che l'euro scenda rispetto al dollaro? Allora ti aspetti che EURUSD scenda (meno dollari per un euro) e puoi aprire una posizione short sul CFD EURUSD. Queste posizioni funzionano esattamente allo stesso modo!

La vendita allo scoperto è anche possibile grazie al pulsante Click&Trade che si trova nell'angolo in alto a sinistra della piattaforma xStation5. Fonte: xStation

Hedging attraverso la vendita allo scoperto

Lo short trading è uno strumento molto potente perché permette agli investitori di proteggere anche i loro portafogli. Questo rende la vendita allo scoperto estremamente utile durante i periodi di incertezza che sono spesso accompagnati da rapide oscillazioni del mercato. Consideriamo due rapidi esempi:

Esempio 1 - vendere un CFD su un indice come copertura

Immaginiamo che un investitore possieda diverse azioni blue chip della Germania. Il portafoglio vale circa 30.000 euro. L'investitore sospetta che una correzione del mercato sia imminente, ma non vuole vendere quelle azioni. Al fine di coprire il portafoglio, l'investitore potrebbe utilizzare un contratto CFD per l'indice che riflette i 30 maggiori titoli tedeschi. L'apertura di una posizione corta neutralizzerà effettivamente la posizione lunga dell'investitore. In questo caso l'investitore potrebbe voler usare un calcolatore di indici per valutare la dimensione della posizione necessaria per coprire il portafoglio: 0,08 lotti corrispondono a circa 30.000 EUR. Ora, nel caso in cui le azioni del portafoglio scendano, l'investitore dovrebbe beneficiare della posizione corta in CFD. Come regola generale, il portafoglio azionario sarà coperto.

Fonte: xStation 5

Esempio 2 - vendere un CFD su un'azione come copertura

Immaginiamo che un investitore possieda 10 azioni della Volkswagen quotate nella borsa tedesca. Il produttore di automobili sta per rilasciare la sua relazione trimestrale e l'investitore sospetta che i risultati della società potrebbero mancare significativamente le aspettative degli analisti a causa della carenza globale di chip - in questo scenario il prezzo delle azioni Volkswagen dovrebbe crollare. Al fine di mitigare il rischio, un investitore potrebbe vendere le sue azioni o vendere allo scoperto le azioni, coprendosi così contro il rischio di ribasso (ad esempio utilizzando i CFD sulle azioni). La vendita allo scoperto delle azioni neutralizza effettivamente la posizione dell'investitore. Se Volkswagen dovesse mancare le aspettative di guadagno e di vendita, il valore delle azioni possedute dall'investitore probabilmente crollerebbe, ma allo stesso tempo la posizione corta dell'investitore diventerebbe redditizia.

Per riassumere, le posizioni corte sui CFD sono un'immagine speculare delle posizioni lunghe. Se ti aspetti che il prezzo di un indice, di un'azione o di una materia prima scenda, puoi aprire una posizione corta - non è necessario possedere l'asset per fare trading sui cali di prezzo!

In questo esempio, per quanto riguarda gli scopi di hedging, l'investitore dovrebbe aprire una posizione corta sul CFD sulle azioni Volkswagen. Fonte: xStation5

Come monitorare i mercati?

Esistono molte fonti di informazioni per monitorare i mercati finanziari, tra cui:

Siti web finanziari: ci sono molti siti web che offrono notizie finanziarie e aggiornamenti sui mercati. La sezione News di XTB notizie finanziarie in tempo reale, analisi e grafici. Applicazioni mobile: esistono molte applicazioni per smartphone che consentono di monitorare i mercati finanziari, come l'app xStation, che offre un'interfaccia potente ed intuitiva. Canali televisivi specializzati: ci sono canali televisivi specializzati in finanza e mercati, come CNBC e Bloomberg, che offrono notizie e analisi finanziarie in tempo reale. Social media: i social media, come Twitter, Facebook e LinkedIn, possono essere utilizzati per seguire gli esperti finanziari e le società che si desidera monitorare. Puoi trovare i canali Social di XTB qui. Newsletter: molte società di investimento e istituzioni finanziarie inviano newsletter con aggiornamenti sui mercati e sulle tendenze finanziarie. Diventando Cliente di XTB avrai accesso a notize ed analisi esclusive ogni settimana! Apri un Conto Reale ora.

Conclusione

Il trading allo scoperto è una strategia popolare tra molti investitori in quanto permette loro di trarre vantaggio dai prezzi in calo - e i mercati scendono molto spesso. Al giorno d'oggi c'è una vasta gamma di opportunità in termini di vendite allo scoperto, dato che gli investitori al dettaglio hanno avuto accesso a una varietà di strumenti finanziari, compresi i CFD. Pertanto, si dovrebbe essere consapevoli di questa soluzione - ogni volta che si sospetta che il prezzo scenda, si può facilmente piazzare uno short trade.