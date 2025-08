Trzy rynki warte obserwacji w przyszłym tygodniu (01.08.2025)

Ostatnie dni lipca przyniosły wzmożoną zmienność na rynkach, napędzaną z jednej strony jastrzębią postawą Fed, a z drugiej mocnymi wynikami spółek Big Tech. Kluczowym wydarzeniem pierwszych dni sierpnia będzie decyzja monetarna kolejnego banku centralnego - Banku Anglii. Dodatkowo, opublikowane zostaną raporty kwartalne kolejnych firm z sektora technologicznego, tradycyjnej gospodarki i przemysłu. Jeżeli chodzi o kwestie geopolityczne - sytuacja związana z cłami w niektórych przypadkach zaczyna się klarować, podczas gdy w innych - jak na przykład w Kanadzie - staje się bardziej skomplikowana. W związku z tym w nadchodzącym tygodniu warto zwrócić uwagę na EURGBP, US500 oraz USDCAD.

EURGBP

Brytyjski funt znalazł się w ostatnich tygodniach pod presją sprzedających. Słabość GBP jest widoczna nawet w stosunku do euro, które również znalazło się pod presją z powodu niekorzystnej umowy handlowej z USA. W najbliższy czwartek poznamy decyzję monetarną Banku Anglii, a po czerwcowej pauzie, uczestnicy rynku spodziewają się powrotu do cyklu obniżek. Choć cięcie stóp przez Bank Anglii jest prawdopodobne, to jednak nie jest pewne, a ta niepewność może prowadzić do zwiększonej zmienności podczas ogłoszenia decyzji i późniejszej konferencji prasowej. Głównym źródłem niepewności jest wzrost inflacji CPI w czerwcu do 3,6% r/r - najwyższego poziomu od stycznia 2024 roku i niemal dwukrotnie wyższego od docelowych 2%. Gubernator Bailey przekonuje, że choć BoE "pozostaje w cyklu obniżek", to jednak obniżki te muszą być wdrażane "stopniowo i ostrożnie", sugerując zachowawczy ton w obliczu mieszanych danych. Inwestorzy z uwagą będą śledzić potencjalne rozbieżności w głosowaniu oraz wskazówki gubernatora Andrew Bailey'a dotyczące tempa przyszłych obniżek. Brak przekonania rynku może wywołać większe ruchy w parze EURGBP w dniu sierpniowej decyzji BoE.

US500

Amerykański rynek akcji po raz pierwszy od końca maja wszedł w fazę korekty wywołanej przez jastrzębi ton Fed. Po zeszłotygodniowej konferencji prasowej po posiedzeniu FOMC inwestorzy coraz mniej liczą na kontynuację obniżek stóp procentowych Fed. Jednak fundamenty pozostają silne dzięki imponującym wynikom spółek Big Tech, które przez pewien czas nadal wspierały prowzrostowe nastroje. W nadchodzącym tygodniu śledzić będziemy kolejne publikacje wyników - zapoznamy się z raportami takich firm jak AMD, Palantir, Arista Networks, Uber, Shopify, Disney czy McDonald's. Oczywiście uwadze inwestorów nie umkną również raporty ISM i PMI z USA oraz dalsze aktualizacje dotyczące negocjacji handlowych. Biorąc pod uwagę rekordowo wysokie wyceny i zbliżające się ryzyko głębszej korekty, w kolejnych dniach warto będzie uważnie monitorować indeks US500.

USDCAD

Kanadyjski dolar wykazał się ostatnio szczególną słabością. Kolejny cios przyszedł w zeszłym tygodniu, gdy Trump ogłosił jeszcze wyższe cła na Kanadę. Kluczową datą w tym kontekście pozostaje 8 sierpnia, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Nowy, amerykański system “ceł wzajemnych" podniesie cła na większość kanadyjskich towarów do 35%. W piątek zostanie opublikowany raport z rynku pracy Kanady, który może potwierdzić, że wraz z pogorszeniem się warunków handlowych firmy są mniej skore do tworzenia nowych miejsc pracy. Choć premier Mark Carney podkreśla rolę dialogu nad dalszą eskalacją, Ottawa ma ogłosić proporcjonalną listę ceł odwetowych w ciągu najbliższych dni. Biorąc pod uwagę ostatnie i nadchodzące wydarzenia, para USDCAD będzie jedną z tych, które warto bacznie obserwować.