Akcje AMD zyskują 2% 📊Walory próbują odrabiać straty po rekordowej wyprzedaży od 2022 roku

Akcje Advanced Micro Devices (AMD.US) notowane s膮 ju偶 prawie 50% poni偶ej szczyt贸w z 2023 roku, w ci膮gu ostatniego tygodnia straci艂y prawie 10% i 38% w ci膮gu ostatnich 6 miesi臋cy. Sektor p贸艂przewodnik贸w jest wci膮偶 na 'radarze Wall Street', jako jeden z najwi臋kszych beneficjent贸w infrastruktury AI.聽AMD jest jednym z najwi臋kszych 'maruder贸w' w tej fazie cyklu.聽Jak dot膮d akcje firm umo偶liwiaj膮cych budow臋 infrastruktury sztucznej inteligencji m.in. Nvidia i Broadcom zyska艂y w 2024 roku 100%. Tymczasem akcje o mniejszej ekspozycji na sztuczn膮 inteligencj臋 i wi臋kszej ekspozycji na tradycyjne komputery PC i serwery spad艂y. W艣r贸d nich AMD i Intel (INTC.US)

Wall Street ostro偶ne co do AMD

KeyBanc utrzyma艂 ocen臋 przewa偶aj na akcjach AMD pomimo rozczarowuj膮cych prognoz AI na 2025 r. Analitycy obni偶yli cen臋 docelow膮 do 150 USD z 220 USD poprzednio, w wyniku聽obaw, 偶e zwi臋kszona produkcja najnowszych chip贸w NVIDIA mo偶e ograniczy膰 dost臋p AMD do mo偶liwo艣ci skalowania dzia艂alno艣ci.聽

Inne problemy AMD to s艂abszy popyt na AMD MI325, kt贸ry wykaza艂 jedynie marginalny wzrost wydajno艣ci w por贸wnaniu do poprzednika, MI300. Prognozy dla serii MI3XX, w szczeg贸lno艣ci specyficznej dla Chin jednostki SKU MI308, sugeruj膮 ograniczony potencja艂 wzrostu udzia艂贸w w rynku.

Szacunki dotycz膮ce przychod贸w AMD z GPU dla centr贸w danych w 2025 r. zosta艂y obni偶one do 10 mld USD. Firma przypisa艂a to przewidywanemu wy偶szemu udzia艂owi sprzeda偶y z chi艅skich jednostek SKU o ni偶szej 艣redniej cenie sprzeda偶y (ASP),

KeyBanc uwa偶a obecne problemy za raczej kr贸tkoterminowe i przewiduje, 偶e AMD odzyska przewag臋 konkurencyjn膮 wraz z wydaniem MI355 w drugiej po艂owie roku, co ma nap臋dzi膰 bardziej znacz膮cy wzrost w 2026 roku

Goldman Sachs obni偶y艂 ocen臋 akcji AMD聽i wymieni艂聽rywali sp贸艂ki w艣r贸d typowanych przez bank na 2025 rok; doradzi艂 klientom ekspozycj臋 zar贸wno na cykliczne jak i wiod膮ce walory AI w sektorze chip贸w (m.in. NXP Semiconductor, Teradyne i Broadcom).聽聽Aktualna cena docelowa dla AMD w GS to 129 USD, wobec 175 USD poprzednio

Analitycy powo艂ali si臋 na聽bardziej konserwatywne prognozy dla komputer贸w PC i tradycyjnych serwer贸w, oraz skromny wzrost firmowego biznesu聽procesor贸w graficznych (GPU) w centrach danych, bior膮c pod uwag臋 ostr膮 konkurencj臋 ze strony rywali. Goldman Sachs聽obni偶y艂聽szacunki przychod贸w producenta chip贸w na lata 2025/26 o dwucyfrowe warto艣ci.

Wsp贸艂praca z Dell i perspektywa wi臋kszych udzia艂贸w w rynku?

Advanced Micro Devices (AMD) og艂osi艂o w poniedzia艂ek rozszerzon膮 lini臋 procesor贸w dla komputer贸w PC ze sztuczn膮 inteligencj膮 dla konsument贸w i u偶ytkownik贸w komercyjnych. Firma przedstawi艂a聽najnowsze procesory Ryzen dla komputer贸w osobistych z obs艂ug膮 sztucznej inteligencji na targach CES 2025. Uzyska艂a w tym zakresie wsp贸艂prac臋 z Dell. Mowa m.in. o AMD Ryzen AI Max, Ryzen AI z serii 300 i Ryzen z serii 200, jak i wersje 'Pro', adresowane dla firm. Komputery z procesorami AMD s膮 r贸wnie偶 dost臋pne w ofercie firm Acer, Asus, HP (HPQ), Lenovo i innych.

