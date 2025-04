11 bit studios planuje premierę nowej gry z serii Frostpunk w 2027 r. 📢

11 bit studios przedstawi艂o dzi艣 na konferencji inwestorskiej kierunek rozwoju sp贸艂ki na najbli偶sze lata. W艣r贸d dzisiejszych zapowiedzi pojawi艂a si臋 tak偶e informacja o planowanej premierze w 2027 r. nowego tytu艂u z uniwersum Frostpunka pod tytu艂em Frostpunk 1886. Gra b臋dzie remakiem 1 cz臋艣ci przeniesionym na silnik Unreal Engine. Tytu艂 ma si臋ga膰 po znane z pierwszej cz臋艣ci mechaniki 艂膮czenia budowania miasta z walk膮 o przetrwanie spo艂eczno艣ci przy jednoczesnym dodawaniu nowych element贸w gameplay鈥檜, a tak偶e b臋dzie oferowa膰 wsparcie mod贸w w przeciwie艅stwie do Frostpunka 1.聽

W ten spos贸b studio zapowiada po艂膮czenie klasycznego do艣wiadczenia z pierwszej cz臋艣ci z nowymi mechanikami i powiewem 艣wie偶o艣ci. Decyzja rozwoju w t臋 stron臋 mo偶e wynika膰 z du偶ego rozczarowania graczy, jakim by艂y daleko id膮ce zmiany w rozgrywce w drugiej cz臋艣ci Frostpunka, kt贸re finalnie przyczyni艂y si臋 do ni偶szych od oczekiwa艅 ocen gry, ni偶szej sprzeda偶y i ch艂odniejszym przyj臋ciu przez fan贸w.聽

Poza og艂oszeniem nowego tytu艂u 11 bit studios zaprezentowa艂o dzi艣 nowe kierunku rozwoju w ci膮gu najbli偶szych lat. Studio planuje oprze膰 swoj膮 dzia艂alno艣膰 na trzech filarach:聽

Filar A - nowe gry wewn臋trznych zespo艂贸w - ten filar stanowi艂 dot膮d g艂贸wny trzon dzia艂alno艣ci dewelopera i do niego zaliczane s膮 du偶e tytu艂y wydawane przez sp贸艂k臋 (m.in. Frostpunk czy nadchodz膮ce The Alters)

Filar B - gry jako platforma - bazowanie na ju偶 rozwini臋tych tytu艂ach, posiadaj膮cych du偶膮 baz臋 graczy, kt贸rych cykl produkcyjny b臋dzie znacznie kr贸tszy (do tej grupy b臋dzie nale偶e膰 m.in. zapowiedziany dzi艣 Frostpunk 1886 oraz projekt o roboczej nazwie P15, nad kt贸rym praca ma wystartowa膰 w drugiej cz臋艣ci 2025 r.)聽

Filar C - wydawnictwo x-dev - wydawanie mniejszych gier tworzonych przez studia zewn臋trzne; filar ten ma za zadanie stabilizowa膰 wyniki sp贸艂ki w okresach mi臋dzy premierami wi臋kszych tytu艂贸w z dw贸ch poprzednich filar贸w (w szczeg贸lno艣ci z filaru A)聽

Cho膰 zaprezentowany plan rozbudowy dzia艂alno艣ci wskazuje na racjonalne i do艣膰 stabilne podej艣cie do produkcji gier, stabilizuj膮ca funkcja 鈥渇ilaru c鈥 wymaga膰 b臋dzie rozwa偶nego doboru wydawanych gier wobec serii nietrafionych projekt贸w, kt贸re w 2024 r. doprowadzi艂y do wysokich odpis贸w obci膮偶aj膮cych wynik studia. Kolejnym elementem maj膮cym doda膰 stabilno艣ci tej strategii jest ograniczenie bud偶et贸w wydawanych gier do ok. 1-2 mln $. Taka decyzja pozwoli na ograniczenie ryzyka nietrafionego tytu艂u, jednak偶e jednocze艣nie ograniczy rozmiar wydawanych gier. Cho膰 w dzisiejszych czasach gry typu indie prezentuj膮 potencja艂 do wkradni臋cia si臋 do serc graczy ciekawymi rozwi膮zaniami gameplayowymi oraz nowatorskim podej艣ciem, ograniczony bud偶et zawsze zmniejsza prawdopodobie艅stwo prze艂omowego tytu艂u generuj膮cego znaczne nadwy偶ki finansowe. St膮d ruch ten nale偶y przede wszystkim odczytywa膰 jako zapewnienie stabilno艣ci dzia艂alno艣ci sp贸艂ki.聽

W przypadku 鈥渇ilaru a鈥 11 bit studios planuje uj臋cie prac nad tytu艂ami w ramach 30-60 osobowych zespo艂贸w, a cykl realizacji nowych tytu艂贸w ma trwa膰 4 lata. Je偶eli filary b i c dostarcz膮 w tym okresie stabilnego wsparcia po stronie wynik贸w, sp贸艂ka powinna komfortowo operowa膰 w wyznaczonych okresach, dostarczaj膮c graczom du偶e tytu艂y.聽

Zapowiedzi konferencji wskazuj膮 na du偶y potencja艂 studia w najbli偶szych latach, a plany dotycz膮ce najbli偶szych 2 lat wygl膮daj膮 obiecuj膮co. Niestety, studio jak na razie rozczarowa艂o inwestor贸w swoimi dotychczasowymi osi膮gni臋ciami (szczeg贸lnie pod k膮tem nieudanej premiery Frostpunka 2 oraz ci膮g艂ych przesuni臋膰 The Alters). St膮d, aby rynek w pe艂ni pozytywnie przyj膮艂 planowan膮 przez sp贸艂k臋 strategi,臋 potrzebny jest powr贸t zaufania inwestor贸w do studia. Powr贸t ten mo偶e przynie艣膰 premiera The Alters, tak wi臋c 13 czerwca staje si臋 obecnie kluczow膮 dat膮 z perspektywy studia. Mocna premiera i zadowolenie graczy z oferowanego tytu艂u przywr贸ci艂yby wiar臋 w skuteczno艣膰 studia w dostarczaniu du偶ych tytu艂贸w, co mog艂oby przynie艣膰 powiew optymizmu w okresie 4 letnich oczekiwa艅 na nowe du偶e produkcje.聽

Notowania 11 bit studios pozostaj膮 znacznie poni偶ej poziom贸w sprzed premiery Frostpunka 2. Trwaj膮cy od ko艅ca 2024 r. lekki trend wzrostowy wskazuje na odbudowuj膮ce si臋 nadzieje inwestor贸w przed premier膮 The Alters, chocia偶 ruch ten pozostaje znacznie s艂abszy ni偶 w przypadku innych du偶ych premier, wskazuj膮c na du偶膮 rezerw臋 inwestor贸w w stosunku do studia. 殴r贸d艂o: xStation