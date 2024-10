3M zyskuje 4,00% przed otwarciem sesji po wynikach kwartalnych 📃

3M (MMM.US) zyskuje ponad 4,00% po opublikowaniu wynik贸w kwartalnych. Mi臋dzynarodowy konglomerat zajmuj膮cy si臋 produkcj膮 i sprzeda偶膮 tworzyw sztucznych, materia艂贸w 艣ciernych, elektronicznych i farmaceutycznych odnotowa艂 sprzeda偶 na poziomie 6,1 mld USD - wzrost o 1,0% rok do roku.聽

Skorygowana sprzeda偶 : 6,1 mld USD (wzrost o 1,5% rok do roku)

: 6,1 mld USD (wzrost o 1,5% rok do roku) GAAP EPS : 2,48 USD (wzrost o 154% rok do roku)

: 2,48 USD (wzrost o 154% rok do roku) Skorygowany EPS : 1,98 USD (wzrost o 18% rok do roku)

: 1,98 USD (wzrost o 18% rok do roku) Skorygowana mar偶a operacyjna : 23,0% (wzrost o 1,4 punktu procentowego rok do roku)

: 23,0% (wzrost o 1,4 punktu procentowego rok do roku) Wolne przep艂ywy pieni臋偶ne: 1,5 mld USD (skorygowane)

Wyniki z przekrojem na sektory

Bezpiecze艅stwo i przemys艂 : segment ten odnotowa艂 sprzeda偶 na poziomie 2,77 mld USD, co stanowi nieznaczny wzrost w por贸wnaniu z 2,75 mld USD w 3. kwartale 2023 r., przy wzro艣cie organicznym na poziomie 0,9%.

: segment ten odnotowa艂 sprzeda偶 na poziomie 2,77 mld USD, co stanowi nieznaczny wzrost w por贸wnaniu z 2,75 mld USD w 3. kwartale 2023 r., przy wzro艣cie organicznym na poziomie 0,9%. Transport i elektronika : sprzeda偶 w tym segmencie wynios艂a 1,91 mld USD (1,88 mld USD rok temu). Wzrost organiczny by艂 tutaj silniejszy i wyni贸s艂 2,0%, nap臋dzany wysokim jednocyfrowym wzrostem聽w elektronice i zaawansowanych materia艂ach, chocia偶 motoryzacja i lotnictwo zanotowa艂y spadek.

: sprzeda偶 w tym segmencie wynios艂a 1,91 mld USD (1,88 mld USD rok temu). Wzrost organiczny by艂 tutaj silniejszy i wyni贸s艂 2,0%, nap臋dzany wysokim jednocyfrowym wzrostem聽w elektronice i zaawansowanych materia艂ach, chocia偶 motoryzacja i lotnictwo zanotowa艂y spadek. Konsumenci: sprzeda偶 w segmencie konsumenckim nieznacznie spad艂a i wynios艂a 1,30 mld USD w por贸wnaniu do 1,32 mld USD w 3. kwartale 2023 roku.聽

Pod wzgl臋dem operacyjnym firma 3M nadal koncentrowa艂a si臋 na poprawie wydajno艣ci. Wska藕nik terminowo艣ci dostaw poprawi艂 si臋 o 5 punkt贸w procentowych od pocz膮tku roku. Firma zwi臋kszy艂a r贸wnie偶 nacisk na przyspieszenie wprowadzania nowych produkt贸w (10% wzrost).聽

Prognozy

Dyrektor generalny 3M, William Brown, podkre艣li艂 dobre wyniki operacyjne firmy i potwierdzi艂 wiar臋 w solidne zako艅czenie roku. Sp贸艂ka zaktualizowa艂a swoje ca艂oroczne prognozy EPS na 2024 r. do przedzia艂u od 7,20 do 7,30 USD, nieznacznie poprawiaj膮c je w por贸wnaniu z wcze艣niejszymi szacunkami (7,00 - 7,30 USD). Firma przewiduje p艂aski do 2% skorygowany wzrost sprzeda偶y.

Wykres (interwa艂 D1)

Notowania sp贸艂ki zyskuj膮 4,00% do 140 USD za akcj臋.

聽

殴r贸d艂o: xStation 5