Akcje AEHR Test Systems spadają o 26% po rozczarowującym raporcie kwartalnym 📉

Akcje producenta sprz臋tu do testowania p贸艂przewodnik贸w AEHR Test Systems (AEHR.US) spadaj膮 po s艂abszych ni偶 oczekiwano wynikach za II kwarta艂 roku fiskalnego 2025. Sp贸艂ka podtrzyma艂a swoj膮 ca艂oroczn膮 prognoz臋, jednak rynek negatywnie zareagowa艂 na dane zawarte w raporcie.

Skorygowany zysk na akcj臋 wyni贸s艂 0,02 USD, poni偶ej szacunk贸w analityk贸w na poziomie 0,03 USD. Przychody wynios艂y 13,5 mln USD, znacznie poni偶ej szacowanych 15 mln USD, notuj膮c spadek o 37% rok do roku z 21,4 mln USD w II kwartale roku fiskalnego 2024.

AEHR Test odnotowa艂 strat臋 netto wed艂ug GAAP w wysoko艣ci 1,0 mln USD wobec 6,1 mln USD zysku rok wcze艣niej, przy czym sp贸艂ka zmaga si臋 z ryzykiem naruszenia w艂asno艣ci intelektualnej i zagro偶eniami handlowymi na rynku chi艅skim.

Portfel zam贸wie艅 AEHR Test na dzie艅 29 listopada 2024 r. wyni贸s艂 12,4 mln USD, z efektywnym portfelem zam贸wie艅 na poziomie 26,6 mln USD, uwzgl臋dniaj膮c zam贸wienia od tej daty.

Sp贸艂ka zako艅czy艂a kwarta艂 z 35,2 mln USD w got贸wce i ekwiwalentach, notuj膮c spadek prawie 15% z 40,8 mln USD na koniec I kwarta艂u roku fiskalnego 2025.

AEHR nadal prognozuje mar偶臋 zysku powy偶ej 10% przy rocznych przychodach na poziomie co najmniej 70 mln USD, wobec oczekiwanych przez Wall Street 70,8 mln USD. Zarz膮d poinformowa艂, 偶e sp贸艂ka rozwija si臋 na nowych rynkach, osi膮gaj膮c post臋py w rozwoju produkt贸w, pozyskuj膮c pierwszego klienta w segmencie procesor贸w AI. Ponadto AEHR pozyska艂 pierwszego klienta w zakresie produkcji uk艂ad贸w z azotku galu (GaN).

Sp贸艂ka przewiduje, 偶e procesory AI mog膮 stanowi膰 do 40% przychod贸w, w por贸wnaniu do praktycznie 0% sprzeda偶y w roku ubieg艂ym. Mimo to, dzia艂alno艣膰 spowolni艂a, a warto艣膰 przedsi臋biorstwa wynosi 5,5-krotno艣膰 szacowanych przychod贸w za rok kalendarzowy 2026, czyli prawie 70% wi臋cej ni偶 u konkurencji. Mocn膮 stron膮 sp贸艂ki jest praktycznie zerowe zad艂u偶enie, co potencjalnie czyni j膮 mniej podatn膮 nawet na niekorzystne warunki rynkowe. Jednak偶e, cena akcji AEHR Test Systems spad艂a z 53 USD w lipcu 2023 do 11 USD.

聽

Wykres AEHR Test Systems w interwale D1

聽

聽

殴r贸d艂o: xStation5