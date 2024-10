Tempo di lettura: 15 minute(s)

Solana Trading - Come iniziare a investire in Solana (SOL)?

Solana è stata creata da Anatoly Yakovenko, un ex ingegnere della Qualcomm (QCOM) con sede negli Stati Uniti, insieme al suo collega Greg Fitzgerald. Fin dall'inizio, l'obiettivo della creazione di Solana è stato quello di competere con Ethereum, creando una blockchain competitiva su cui costruire applicazioni decentralizzate o altri progetti di criptovaluta. Per molto tempo, i maggiori problemi di Ethereum sono state le elevate commissioni di transazione sulla rete chiamate "Gas fees" e il modello di Proof of Work.

Solana ha creato un sistema competitivo e scalabile con commissioni inferiori, con una combinazione innovativa di "Proof of Stake" e "Proof of History". Di seguito illustreremo cos'è veramente Solana, a cosa è dovuto il suo successo attuale e come puoi investire in questa crypto.

Breve storia di Solana

Solana è stato sviluppato come un progetto privato e se non fosse stato per l'esperienza di programmazione dei suoi creatori probabilmente non sarebbe mai stato creato.

Grazie all'implementazione del codice da parte di Anatoly Yakovenko nel linguaggio di programmazione C, gli sviluppatori furono in grado di migrare la sua intera base di codice privata in un altro linguaggio di programmazione chiamato "Rust", cosa che l'amico e programmatore di Yakovenko, Greg Fitzgerald lo esortò a fare.

Fitzgerald si mise dunque al lavoro per implementare il "libro bianco" di Yakovenko presentando il progetto agli investitori e dimostrò le sue capacità per la prima volta eseguendo 10.000 transazioni verificate in quasi 0,5 secondi. Successivamente, Stephen Akridge, un altro collaboratore di Iakovenko, dimostrò che la banda potesse essere ulteriormente aumentata spostando la verifica della firma blockchain sulle GPU.

Con queste pietre miliari, il creatore di Solana ha fondato una società con alcuni amici programmatori chiamata Loom, che alla fine è stata chiusa a causa del nome troppo simile a Ethereum secondo loro. Pertanto, il nome è stato infine cambiato in Solana, che gestisce il token SOL.

Nel giugno 2018 Solana è stato ridimensionato per funzionare su reti basate su cloud e nel luglio dello stesso anno Solana ha rilasciato una rete di test pubblica autorizzata che supporta costantemente un'enorme quantità di 250.000 transazioni al secondo. A dicembre 2021, la rete Solana aveva elaborato oltre 40 miliardi di transazioni a un costo medio molto basso di $ 0,00025 per transazione.

Per ora, dopo l’ascesa dei prezzi del 2021, Solana è nella top10 della classifica per capitalizzazione delle criptovalute, i maggiori rivali del progetto sono Cardano ADA ed Ethereum ETH. Il progetto ha anche attirato l'attenzione di Bank of America, che ha comunicato che Solana ha il potenziale per diventare la "Visa" tra le criptovalute. Quindi... tieni d’occhio questa crypto.

Solana e l'"assassino di Ethereum"

Solana combina quindi sicurezza, scalabilità e decentralizzazione. Il design incorpora una serie di algoritmi software che, se combinati insieme per implementare la blockchain, consentono di scalare la portata delle transazioni in proporzione alle capacità della rete, rendendo l'architettura di Solana in grado di elaborare fino a 710.000 transazioni al secondo su una rete gigabit standard, fino a ben 28,4 milioni su una rete da 40 gigabit.

Il modello PoS consente a coloro che approvano le transazioni aggiunte alla contabilità generale della blockchain di verificare in base al numero di token SOL in loro possesso, mentre il modello PoH consente loro di aggiungere certificati temporali per tali transazioni e verificare ancora più velocemente.

