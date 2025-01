100 aktów Trumpa. Jakie dyrektywy podpisał 47. prezydent USA?

Pierwszy dzień prezydentury Donalda Trumpa nie upłynął jedynie pod znakiem ceremoniału. Jak podaje The New York Times, 47. prezydent USA podpisał w dniu inauguracji “blisko 100 aktów wykonawczych”, będących pierwszym krokiem do wcielenia w życie obietnic wyborczych w zakresie gospodarki, polityki wewnętrznej czy…TikToka.

Jak podkreślał Trump w swoim przemówieniu, nowa administracja “natychmiastowo odbuduje integralność, kompetencje i lojalność amerykańskiego rządu”, a motywem przewodnim całej prezydentury ma być “stawianie USA na pierwszym miejscu”.

Część podpisanych dyrektyw bezpośrednio wycofuje zmiany wprowadzone przez ustępującego Joe Bidena, jak m.in. odwołanie tzw. Climate Corps, pełniących służbę na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym. Trump zarządził również rewizję jednej z najważniejszych ustaw gospodarczych swojego poprzednika, tj. Inflation Reduction Act.

Zaskoczeniem z kolei było dość lakoniczne odniesienie do kwestii związanych z cłami. O ile Trump bezpośrednio odniósł się do 25-procentowych ceł na towary z Meksyku i Kanady, to Chin, będących centrum uwagi podczas kampanii, nie uwzględniono w bezpośrednich deklaracjach.

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych aktów podpisanych w dniu inauguracji:

Handel i gospodarka

Departament Wydajności Rządu (DOGE) : utworzenie nowego departamentu pod kierownictwem Elona Muska w celu poprawy wydajności rządu.

Przegląd taryf celnych : ogłoszono plany przeglądu stosunków handlowych USA z Chinami, Kanadą i Meksykiem, z możliwymi cłami do 25% na Meksyk i Kanadę do 1 lutego. Środki te mają na celu ochronę amerykańskich pracowników oraz interesów

Urząd skarbowy : Proponowana nowa agencja do pobierania ceł, przenosząca obciążenia podatkowe z obywateli USA na podmioty zagraniczne. Trump opisał to jako strategię generowania znacznych przychodów ze źródeł międzynarodowych.

Zakaz TikToka tymczasowo wstrzymany : Trump zapewnił 75-dniowe wstrzymanie zakazu w celu wynegocjowania kwestii bezpieczeństwa narodowego USA.

Nadzwyczajna inflacja : Trump zlecił agencjom federalnym wyeliminowanie polityk związanych z klimatem, rzekomo zawyżających ceny energii, koszty utrzymania mieszkań i opieki zdrowotnej.

Dolar Kanadyjski jest dzisiaj jedna z najsłabszych walut. CAD traci w obliczu potencjalnych taryf ze strony USA, które mogą zostać nałożone w perspektywie kolejnych 10 dni. Warto jednak zauważyć, że mimo dynamicznych wzrostów na parze USDCAD w dniu dzisiejszym, kurs dopiero odrabia spadki z dnia wczorajszego, które miały miejsce z powodu gwałtownego osłabienia dolara amerykańskiego. Źródło: xStation5

Ułaskawienia

Wydał pełne ułaskawienia dla ok. 1500 osób zaangażowanych w wydarzenia na Kapitolu z 6. stycznia 2021 i złagodził wyroki dla 14 innych osób.

Imigracja

Stan wyjątkowy na granicy : Trump ogłosił stan wyjątkowy na południowej granicy, rozmieszczając siły zbrojne i wznawiając projekt muru granicznego USA-Meksyk.

Deportacje : rozszerzenie uprawnień do egzekwowania przepisów imigracyjnych w celu rozpoczęcia masowych deportacji osób uznanych za „przestępców”.

Koniec obywatelstwa od urodzenia : wydanie nakazu zniesienia automatycznego obywatelstwa dla dzieci urodzonych przez osoby niebędące legalnymi lub tymczasowymi rezydentami, w tym turystów i posiadaczy wiz.

Przegląd polityki azylowej : Zawieszenie przesiedlania uchodźców na sześć miesięcy, zakończenie polityki „złap i wypuść” oraz przywrócenie polityki „pozostań w Meksyku”, zgodnie z którą osoby ubiegające się o azyl muszą czekać w Meksyku na rozprawę sądową.

