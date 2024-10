Soybean Trading – Come investire nella soia e nell'olio di soia?

Tempo di lettura: 8 minute(s)

La soia è coltivata nell'Asia orientale da oltre 5000 anni, tuttavia è arrivata in Europa solo nel XVIII secolo e da allora si è affermata in tutto il mondo come importante fonte di petrolio e proteine. Questa merce viene utilizzata per creare molti altri prodotti alimentari, come tofu, tempeh, shoyu, miso e latte di soia. La maggior parte dei semi di soia viene utilizzata per estrarre l'olio utilizzato per scopi culinari. La farina di soia che rimane dopo l'estrazione viene utilizzata come mangime per il bestiame. Un terzo dei la soia mondiale viene prodotta negli Stati Uniti, mentre il 37% viene esportato, che da allora è diventato l'alimento base di molte nazioni.

Di seguito presentiamo una raccolta di informazioni utili che puoi utilizzare per negoziare questo strumento.

Inizia ad investire o mettiti alla prova su un conto demo APRI UN CONTO REALE APRI UN CONTO DEMO

Panoramica del mercato della soia (H2) Il mercato globale della soia è cresciuto rapidamente negli ultimi anni e data la crescente domanda, soprattutto da parte dei paesi in via di sviluppo e l'uso diffuso, c'è la possibilità che questa tendenza continui nei prossimi anni. Secondo i dati di Transparency Market Research, il mercato globale della soia crescerà fino a 215,746 miliardi di dollari nel 2025. Gli abitanti di molti paesi in via di sviluppo probabilmente decideranno di cambiare le loro precedenti abitudini alimentari in relazione al miglioramento del loro tenore di vita. Ciò può tradursi in un aumento del consumo di carne e in una maggiore popolarità del cibo sano Il mercato della soia potrebbe trarre vantaggio da entrambe queste tendenze poiché i semi sono usati come ingrediente popolare nei mangimi per il bestiame ed è noto anche per avere benefici per la salute. Inoltre, l'offerta può anche essere influenzata dalle tendenze del cambiamento climatico che influenzano i modelli meteorologici e la produzione di soia e altre colture. Utilizzo dei i semi di soia La maggior parte delle persone crede che i semi di soia siano utilizzati principalmente nella produzione alimentare, soprattutto nei paesi asiatici, ma tre quarti dei semi di soia vengono effettivamente utilizzati come mangime per animali. Inoltre, i semi di soia sono utilizzati in diversi altri settori: Olio - circa il 18% dei semi di soia è costituito da olio, che viene spesso utilizzato come ingrediente in molti piatti e come olio da cucina. Dopo l'estrazione dell'olio, la farina di soia rimanente viene utilizzata come mangime per animali. L'olio di soia è il secondo olio vegetale più consumato (dopo l'olio di palma) SOYOIL CFD è un nuovo strumento disponibile sulla piattaforma xStation L'olio di soia è il secondo tipo di olio vegetale più consumato. Fonte: Statista Biocarburante - circa il 2% dei semi di soia viene utilizzato per produrre biocarburanti. In questo segmento, la soia continua a cedere il passo in popolarità al mais, ma l'interesse dei produttori cresce ogni anno.

Pastelli - per la produzione di pastelli ordinari viene utilizzato il petrolio, mentre i pastelli di soia sono un sostituto non tossico.

Altri usi - i semi di soia sono utilizzati anche nella produzione di candele, pannelli truciolari, biocompositi, carcasse, lubrificanti, schiume e altri prodotti. Grandi produttori e consumatori A livello globale, l'80% della produzione annuale proviene da tre paesi. Il maggior produttore sono gli Stati Uniti, che producono circa 108 milioni di tonnellate all'anno, ovvero un terzo dell'offerta mondiale. Il Brasile è al secondo posto, producendo circa 87 milioni di tonnellate all'anno; e l'Argentina è al terzo posto con circa 53 milioni di tonnellate prodotte ogni anno. Altri importanti produttori sono Cina, India, Paraguay, Canada, Messico e UE. Cina, Stati Uniti, Brasile e Argentina sono i maggiori produttori e consumatori di olio di soia. Fonte: USDA Cosa potrebbe far muovere il prezzo dei semi di soia? Dollaro USA - simile a molte altre materie prime, i prezzi della soia sono quotati in dollari USA, quindi eventuali fluttuazioni del biglietto verde possono avere fluttuazioni significative sul prezzo della soia. In generale, un dollaro più debole potrebbe far aumentare i prezzi della soia, mentre un dollaro più forte significherà prezzi più bassi.

Produzione statunitense: poiché gli Stati Uniti sono uno dei principali produttori ed esportatori, eventuali disordini politici o shock di approvvigionamento causati dalle condizioni meteorologiche possono avere un impatto significativo sui numeri della produzione globale.

Oli alternativi: olio di colza e olio di ricino sono i principali concorrenti dell'olio di soia. La disponibilità, la domanda, i cambiamenti nel prezzo di questi altri oli hanno spesso un impatto sui prezzi dell'olio di soia.

La domanda delle economie emergenti: paesi come l'India, il Sud Africa e la Cina, le cui popolazioni sono in forte aumento, sono costretti a importare più semi di soia. Ciò può portare ad un aumento del prezzo dei prodotti a base di soia se l'offerta rimane agli stessi livelli per lunghi periodi di tempo.

