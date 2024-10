Volatilità

Scopri cos'è la volatilità e come può influenzare le tue scelte di trading.

La Volatilità si riferisce alla dose di incertezza, rischio o fluttuazione nella grandezza dei cambiamenti in un dato periodo su uno specifico strumento finanziario.

È una misurazione statistica della dispersione dei rendimenti per uno strumento qualsiasi.

della dispersione dei rendimenti per uno strumento qualsiasi. Ci sono due tipi di volatilità: storica e prevista In caso di alta volatilità sui mercati, i prezzi tendono di cambiare molto drammaticamente e rapidamente in un breve periodo di tempo. Quando invece i mercati sono "piatti" e non sono volatili, i movimenti del mercato e le tendenze si formano in un modo molto più graduale. La volatilità può verificarsi sul mercato dopo la pubblicazione dei dati macroeconomici significativi oppure dopo degli eventi inaspettati come per esempio disastri naturali oppure eventi di natura politica. Trader con più esperienza tendono a fare trading nei periodi di volatilità maggiore, cercando di aprire e chiudere i trade in un breve periodo di tempo. Fonte: xStation 5 La schermata di sopra è un ottimo esempio di una volatilità sia bassa che alta. Questo avviene al solito prima della pubblicazione di significativi dati macroeconomici, mentre i trader stanno aspettando il risultato che comporterà la pubblicazione dei dati. Dopo la pubblicazione dei dati, un movimento forte o significativo può svilupparsi rapidamente – in quanto dimostrato sul grafico dello EURUSD riportato sopra. Questo particolare esempio è apparso dopo la pubblicazione dei non-farm payrolls. È anche interessante prendere nota del fatto che una volta la reazione iniziale alla pubblicazione si è calmata, il mercato ha perso la sua volatilità ed è tornato a range-bound trading. Fonte: xStation 5 L’esempio nella schermata di sopra è un risultato sulla votazione Brexit, quando UK100 è calato di più di 600 pip in meno di un’ora, mostrando il maggioramento dell'avversione al rischio verso l’ economia della Gran Bretagna nel breve periodo. Indice di volatilità L'indice di volatilità, noto tradizionalmente come VIX, è un indice ponderato della volatilità implicita nei contratti di opzione sull'indice S&P 500 statunitense. In effetti, è un indicatore della paura o del pessimismo nel mercato di 500 titoli statunitensi a grande capitalizzazione quotati negli Stati Uniti e, in quanto tale, un barometro della fiducia generale del mercato e della propensione al rischio. Storicamente, l'indice VIX è inversamente correlato ai mercati azionari statunitensi. Più basso è stato il VIX, più stabile è la fiducia del mercato e le azioni sono aumentate. Allo stesso modo, più alto è stato il VIX, più volatili sono stati i mercati azionari e hanno subito cali di prezzo. Il grafico xStation qui sotto traccia l'indice VIX rispetto all'US30 (sottostante l'indice Dow Jones) ed è qui che puoi vedere fortemente la correlazione inversa tra i due indici. Fonte: xStation 5

