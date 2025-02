Akcje Apple zyskują dzięki partnerstwu z Alibabą i nowej premierze 📈

Akcje giganta technologicznego wzrosły o 3% w związku z potencjalną ekspansją na rynku chińskim i rozszerzeniem oferty produktowej.

Współpraca w zakresie AI w Chinach

Apple nawiązało współpracę z chińskim gigantem e-commerce Alibaba w celu rozwoju funkcji sztucznej inteligencji dla iPhone'ów sprzedawanych w Chinach. Ten strategiczny ruch ma na celu ożywienie sprzedaży Apple na największym na świecie rynku smartfonów, gdzie firma zmaga się z rosnącą konkurencją i wyzwaniami regulacyjnymi.

Pozytywne prognozy finansowe

Apple niedawno odnotowało najlepszy kwartał w swojej historii, osiągając przychód w wysokości 124,3 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 4 procent rok do roku. Pozytywne perspektywy firmy na bieżący kwartał, przewidujące wzrost na poziomie niskiego do średniego jednocyfrowego poziomu, wzmocniły zaufanie inwestorów.

Innowacje produktowe

Apple kontynuuje innowacje w całej linii produktów. Dział Beats wprowadził na rynek słuchawki Powerbeats Pro 2, wyposażone w funkcję redukcji szumów i monitor pracy serca. Ponadto Apple rozszerza swoje możliwości w zakresie AI poprzez Apple Intelligence, które będzie dostępne w większej liczbie języków już w kwietniu.

Reakcja rynku

Akcje Apple wzrosły o 3% we wczesnych godzinach handlu we wtorek i testowały 100-dniową średnią kroczącą (SMA).