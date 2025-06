11 bit studios nadrabia początkowe straty po kluczowej premierze The Alters 🔎

Dzi艣 o godzinie 14:00 mia艂a miejsce premiera gry The Alters od polskiego dewelopera 11 bit studios. Premiera gry stanowi bardzo wa偶ny moment z perspektywy przysz艂o艣ci wyceny gie艂dowej sp贸艂ki wobec serii rozczarowuj膮cych wydarze艅, jaka kszta艂towa艂a sentyment wok贸艂 firmy w ostatnim roku. Gorsza od oczekiwa艅 premiera Frostpunka 2, rezygnacja z Projektu 8 i ci膮g艂e przek艂adanie premiery The Alters ci膮偶y艂o na gie艂dowej wycenie sp贸艂ki. St膮d ciep艂e przyj臋cie przez graczy i pozytywne zaskoczenie now膮 gr膮 jest kluczem do utrzymania obecnych wycen i powrotu wiary w skuteczno艣膰 studia. Przed The Alters jest w takim razie szczeg贸lnie ci臋偶kie zadanie.聽

Zadanie The Alters jest o tyle ci臋偶kie, 偶e grze bli偶ej do wcze艣niejszych produkcji 11 bit studios pod wzgl臋dem klimatu i pomys艂u na rozgrywk臋. Studio kojarzone jest przede wszystkim z oryginalnymi produkcjami i nietuzinkowymi pomys艂ami na rozwi膮zania gameplayowe, kt贸re przede wszystkim maj膮 s艂u偶y膰 opowiedzeniu nietypowej historii, okraszonej trudnymi wyborami moralnymi. 艢wietnym przyk艂adem takiej produkcji by艂o s艂ynne This War of Mine. Problem w takim podej艣ciu jest zwi膮zany z bezpiecze艅stwem sprzeda偶owym. Gracze z jednej strony cz臋sto narzekaj膮 na powtarzalno艣膰 rozgrywki, mia艂k膮 fabu艂臋, czy prostot臋 klimatu w du偶ych produkcjach AAA, jednak cz臋sto pod k膮tem finansowym takie rozwi膮zania s膮 po prostu bezpieczne.聽

Wypuszczenie tytu艂u nietypowego jest szczeg贸lnie obosiecznym mieczem: albo gra trafi w serca graczy i stanie si臋 nowym prze艂omowym fenomenem, albo nie zmierzy si臋 z gustami graczy i tym samym przepadnie z niskimi wynikami sprzeda偶owymi na cmentarzu ambitnych i nowatorskich pr贸b wprowadzenia powiewu 艣wie偶o艣ci do 艣wiata gier.聽

Pierwsze 2 godziny od premiery przynosz膮 na razie obiecuj膮ce statystyki. Peak graczy ci膮gle ro艣nie i przebi艂 ju偶 3,8 tys. graczy. Warto pami臋ta膰, 偶e dla gier najwa偶niejszy jest popremierowy weekend, w trakcie kt贸rego najwi臋cej graczy mo偶e przetestowa膰 now膮 gr臋. Na razie procentowy udzia艂 pozytywnych recenzji na Steamie wynosi ponad 91%, jednak wci膮偶 jest ich za ma艂a liczba, by wyci膮ga膰 na jej podstawie wnioski. Wi臋cej informacji przyniesie ustabilizowanie si臋 sytuacji po weekendzie.聽

Z perspektywy gie艂dowej wyceny utrzymanie si臋 pozytywnych ocen powy偶ej 90% mo偶e stanowi膰 prowzrostowy impuls. Wi臋kszo艣膰 gier b臋d膮cych sukcesami sprzeda偶owymi w ostatnim roku prezentowa艂a w艂a艣nie taki przedzia艂 ocen. W przypadku Frostpunka 2 pozytywne oceny na pocz膮tku stanowi艂y ok. 80%, by finalnie spa艣膰 do poziomu 75%, co zosta艂o przyj臋te mocno negatywnymi reakcjami na rynku. R贸偶nica dodatkowo jest taka, 偶e The Alters b臋dzie musia艂o skusi膰 nowych graczy i nie posiada ju偶 bazy fan贸w, jak uniwersum Frostpunka. Tym samym utrzymanie du偶ego udzia艂u pozytywnych recenzji jest w tym przypadku szczeg贸lnie istotne.聽

11 bit studios nadrabia straty po samej premierze The Alters i powraca do ok. 1,8% wzrostu od pocz膮tku sesji. 殴r贸d艂o: xStation