Akcje Birkenstock najniżej od IPO po wynikach 💥

Wyniki Birkenstock (BIRK.US) za drugi kwartał okazały się słabsze od rynkowych oczekiwań, co przełożyło się na spadek kursu akcji w handlu przedsesyjnym o ponad 7%. Chociaż przychody spółki wzrosły o blisko 8% rok do roku, osiągając poziom 618,3 mln euro, to zarówno sprzedaż, jak i zyski operacyjne rozminęły się z prognozami analityków. Inwestorzy liczyli na silniejszy impuls wzrostowy, jednak dane finansowe pokazały pewną zadyszkę w porównaniu do ubiegłego roku.
Głównym powodem gorszych wyników były czynniki zewnętrzne, na które firma nie miała bezpośredniego wpływu. Spółka wskazała, że sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie obniżyła przychody w regionie EMEA o około 6 mln euro, co wyraźnie wyhamowało dynamikę wzrostu w tej części świata. Dodatkowym wyzwaniem okazały się niekorzystne wahania kursów walut oraz amerykańskie cła, które negatywnie wpłynęły na marże i ostateczny zysk netto, który spadł o 22% w skali roku.
WYNIKI ZA DRUGI KWARTAŁ
- Zysk operacyjny: 155,5 mln EUR, -11% r/r, prognoza: 168,1 mln EUR
- Przychody: 618,3 mln EUR, +7,7% r/r, prognoza: 620,3 mln EUR
- Przychody w Ameryce: 324,4 mln EUR, +3,8% r/r, prognoza: 325,9 mln EUR
- Przychody B2B: 471,7 mln EUR, +9,1% r/r, prognoza: 479,3 mln EUR
- Przychody DTC: 146,4 mln EUR, +4% r/r, prognoza: 145,9 mln EUR
- Przychody z działalności korporacyjnej i pozostałej: 0,28 mln EUR, -75% r/r, prognoza: 1,1 mln EUR
- Skorygowana EBITDA: 198,3 mln EUR, -0,9% r/r, prognoza: 199,5 mln EUR
- Zysk netto: 81,9 mln EUR, -22% r/r, prognoza: 109,4 mln EUR
- Skorygowany zysk na akcję 0,5 euro w porównaniu z 0,55 euro r/r, prognoza 0,59 euro
- Przychody w regionie EMEA 235,1 mln euro, +10% r/r
- Przychody w regionie APAC 58,6 mln euro, +22% r/r
PROGNOZA ROCZNA
- Birkenstock nadal przewiduje skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 30%–30,5%, prognoza 30,4%
- Birkenstock nadal przewiduje przychody przy stałym kursie walutowym na poziomie +13% do +15%
KOMENTARZ I KONTEKST
- Birkenstock nadal przewiduje skorygowaną marżę zysku brutto na 2026 r. na poziomie 57%–57,5%
- Birkenstock nadal przewiduje skorygowany zysk na akcję w 2026 r. na poziomie 1,9–2,05 euro, z uwzględnieniem wpływu ceł i kursów walutowych
- Spółka potwierdza trzyletni plan, który zakłada wzrost przychodów o 13–15% przy stałym kursie walutowym oraz skorygowaną marżę EBITDA na poziomie ponad 30%
Mimo tych trudności, zarząd Birkenstock zdecydował się nie zmieniać całorocznych prognoz, zakładając wzrost przychodów na poziomie 13–15%. Dla części rynku był to sygnał rozczarowujący, gdyż spodziewano się, że firma podniesie swoje cele na drugą połowę 2026 roku. Strategia prezesa Olivera Reicherta pozostaje jednak ostrożna i opiera się na selektywnej sprzedaży oraz utrzymaniu dyscypliny kosztowej, co ma chronić markę w obliczu trwającej niepewności konsumenckiej.
Notowania Birkenstock (BIRK.US) gwałtownie spadły po wynikach, przełamując dotychczasowe minima i spadając do najniższego poziomu od czasu debiutu giełdowego (IPO). Kurs znajduje się w silnym trendzie spadkowym poniżej wszystkich kluczowych średnich kroczących, a dzisiejsza luka cenowa potwierdza pełną dominację podaży na tym walorze. Źródło: xStation