La criptovaluta Solana in rapida crescita e la sua crescente popolarità le consentono di essere paragonata a Ethereum, la più grande blockchain per applicazioni decentralizzate (dApp). Sia Solana che Ethereum hanno la capacità di utilizzare contratti intelligenti, che sono più importanti per l'esecuzione di applicazioni moderne utilizzando la finanza decentralizzata e token indivisibile e la tecnologia NFT. Entrambe queste blockchain offrono anche piattaforme che consentono interazioni nel mondo virale alternativo del Metaverse. Per Solana questo è un progetto chiamato Portals, per Ethereum ci sono diversi grandi progetti costruiti su questa blockchain min. Per Ethereum ci sono diversi grandi progetti costruiti sulla blockchain, tra cui Decentraland, Sandbox, Axie Infinity e UFO Gaming.

Nonostante la sua popolarità, Ethereum è una blockchain che finora opera secondo il modello Proof of Work (PoW) alquanto obsoleto, in cui i minatori competono tra loro con la potenza di calcolo risolvendo "puzzle" avanzati per convalidare le transazioni sulla blockchain. Ciò rende la rete molto energivora e controversa in quanto dannosa per l'ambiente e tende a "intasarsi" quando il volume delle transazioni non consente al sistema di tenere il passo. Inoltre, questo modello rende i prezzi delle transazioni sulla rete molto alti, quindi le "gas fees" su ETH hanno raggiunto il picco di $ 70 per transazione nel 2021.

Gran parte dell'attenzione che Solana sta attirando è incentrata sui suoi modelli di approvazione delle transazioni ecocompatibili, sulla velocità di elaborazione e sui bassi costi di transazione. Solana elabora fino a 50.000 transazioni al secondo in condizioni standard al costo di parti di un centesimo.

Per ora, Ethereum ha un vantaggio da first mover rispetto ad altri progetti e può contare sul supporto istituzionale grazie alla sua popolarità tra sviluppatori e utenti della rete.

Tuttavia, vale la pena tenere presente che i nuovi progetti stanno crescendo rapidamente e qualsiasi vantaggio tecnologico di Solana potrebbe essere cruciale nel lungo periodo e contribuire all'eliminazione di Ethereum dal mercato, in modo simile a quanto accaduto ad alcune aziende nella bolla delle dot-com in primi anni 2000. La più grande minaccia per Solana è la riuscita transizione di Ethereum alla versione pianificata 2.0 e l'introduzione del modello Proof of Stake e anche l'evoluzione della criptovaluta Cardano, che sta anche apportando una serie di aggiornamenti alla sua blockchain.

Solana, d'altra parte, mentre compete con Ethereum, consente anche di costruire ponti tra queste blockchain su determinate piattaforme. Ad esempio, la piattaforma Power Ledger attualmente opera su un token Ethereum ma la piattaforma operativa è basata sulla blockchain di Solana. Se viene creato Ethereum 2.0, potrebbe essere possibile che le due criptovalute uniscano le forze creando un problema competitivo significativo.

Ecosistema Solana e casi d'uso

Solana sta trasformando rapidamente DeFi, dApp e infrastruttura digitale. La piattaforma Oracle e la criptovaluta responsabile degli "smart contract" Chainlink hanno stretto una partnership strategica con Solana che consentirà a Solana di accedere alla soluzione Oracle per la creazione di applicazioni DeFI.

MATH Global, con sede a Singapore, ha precedentemente annunciato una partnership di investimento con Solana per sviluppare casi d'uso, applicazioni e infrastrutture basate su Solana per il suo portafoglio di attività. MathWallet è una società di portafogli di criptovaluta che fornisce storage di token per varie catene, supporta nodi per catene POS e altri servizi correlati. Un'altra criptovaluta basata sul prezzo in dollari USA Stablecoin USDC è anche integrata con Solana grazie alla sua scalabilità, convenienza e velocità

Inoltre, Solana ha un intero ecosistema composto da diverse centinaia di progetti diversi che operano sulla blockchain di Solana. Questi progetti utilizzano tecnologie moderne e godono di una crescente popolarità di nuovi utenti.