Kara śmierci dla nielegalnych imigrantów : Nakazał Departamentowi Sprawiedliwości dochodzenie kary śmierci dla nielegalnych imigrantów skazanych za okaleczenie lub zamordowanie Amerykanów.

Kartele i gangi uznane za organizacje terrorystyczne : Uznał MS-13, Tren de Aragua i meksykańskie kartele zajmujące się przemytem narkotyków za zagraniczne organizacje terrorystyczne, umożliwiając przyspieszoną deportację na mocy ustawy o wrogach obcych.

Energia i klimat

Wycofanie się z porozumienia paryskiego : ponowne wycofanie się z porozumienia paryskiego z 2015 r. w sprawie zmian klimatu.

Zwiększenie krajowej produkcji energii : zapowiedź odwrócenia przepisów klimatycznych postrzeganych jako uciążliwe dla produkcji energii.

Ekspansja wydobycia ropy i gazu : zostaną utworzone nowe obszary, w tym regiony morskie i Alaski, do eksploracji. Trump zobowiązał się również do uzupełnienia strategicznej rezerwy ropy naftowej do pełnej pojemności.

Ograniczenia farm wiatrowych : wstrzymano udostępnianie nowych terenów pod inwestycje w farmy wiatrowe, powołując się na ich wpływ na naturalne krajobrazy i ograniczone korzyści dla konsumentów energii.

Zmiany dla pojazdów elektrycznyc h: zlikwidowano dotacje i zwolnienia regulacyjne promujące pojazdy elektryczne, skupiając się zamiast tego na sprzedaży samochodów napędzanych benzyną.

Redystrybucja wody w Kalifornii : wznowiono wysiłki na rzecz skierowania wody z północnej Kalifornii do rolników w Dolinie Środkowej, zmniejszając ochronę zagrożonych gatunków.

Polityka dotycząca płci i kultury

Polityka dotycząca płci biologicznej: ogłoszono oficjalną politykę Stanów Zjednoczonych uznającą tylko dwie płcie (męską i żeńską), nakazując, aby dokumenty rządowe odzwierciedlały te definicje.

Eliminacja DEI : zakończono inicjatywy dotyczące różnorodności, równości i integracji (DEI) w agencjach federalnych i operacjach wojskowych, powołując się na skupienie się na zarządzaniu opartym na zasługach i unikaniu „radykalnych teorii politycznych”.

Bezpieczeństwo narodowe

Przywrócenie osób sprzeciwiających się szczepieniom : nakazano przywrócenie do służby wraz z zaległym wynagrodzeniem dla personelu wojskowego zwolnionego za odmowę szczepień przeciwko COVID-19.

Wycofanie się z WHO : Trump podpisał nakaz wycofania USA ze Światowej Organizacji Zdrowia, zgodnie z jego wcześniejszą krytyką tej instytucji.

Federalna siła robocza

Mandat powrotu do biura : Trump nakazał pracownikom federalnym powrót do pracy biurowej, kończąc z organizacją pracy zdalnej.

Federalne zamrożenie zatrudnienia : zamrożenie zatrudnienia na stanowiskach federalnych niezwiązanych z wojskiem, z wyłączeniem stanowisk związanych z egzekwowaniem przepisów imigracyjnych i bezpieczeństwem narodowym.

Zamrożenie regulacji : wstrzymane zostały wszystkie nowe działania regulacyjne do przeglądu przez nadchodzącą administrację.

Bitcoin jest pośrednio jednym z przegranych wczorajszej inauguracji. Mimo licznych spekulacji dotyczących rezerw strategicznych Donald Trump nie wspomniał ani razu o kryptowalutach. W efekcie Bitcoin redukuje praktycznie cały poniedziałkowy ruch wzrostowy. Z drugiej strony, podczas inauguracji World Liberty Financial (WLD), spółka powiązana z Donaldem Trumpem dokonała ponad 100 mln USD inwestycji w liczne projekty DeFi oraz w Ethereum (47 mln USD) i Bitcoina (47 mln USD). Co więcej, podczas weekendu WLD zainwestowało dodatkowe ok 50 mln USD w Ethereum. Jest to w pewnym sensie potwierdzenie, że mimo braku jednoznacznego odniesienia podczas przemówienia, Donald Trump podtrzymuje swoje plany dotyczące rozwoju rynku kryptowalut. Źródło: xStation5