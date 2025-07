Aktualizacja: Trump nie potwierdza planów odwołania Powella 🎯

By艂y prezydent Donald Trump ponownie skrytykowa艂 prezesa Rezerwy Federalnej Jerome鈥檃 Powella, nazywaj膮c go 鈥瀦byt sp贸藕nionym鈥 i 鈥瀌urniem鈥 (鈥瀔nucklehead鈥), ale jednocze艣nie zaznaczy艂, 偶e obecnie nie planuje jego odwo艂ania. Trump podkre艣li艂, 偶e 鈥濺ada Powella nie wykonuje swojej pracy鈥 i 偶e 鈥瀙owinni艣my oszcz臋dza膰 bilion dolar贸w rocznie dzi臋ki ni偶szym stopom procentowym鈥. Zastrzeg艂 jednak, 偶e nie rozwa偶a zwolnienia szefa Fedu, chyba 偶e pojawi艂yby si臋 dowody oszustwa. Doda艂, 偶e 鈥瀟o nie jest trudna praca鈥 i zasugerowa艂 ekonomist臋 Kevina Hassetta jako potencjalnego przysz艂ego kandydata.

To stanowisko oznacza pewne z艂agodzenie wcze艣niejszej retoryki. Wcze艣niej w dniu dzisiejszym pojawia艂y si臋 doniesienia z NYT, 偶e Trump przygotowa艂 dokumenty prawne maj膮ce na celu odwo艂anie Powella z powodu 鈥瀝a偶膮cej niekompetencji鈥. Cho膰 nic nie zosta艂o potwierdzone, same spekulacje wywo艂a艂y niepok贸j na rynkach 鈥 dolar os艂abi艂 si臋, ceny z艂ota wzros艂y, a inwestorzy obawiali si臋 podwa偶enia niezale偶no艣ci polityki pieni臋偶nej.

Obecnie ton wypowiedzi Trumpa jest bardziej stonowany. Planowane spotkanie Powella z Republikanami z House Financial Services Committee zosta艂o rzekomo odwo艂ane, a nieoficjalne 藕r贸d艂a sugeruj膮, 偶e Trump m贸g艂 zosta膰 poinformowany, i偶 nie ma wystarczaj膮cych podstaw prawnych do odwo艂ania prezesa Fed. Na razie pozycja Powella wydaje si臋 bezpieczna, ale komentarze Trumpa pokazuj膮 jego ci膮g艂e niezadowolenie 鈥 i potencjalne zmiany, je艣li powr贸ci do Bia艂ego Domu.

W reakcji na artyku艂 z NYT obserwowali艣my znacz膮ce umocnienie EURUSD. Jednak po wypowiedzi Trumpa dolar odrabia straty, a na wykresie pary walutowej widzimy redukcj臋 wcze艣niejszych wzrost贸w.