Progetti Metaverse

Portals è una piattaforma metaverse online costruita sul sistema Solana. Gli sviluppatori hanno creato una piattaforma in cui gli utenti possono visitare metropoli virtuali che imitano Tokyo e New York. La piattaforma non è iniziata vendendo immobili virtuali come la maggior parte delle altre piattaforme metaverse, ma si concentra sulla costruzione di esperienze per i giocatori.

In definitiva, ovviamente, Portal consentirà il trading di immobili virtuali e l'uso della tecnologia dei "contratti intelligenti". Inoltre, probabilmente ogni giocatore potrà avere il proprio avatar di se stesso nel gioco, ovvero un equivalente digitale. Il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, costruirà il proprio ufficio nel mondo metaverso di Portals.

Staking

SOL è la principale criptovaluta di Solana, che funziona in modo simile ai token Ethereum ERC-20. Il suo utilizzo principale è per applicazioni finanziarie decentralizzate. Con SOL, è possibile pagare le transazioni nell'ecosistema della rete Solana.

I suoi altri usi includono la protezione della rete e il supporto della rete Solana con strumenti come lo staking, che consente alle transazioni di fluire senza intoppi attraverso la blockchain di Solana. Per lo staking, i validatori vengono premiati con una parte delle commissioni di transazione. Anche i piccoli utenti con piccole puntate SOL possono inviare la loro criptovaluta ai portafogli più grandi di grandi validatori aumentando le possibilità che più blocchi vengano accettati sulla blockchain. In questo modo i piccoli investitori Solana possono guadagnare insieme ai loro “amici” più grandi.

La fornitura di token SOL, come la criptovaluta Cardano o Bitcoin, è limitata e attualmente si attesta a 488,6 milioni di cui oltre il 60% è già in circolazione.

Modello play-to-earn e NFT

Attualmente, i giochi basati su blockchain stanno vivendo una vera rinascita grazie al modello play-to-earn attraverso il quale i giocatori sviluppano i propri personaggi e guadagnano soldi nel mondo virtuale. Star Atlas è un gioco nell'ecosistema Solana in cui i giocatori competono per territori nello spazio e organizzano missioni o battaglie al suo interno. Grazie all'economia innovativo del gioco, il gioco consente ai giocatori di sviluppare carriere virtuali e scambiare token NFT non trasferibili consentendo loro di acquistare nuovi veicoli, risorse, armi ed equipaggiamento.

DEX e DAO

L'app decentralizzata Mango mira a sfruttare la liquidità e l'utilità del mondo finanziario tradizionale per l'uso nella finanza decentralizzata chiamata DeFi. Inoltre, Mango è un'organizzazione autonoma decentralizzata DAO) in cui la comunità decide le sue modifiche e utilizza lo scambio decentralizzato Serum DEX in cui viene offerto il trading di molti strumenti con commissioni minime.

Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile.

Mango offre anche di guadagnare interessi sui depositi e offre crediti. Il meccanismo del protocollo di Mango consente il ritiro del capitale preso in prestito in qualsiasi momento, se necessario, riducendo al minimo il rischio di prestiti.

Piattaforme sociali blockchain

La tecnologia blockchain sta rivoluzionando la finanza e ottimizzando le piattaforme di social media centralizzate. Media Network, in esecuzione sulla blockchain di Solana, è un altro ottimo esempio.

In quanto rete di distribuzione di contenuti peer to peer tra utenti, Media Network consente agli utenti di creare e accedere a qualsiasi contenuto in completo anonimato senza procedure KYC. Il progetto Media Network amplia la gamma di applicazioni per le applicazioni nell'ecosistema Solana con il suo software moderno e capacità di sviluppo.

Smart contract e piattaforma DeFi più economica

La funzione principale del progetto Serum DEX è quella di piattaforma di scambio decentralizzata ed è una delle applicazioni più utilizzate in Solana. Serum DEX consente il trading da vari blockchain, comprese le stablecoin che imitano i prezzi delle valute reali. Il progetto open source sulla blockchain di Solana è in continua evoluzione e consente agli sviluppatori di lavorare sui propri progetti finanziari.

