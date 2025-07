Podsumowanie dnia: Amerykańskie indeksy kończą 2Q na rekordowych poziomach, złoto zbliża się do poziomu 3300 $

Amerykańskie indeksy zamykają II kwartał 2025 na nowych rekordowych szczytach w obliczu bardziej gołębiej narracji Rezerwy Federalnej oraz oczekiwanych umów handlowych między USA a partnerami. S&P 500, Nasdaq i Russell 2000 zyskują dziś po ok. 0,2%, natomiast DJIA notowany jest ok. 0,35% wyżej.

Indeks Fed Dallas dla przemysłu w Teksasie wyniósł w czerwcu -12,7 (prognoza: -12, poprzednio: -15,3). Spadek aktywności w sektorze to skutek mniejszego popytu na dobra przemysłowe, gorszej dynamiki zatrudnienia, podwyższonych kosztów kredytów oraz utrzymującej się niepewności celnej.

Zdaniem prezesa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) inflacja w USA wróci do 2-procentowego celu bez potrzeby podwyższania stóp. Bostic opowiedział się za jednym cięciem w 2025 roku i trzema w 2026. W oczach bankiera rynek pracy pozostaje stabilny, a szok inflacyjny w wyniku ceł będzie najbardziej widoczny w 2026.

Inflacja w Polsce wzrosła do 4,1% (wobec oczekiwań wynoszących 4% r/r). U podstaw wzrostu stały przede wszystkim nośniki energii (+12,9% r/r) oraz ceny żywności (4,9% r/r).

