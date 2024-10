3 rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (13.09.2024)

Za nami bardzo burdzliwy tydzień podczas którego poznaliśmy ważne odczyty inflacyjne, ropa spadła do najniższych poziomów od pierwszej połowy 2023 roku oraz doszło do pierwszej i jedynej konfrontacji pomiędzy Kamalą Harris – nową kandydatką Demokratów w wyborach prezydenckich oraz Donaldem Trumpem z Partii Republikańskiej. Kolejny tydzie może być jeszcze ciekawszy. Poznamy wiele decyzji dotyczących stóp procentowych ze strony banków centralnych, ale liczyć się będzie tylko jedno wydarzenie. Rezerwa Federalna zadecyduje o cięciu stóp procentowych pierwszy raz od 2020 roku.

Złoto

Złoto wybiło się z konsolidacji 2480-2530 i mocno zyskuje przed decyzją Fed o wysokości stóp procentowych. Warto jednak zauważyć, że wrzesień jest jednym z najbardziej negatywnych miesięcy dla złota, patrząc na sezonowość. Czy jest szansa na spadki cen złota? Fed musiałby obniżyć stopy o 25 punktów bazowych przy obecnych oczekiwaniach na poziomie 40% na obniżkę o 50 punktów bazowych. Jeśli jednak Fed w komunikacji wskaże, że oczekuje ponad 3 cięć w tym roku, może to doprowadzić do kontynuacji wzrostów cen złota. Decyzja o godzinie 20:00 w najbliższą środę.

JAP225

Para USDJPY spadła do najniższego poziomu od końca grudnia 2023 roku, co było związane tym razem ze słabością amerykańskiego dolara. Podczas najbliższego posiedzenia Banku Japonii w kolejny piątek poznamy kolejną decyzję o wysokości stóp procentowych. Członkowie BoJ poznają jednak tuż przed decyzją dane dotyczące inflacji CPI. Mimo tego oczekiwania wskazują na zaledwie kilka procent prawdopodobieństwa na kolejną podwyżkę. Jeśli inflacja wypadnie niżej, a komunikacja banku nie będzie zbyt jastrzębia, nie można wykluczyć ożywienia na japońskim rynku akcji.

GBPUSD

Para GBPUSD zyskuje sukcesywnie od 2022 roku, kiedy to pojawiło się widmo dojścia do parytetu na parze. Gospodarka radzi sobie nieco lepiej, doszło również do zmiany władzy w ostatnim czasie. Wzrost GBPUSD to efekt umiarkowanego spojrzenia BoE na stopy procentowe. BoE dokonał cięcia stóp procentowych na początku sierpnia, co było pierwszym ruchem stóp procentowych od sierpnia 2023 roku. Cięcie było podjęte stosunkiem głosów 5:4. Wobec wciąż wysokiej inflacji nie oczekuje się kolejnego ruchu w najbliższy czwartek. Cięcie ma natomiast nastąpić w listopadzie oraz w grudniu. Jakakolwiek komunikacja dotycząca planów może wpłynąć na notowania funta.