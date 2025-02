Tempo di lettura: 5 minute(s)

Tesla, Inc. è uno dei titoli più seguiti dai trader e dagli investitori di tutto il mondo. L'azienda, guidata dal visionario Elon Musk , ha rivoluzionato il settore dell'auto elettrica e sta espandendo la sua influenza in diversi settori tecnologici , tra cui l’intelligenza artificiale e l’energia rinnovabile . In questo articolo analizzeremo la storia di Tesla, la sua crescita negli ultimi cinque anni, gli sviluppi nell’ambito dell’AI e il ruolo sempre più controverso di Musk nel panorama politico. Infine, presenteremo le ultime news che potrebbero influenzare il titolo Tesla sui mercati finanziari.

La storia di Tesla

Tesla Motors (ora Tesla, Inc.) è stata fondata nel 2003 da Martin Eberhard e Marc Tarpenning, con l’obiettivo di sviluppare veicoli elettrici ad alte prestazioni. Tuttavia, è stato l’ingresso di Elon Musk nel 2004, con un investimento iniziale di 6,5 milioni di dollari, a trasformare Tesla in un colosso globale.

Il primo modello di successo, la Tesla Roadster, fu lanciato nel 2008, dimostrando che un’auto elettrica poteva competere con le sportive a combustione interna. La vera svolta arrivò con la Model S nel 2012, seguita dalla Model X e dalla Model 3, che ha reso Tesla accessibile a un pubblico più ampio. Oltre all’automotive, Tesla si è affermata nei settori dell’energia rinnovabile (con la divisione Tesla Energy e prodotti come i pannelli solari e le batterie Powerwall) e dell’intelligenza artificiale, con il suo avanzato sistema di guida autonoma, Autopilot.

Parallelamente al successo di Tesla, Musk ha fondato nel 2002 SpaceX, con l’obiettivo di ridurre i costi dei viaggi spaziali e rendere possibile la colonizzazione di Marte. SpaceX ha rivoluzionato l'industria aerospaziale con il lancio di razzi riutilizzabili, tra cui il Falcon 9, e il trasporto di astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale tramite la capsula Dragon. I successi di SpaceX hanno avuto un impatto globale, consolidando la figura di Musk come uno dei principali visionari del nostro tempo, capace di sfidare i confini della tecnologia e dello spazio.

La crescita delle azioni Tesla

Gli ultimi 5 anni per Tesla sono stati contrassegnati da una crescita costante, con l'azienda che è diventata redditizia a partire dal terzo trimestre del 2019. L'arrivo della pandemia e la successiva crisi alla catena di approvvigionamento non hanno impattato più di tanto sulle performance della società guidata da Elon Musk. La capacità di determinazione dei prezzi e soprattutto di ridurre i costi tramite un'efficienza tecnologica senza pari hanno consentito a Tesla di mantenere alta la redditività, a differenza di buona parte delle case automobilistiche tradizionali.

Uno dei settori più promettenti per Tesla è l’intelligenza artificiale. Il sistema Autopilot è diventato sempre più avanzato grazie all’AI e al machine learning, mentre Tesla sta sviluppando il Full Self-Driving (FSD), un sistema di guida completamente autonoma. Inoltre, l’azienda ha presentato Optimus, un robot umanoide basato sulla sua tecnologia AI, che potrebbe rivoluzionare diversi settori industriali.

Elon Musk: tra innovazione e politica

Elon Musk è uno degli imprenditori più influenti e innovativi del nostro secolo, riconosciuto per il suo approccio audace e pionieristico in diversi settori tecnologici all'avanguardia. La sua carriera è iniziata con la fondazione di Zip2 nel 1995, una compagnia di software che forniva guide cittadine online per il settore editoriale. L’azienda è stata acquisita da Compaq per 307 milioni di dollari nel 1999, segnando un primo successo significativo. Musk ha poi reinvestito i guadagni in X.com, una piattaforma di servizi finanziari online, che si è successivamente fusa con Confinity, dando vita a PayPal. La vendita di PayPal a eBay nel 2002 per 1,5 miliardi di dollari ha consolidato Musk come un imprenditore di primo piano.

Nel 2002, Musk ha fondato SpaceX con l'obiettivo di rivoluzionare l'industria spaziale, sviluppando razzi e veicoli spaziali riutilizzabili. L'azienda ha ottenuto risultati significativi, tra cui il lancio di Falcon 9 e il rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale per conto della NASA. Parallelamente, Musk è entrato in Tesla nel 2004, un'azienda che ha trasformato la mobilità elettrica e l'energia sostenibile, con modelli di auto elettriche innovativi come la Model S, Model X e Model 3. Tesla è anche leader nella produzione di pannelli solari grazie all’acquisizione di SolarCity, un’altra azienda fondata da Musk.

Oltre alla mobilità elettrica e all'esplorazione spaziale, Musk ha avviato progetti ambiziosi in settori diversificati. Tra questi spiccano Hyperloop, un sistema di trasporto ad alta velocità, e Neuralink, una startup focalizzata sullo sviluppo di interfacce neurali per il cervello umano. Nel 2016, Musk ha anche fondato The Boring Company, con l'obiettivo di ridurre il traffico urbano tramite una rete di tunnel sotterranei.

Nel 2022, Musk ha acquisito Twitter, trasformandolo in una piattaforma privata, ribattezzandola X e cercando di implementare nuove strategie e politiche per la gestione dei social media. L’anno successivo ha lanciato xAI, una compagnia focalizzata sull'intelligenza artificiale generativa. Le sue iniziative continuano a dimostrare un forte impegno per l'innovazione tecnologica, influenzando diversi settori e mercati.

Negli ultimi anni, Musk ha assunto posizioni sempre più politiche, esprimendo opinioni su tematiche sensibili come la libertà di parola, la regolamentazione delle AI e la geopolitica. Le sue dichiarazioni e prese di posizione hanno spesso influenzato il mercato azionario di Tesla, creando periodi di alta volatilità per il titolo.

Nel novembre del 2024, pochi giorni dopo la sua vittoria alle elezioni presidenziali, Donald Trump ha annunciato la nomina di Elon Musk a capo del Dipartimento per l'Efficienza Governativa. Si tratta di un incarico esterno all'amministrazione, attraverso il quale il CEO di X avrà il compito di consigliare il presidente eletto su come ridurre la spesa burocratica. In questa iniziativa, Musk sarà affiancato dall'ex candidato repubblicano alla presidenza, Vivek Ramaswamy.

Tesla News

Grok 3 : xAI ha lanciato Grok 3 Reasoning e la funzione DeepSearch, strumenti avanzati per la verifica dei fatti e la ricerca online, disponibili solo per gli abbonati Premium+ di X.

: xAI ha lanciato Grok 3 Reasoning e la funzione DeepSearch, strumenti avanzati per la verifica dei fatti e la ricerca online, disponibili solo per gli abbonati Premium+ di X. Nissan : Tesla potrebbe investire in Nissan per sfruttare i suoi impianti inutilizzati negli USA, dopo il fallimento della fusione con Honda e il declassamento del rating di Nissan a livello “spazzatura” da parte di Moody’s.

: Tesla potrebbe investire in Nissan per sfruttare i suoi impianti inutilizzati negli USA, dopo il fallimento della fusione con Honda e il declassamento del rating di Nissan a livello “spazzatura” da parte di Moody’s. OpenAI: Elon Musk ha offerto 97,4 miliardi di dollari per acquistare OpenAI, ma Sam Altman ha rifiutato con una battuta su X, proponendo ironicamente di comprare Twitter per 9,74 miliardi.

