Podsumowanie dnia - Dolar osłabia się po inflacji i komentarzach Trumpa

Amerykańskie indeksy wyraźnie zyskują podczas dzisiejszej sesji, co jest związane z niemal 100% pewnością cięcia stóp procentowych przez Fed w trakcie wrześniowego posiedzenia. Kontrakty US100 zyskują ponad 1%, natomiast US200 ponad 2%.
Europejskie indeksy zakończyły dzisiejszą sesję na lekkim plusie, wspierane dobrymi informacjami płynącymi z USA dotyczącymi poziomu inflacji. Stoxx Europe 600 zyskał około 0,2%, a FTSE zakończył dzień wzrostem o 0,2%. Najlepiej radził sobie włoski FTSE MIB, który rósł o 0,85%, a najgorzej niemiecki DAX, który spadł nieznacznie o 0,13%. Najważniejsze kontrakty europejskie zwyżkują.
Inflacja CPI z USA za lipiec pozostała na poziomie 2,7% r/r, choć oczekiwano niewielkiego wzrostu. Z drugiej strony inflacja bazowa wzrosła mocniej do 3,1% r/r. Dane te jednak nie zmieniają znacząco perspektyw dla Rezerwy Federalnej
Donald Trump wskazał, że dane inflacyjne były bardzo dobre i kolejny raz uderzył w Jerome Powella, wskazując na brak obniżek stóp procentowych. Dodatkowo mogliśmy usłyszeć nowego gubernatora Fed Mirana, który był wyraźnie gołębi i stwierdził, że nie ma problemów z inflacją, co powinno determinować niższe stopy procentowe
Para EURUSD wyraźnie odbiła po wczorajszych spadkach, odbijając od poziomu 1,1600, zaliczając poziom niemal 1,1700
Ceny gazu ziemnego w USA zanotowały wyraźny spadek wobec publikacji najnowszego raportu EIA STEO, który pokazał prognozę wyższej produkcji na 2025 i 2026 rok
Ropa naftowa pozostawała pod presją, pomimo niepewności dotyczącej spotkania między Trumpem i Putinem, które ma odbyć się w najbliższy piątek na Alasce. Cena ropy WTI testuje okolice 63 USD za baryłkę. Najnowszy raport OPEC pokazał wzrost produkcji w lipcu w porównaniu do poprzedniego miesiąca, co jest zgodne z przywracaniem produkcji z dobrowolnych cięć
Prezydent Ukrainy Zelensky wskazuje, że Rosja szykuje się do ofensywy po 15 sierpnia. Wskazuje, że Ukraina nie zamierza wycofywać wojsk z Donbasu
Raport WASDE pokazał wyraźnie wyższą produkcję kukurydzy oraz niższą produkcję soi, co doprowadziło do spadku cen kukurydzy poniżej 400 centów za buszel oraz wzrostu cen soi powyżej 1000 centów za buszel.
Wczoraj Donald Trump nawoływał do 4 krotnego zwiększenia importu soi z USA przez Chiny, co jest oczywiście fizycznie mało możliwe, biorąc pod uwagę spore zakupy Chin z Brazylii.
Złoto nieco ogranicza straty po wczorajszym silnym cofnięciu, co jest związane z niepewnością przed piątkowym spotkaniem
Cena pszenicy również spada i testuje okolice 500 centów za buszel, co nie jest związane z amerykańskimi danymi, a z danymi globalnymi, które pokazują kontynuację wzrostu produkcji w porównaniu do poprzedniego roku
Dniem dzisiejszym został opublikowany indeks instytutu ZEW. Oczekiwania w niemieckim indeksie obniżyły się w sierpniu do poziomu 34,7 punktów, w porównaniu do 52,7 punktów w lipcu. Na tak wyraźny spadek wpłynęły pogarszające się nastroje w niemieckim przemyśle, na co duży wpływ miała podpisana umowa handlowa między Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi.
Akcje niemieckiego giganta z sektora informatycznego (SAP.DE) zanotowały niemal 5% spadek, osiągając najniższy poziom od kwietnia tego roku. Część inwestorów zaczyna obawiać się, że niemiecka spółka może zacząć przegrywać technologiczne starcie z amerykańskimi odpowiednikami.
Kilka godzin po zatwierdzeniu przez prezydenta Donalda Trumpa zgody umożliwiającej sprzedaż chipów Nvidii oraz AMD do Chin w zamian za 15% od przychodów, Pekin odpowiedział kontratakiem. Chiński rząd zakazał firmom, agencjom oraz spółkom państwowym kupowania i używania tych układów. Jest to stanowcza reakcja władz w Pekinie na próbę deeskalacji wojny handlowej.
Na tle międzynarodowych napięć handlowych, polska giełda pozostaje relatywnie stabilna. Szeroki indeks warszawskiej giełdy utrzymuje się w ostatnich dniach w konsolidacji, reagując umiarkowanie na globalne ryzyka. Sektor energetyczny oraz bankowy notują lekką przewagę popytu.