Sussidi per l'etanolo: per aumentare la produzione di etanolo, il governo degli Stati Uniti fornisce un incentivo agli agricoltori statunitensi affinché dedichino la superficie coltivata al mais. Se questi sussidi cessassero, più agricoltori potrebbero passare alla coltivazione della soia. Ciò aumenterebbe l'offerta e metterebbe sotto pressione il prezzo dei semi di soia. Dati economici che influenzano i prezzi della soia Il rapporto USDA World Agricultural Supply and Demand Estimate (WASDE) fornisce un'analisi completa del mercato della soia, che spesso contribuisce a grandi fluttuazioni dei prezzi.

Il rapporto sulle piantagioni prospettiche dell'USDA indica il numero di acri nel Midwest degli Stati Uniti che saranno seminati per mais o soia.

I rapporti sulle scorte di cereali vengono pubblicati quattro volte all'anno dal Servizio nazionale di statistica agricola (NASS) e forniscono informazioni aggiornate sulla soia e su altri importanti stock di cereali e semi oleosi in base allo stato e alla posizione (stoccaggio all'interno o all'esterno dell'azienda).

Il rapporto sulla produzione agricola viene pubblicato mensilmente e contiene i dati sulla produzione agricola per gli Stati Uniti, tra cui la superficie coltivata, l'area raccolta e la resa. Il rapporto contiene anche un riepilogo meteorologico mensile, un riepilogo agricolo mensile e un'analisi delle precipitazioni e del grado di scostamento dalla normale mappa delle precipitazioni per il mese. Come negoziare i semi di soia Gli investitori hanno diverse opportunità di investire nel mercato della soia, tra cui azioni di soia, CFD su soia, ETF su soia, future su soia e future su opzioni su soia. Il prezzo della soia è fortemente correlato con altri prodotti agricoli, in particolare il mais. Entrambi i cereali richiedono condizioni di crescita simili, quindi gli agricoltori spesso iniziano la stagione della semina scegliendo se piantare mais o soia. È utile trovare il prezzo corrente dei contratti futures per ogni grano e confrontare lo "spread mais e soia" - il rapporto tra il prezzo del mais e il prezzo della soia. Inoltre, i commercianti spesso scommettono sulla soia in relazione ad altre materie prime agricole attraverso scambi di spread, in cui due diversi contratti future sulla soia vengono acquistati e venduti contemporaneamente. Va inoltre ricordato che le condizioni meteorologiche o le malattie possono avere un impatto significativo sui raccolti e spesso comportare un aumento della volatilità dei prezzi. Inoltre, gli investitori devono essere consapevoli di altri fattori che possono influenzare l'offerta di soia, ad esempio se i prezzi della carne diminuiscono, potrebbe diminuire anche la domanda di alternative a base di soia come il tofu. Nel 2022 gli agricoltori statunitensi pianificano di piantare meno mais che soia. Se confermata, sarebbe la terza situazione del genere nella storia dopo il 1983 e il 2018. Il governo degli Stati Uniti ha incoraggiato gli agricoltori a ridurre la superficie coltivata nel 1983 per sostenere i prezzi bassi, mentre il 2018 ha visto la guerra commerciale USA-Cina. Fonte: Bloomberg Nel 2022 il rapporto tra prezzo della soia e del mais è sceso in modo significativo, ma è rimasto al di sopra di 2,00, un livello che storicamente ha visto inversioni di tendenza. Fonte: Bloomberg Le performance passate non sono necessariamente indicative di risultati futuri e chiunque agisca sulla base di queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio. I mercati della SOIA e dell'OLIO DI SOIA sono altamente correlati. Tuttavia, i prezzi della soia tendono ad essere più volatili dei prezzi dell'olio di soia. Fonte: xStation5 Le performance passate non sono necessariamente indicative di risultati futuri e chiunque agisca sulla base di queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio. Riassunto Il mercato della soia ha recentemente registrato aumenti spettacolari e molti fattori indicano che questa tendenza potrebbe continuare in futuro, tenendo conto dell'utilizzo di questo cereale in molte aree. L'olio di soia sembra essere particolarmente interessante, poiché la sua popolarità aumenta ogni anno, il che lo rende un'interessante opportunità di investimento. XTB fornisce l'accesso a entrambi questi mercati. Il modo per ottenere esposizione alla soia è negoziare CFD SOYBEAN o SOYOIL. I contratti per differenza sono strumenti con molte caratteristiche interessanti che influiscono sull'unicità di questo prodotto: • derivati ​​il ​​cui prezzo è basato sul prezzo dello strumento basato • a leva • consentire di investire sia sui prezzi in rialzo che sui prezzi in ribasso Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più La possibilità di assumere posizioni lunghe (ordine di acquisto) o posizioni corte (ordine di vendita) in combinazione con l'utilizzo del meccanismo di leva finanziaria rende queste tipologie di contratti attualmente una delle tipologie di negoziazione più flessibili e diffuse sui mercati finanziari. Tuttavia è necessario ricordare che questi mercati tendono ad essere altamente volatili, il che potrebbe avere conseguenze disastrose quando i mercati si muovono contro di te. Ad esempio, se ritieni che il prezzo della soia diminuirà di valore, vai semplicemente short sui CFD sulla soia e i tuoi profitti aumenteranno in linea con qualsiasi calo del prezzo al di sotto del tuo livello di apertura. Tuttavia, se il prezzo dovesse effettivamente aumentare, subiresti una perdita per ogni aumento del prezzo. Quanto guadagni o perdi dipenderà dalla dimensione della tua posizione (dimensione del lotto) e dalla dimensione del movimento del prezzo di mercato. Lo svantaggio principale e di gran lunga più importante del trading di CFD è il potenziale di perdite significative oltre il valore del contratto iniziale, quindi è necessario implementare una profonda comprensione di questi strumenti e un adeguato sistema di gestione del rischio per evitare perdite significative. Scopri di più sul trading di CFD - Che cos'è il trading di CFD?

Condividi

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.