Serum DEX rispecchia i tempi di regolamento quasi istantanei della blockchain di Solana. Il costo della transazione è di $ 0,00001, rendendo Serum DEX l’exchange decentralizzato più economico tra tutte le piattaforme nella finanza decentralizzata DeFi. Allo stesso tempo, la piattaforma utilizza una tecnologia finanziaria all'avanguardia nota come contratti "intelligenti" che automatizzano completamente i processi di trading.

Protocollo di rendimento

Raydium offre una piattaforma di market maker automatizzato (AMM). Come un'altra popolare applicazione Solana e scambio decentralizzato. Raydium trasmette strutture per i membri Serum DEX insieme a funzionalità aggiuntive. Questi includono protocolli di rendimento e strumenti avanzati per utenti esperti che cercano servizi finanziari professionali.

In Raydium, gli utenti hanno la proprietà e l'accesso alle proprie chiavi private e la piattaforma è priva di arresti anomali che si verificano su piattaforme centralizzate o censure. Raydium è un'applicazione open source completamente trasparente sul sistema Solana e offre trading di token istantaneo con strumenti di trading all'avanguardia e le commissioni di trading medie sono inferiori al centesimo!

One-stop-shop

Coin98 è un'applicazione one-stop-shop decentralizzata che offre a utenti e sviluppatori un'ampia gamma di prodotti DeFi, inclusi servizi finanziari come protocolli di prestito e prestiti. Tuttavia, il fulcro dell'ecosistema Coin98 Finance è un aggregatore di liquidità e uno scambio decentralizzato.

A tariffe basse sulla rete, Coin98 fornisce materiali didattici e strumenti analitici all'interno del suo ecosistema. Coin98 è anche un hub di informazioni su piattaforma a pagamento che presenta ricerche e notizie rilevanti nel settore dello sviluppo della blockchain di Solana.

Fattori che possono influenzare il prezzo di Solana in futuro

Cosa causerà ulteriori aumenti di prezzo a Solana? Queste cose potrebbero far salire il prezzo di Solana:

Sviluppo del sistema Solana

L'obiettivo principale di Solana è colmare il divario tra valute digitali e valute legali. Per fare ciò, SOL utilizza tecnologie futuristiche come:

- sistemi di identità distribuiti

- scambio dati distribuito

- Protocolli "Proof of stake" e "Proof of History".

- procedure di distribuzione e smart contract

L'ecosistema globale offre spazio a nuove opportunità per settori di mercato specifici che dichiarano un grande interesse per tale tecnologia. Inoltre, la comunità di Solana è composta da sviluppatori di spicco, titolari di token istituzionali, validatori e altri membri individuali che supportano l'intero sistema. Ciò rende probabile che lo sviluppo della rete attiri più persone e istituzioni nella comunità di Solana

Evoluzione degli "Smart Contract"

Oggi, molte piattaforme di criptovaluta hanno una tecnologia che le mette al di sopra di Bitcoin o persino di Ethereum. Con la diffusione degli "smart contract" e del sistema di Solana, il prezzo della criptovaluta può aumentare in modo significativo. Ciò consentirà agli utenti di spendere denaro e condividere dati su SOL. Nell'ecosistema Solana i contratti intelligenti rendono le transazioni a basso costo indipendentemente dall'importo, eliminando l'"errore umano" o qualsiasi altro fattore di rischio di intercettazione di fondi, frode o altro errore.

Attrazione della comunità e trend del Metaverso

Molti sistemi nella sfera delle criptovalute hanno beneficiato delle piattaforme della community e del coinvolgimento del proprietario dei token. I partecipanti al mercato delle criptovalute ricordano il rialzo dei prezzi di Dogecoin causato da una tendenza di Reddit che ha spinto "meme-coin" tra le prime 10 criptovalute. Solana sta anche sviluppando una comunità di seguaci che potrebbe contribuire alla crescita nei prossimi anni. Guadagnando popolarità e anche di sistema, Solana Portal è destinato ad attirare investitori oltre che utenti, anche per la tendenza a trasformare la realtà reale in uno spazio virtuale chiamato Metaverse.