Systemy zasilane przez procesory Ryzen AI Max i Ryzen AI Max Pro Series maj膮 by膰 dost臋pne w pierwszym kwartale.

Tymczasem procesory AMD Ryzen AI z serii 300 s膮 przeznaczone do obs艂ugi sztucznej inteligencji w notebookach klasy 艣redniej. Oczekuje si臋, 偶e b臋d膮 one r贸wnie偶 dost臋pne w pierwszym kwartale.

Wreszcie, procesory AMD Ryzen serii 200 s膮 przeznaczone dla ta艅szych komputer贸w PC i b臋d膮 dost臋pne w drugim kwartale.

Rosenblatt Securities wymieni艂 akcje AMD jednym z o艣miu 鈥瀗ajlepszych pomys艂贸w鈥 na pierwsz膮 po艂ow臋 2025 roku. Firma oczekuje, 偶e docelowo w聽2025 r. AMD przejmie wi臋kszy udzia艂 w rynku procesor贸w od Intela (INTC) i procesor贸w graficznych od Nvidii (NVDA). Skorzysta r贸wnie偶 na szerszym o偶ywieniu p贸艂przewodnik贸w w uk艂adach innych, ni偶 sztuczna inteligencja w dalszej cz臋艣ci roku.聽Analitycy z Bernstein utrzymali cen臋 docelow膮 dla AMD na poziomie 150 USD.

聽

殴r贸d艂o: AMD

Wyniki finansowe AMD (GAAP) za III kwarta艂 2024

Przychody: $6,8 miliarda 鈥 wzrost o 18% rok do roku i 17% kwarta艂 do kwarta艂u. Mar偶a brutto: 50%, wzrost o 3 punkty procentowe rok do roku. Zysk operacyjny: $724 miliony 鈥 wzrost o 223% rok do roku. Zysk netto: $771 milion贸w 鈥 wzrost o 158% rok do roku. Zysk na akcj臋 (EPS): $0,47 鈥 wzrost o 161% rok do roku.

Segmenty biznesowe

Data Center: Przychody: $3,5 miliarda (rekordowy poziom).

(rekordowy poziom). Wzrost o 122% rok do roku i 25% kwarta艂 do kwarta艂u .

i . Kluczowy wp艂yw: AMD Instinct GPU i procesory EPYC. Client: Przychody: $1,9 miliarda , wzrost o 29% rok do roku .

, wzrost o . Wysoki popyt na procesory Ryzen 鈥瀂en 5鈥. Gaming: Przychody: $462 miliony , spadek o 69% rok do roku .

, spadek o . Przyczyna: spadek sprzeda偶y komponent贸w p贸艂customowych. Embedded: Przychody: $927 milion贸w , spadek o 25% rok do roku .

, spadek o . Poprawa popytu w kilku segmentach ko艅cowych.

AMD szacuje聽przychody za IV kwarta艂 na ok.聽$7,5 miliarda, co oznacza wzrost o 22% rok do roku. Czeka nas tak偶e premiera procesor贸w AMD EPYC 9005 Series oraz akcelerator贸w Instinct MI325X. Firma kontynuuje wsp贸艂prac臋 z firmami jak Google Cloud, Meta, Oracle Cloud Infrastructure, Microsoft. Planuje rozszerzy膰 portfolio o nowe rozwi膮zania, np. AMD EPYC Embedded 8004. W toku s膮聽kolejne przej臋cia: ZT Systems i Silo AI.

Wykres AMD (AMD.DE)

Akcje AMD (AMD.DE) notowane w walucie EUR, na frankfurckiej gie艂dzie. Obecny spadek cen akcji AMD od szczyt贸w wynosi ok. 50%, co jest podobnym wynikiem do bessy z roku 2021-2022.聽

聽

殴r贸d艂o: xStation5

Mno偶niki finansowe AMD (AMD.US)

Przy praktycznie zerowym zad艂u偶eniu i wska藕niku przysz艂ych 12-miesi臋cznych cena/zysk na poziomie 26, walory AMD wydaj膮 si臋 relatywnie nisko wycenione, szczeg贸lnie w relacji do historycznych poziom贸w. Firma zak艂ada ekspansj臋 biznesu w 2024 roku i 10% k/k wzrost przychod贸w w centrach danych w IV kw. 2024. W III kwartale przychody z centr贸w danych wzros艂y o 122%. AMD prognozowa艂o te偶 popraw臋 mar偶y brutto z 50% do 54% w IV kwartale 2024 roku, a jej zysk na akcj臋 stabilnie ro艣nie od kilku kwarta艂贸w.

聽

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

聽

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.