Trading Solana SOL

Hai la possibilità di fare trading su Solana CFD, simbolo SOL sulla nostra piattaforma xStation.

Il trading di Solana è speculativo e solo le mosse del prezzo di Solana sono rilevanti. Puoi negoziare SOL effettuando transazioni su Solana CFD (contratto per differenze) e utilizzando la leva finanziaria. Questo tipo di contratto è un contratto finanziario che paga le differenze nel prezzo di regolamento tra le operazioni di apertura e chiusura senza alcuna fornitura fisica di strumenti negoziati.

Il trading di Solana si rivolge a trader e speculatori attenti al rischio ancor più di qualsiasi altro strumento CFD perché la fluttuazione dei prezzi sul mercato delle criptovalute è massiccia anche senza leva. La leva finanziaria offre una possibilità agli investitori, ma può anche causare perdite maggiori.

Il trading di criptovalute CFD su xStation offre i vantaggi di zero commissioni e commissioni, spread bassi e possibilità di utilizzare la leva finanziaria. Gli unici costi sono i punti swap, che vengono calcolati sul risultato della posizione aperta ogni giorno dopo la mezzanotte.

Grazie alla leva, il trading sul prezzo Solana richiede solo una certa percentuale dell'intera posizione. Ad esempio, l'utilizzo della leva 1:2 ti dà l'opportunità di aprire un contratto da 10.000 USD utilizzando solo un margine di 5000 USD.

Solana CFD ti offre esposizione all'attuale prezzo di mercato della più grande criptovaluta senza la necessità di creare un account speciale sul mercato delle criptovalute e senza metodi complicati per depositare fondi.

Il trading di CFD su Solana offre anche l'opportunità di aprire posizioni corte, in cui i trader guadagnano denaro quando il prezzo di Solana scende e il mercato delle criptovalute è in rosso. Ciò ti consente di implementare molte strategie diverse durante le sessioni di trading a seconda del prezzo di Solana. Forniamo anche molti indicatori diversi sulla nostra piattaforma di trading come "Indice di forza relativa" RSI o livelli di Fibonacci e molti molti altri. Tutti loro possono rendere il tuo trading Solana ancora più efficiente.

Il modo tradizionale di acquistare e investire in Solana è l'acquisto di criptovaluta su scambi di criptovalute, ma la crescente frequenza di attacchi di hacking organizzati e problemi con i prelievi non incoraggia i nuovi investitori ad aprire conti su scambi di criptovalute.

Prezzo Solana

Il mercato delle criptovalute è molto volatile e i prezzi anche dei migliori progetti possono cambiare facilmente di decine di percento. Ecco perché tenere traccia del prezzo è così importante. In xStation, forniamo quotazioni in tempo reale per SOL consentendo il trading attivo a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Orari di trading di Solana (H2)

Che dire degli orari di trading Solana disponibili? Questa informazione è particolarmente importante per i day trader. Il trading di Solana è disponibile 7 giorni alla settimana 24 ore al giorno con un'interruzione tecnica il venerdì che inizia dalle 00:05 CET alle 04:30 CET dal venerdì al sabato notte. Il prezzo spot di Solana è statico quando il mercato è chiuso. In tutti gli altri momenti i prezzi sono costantemente fluttuanti

Naturalmente, il momento migliore per fare trading con Solana è durante i periodi di liquidità molto elevata, quando la volatilità del mercato è maggiore.

Quando c'è un elevato turnover nel mercato e il volume degli scambi aumenta, aumenta anche la volatilità. Ciò può essere influenzato dalla pubblicazione di notizie importanti su criptovalute, regolamenti, informazioni dalla stampa o persino dal calo o dall'impennata del prezzo di Bitcoin.