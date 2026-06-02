Podsumowanie dnia: Dwa oblicza AI – rynkowe paliwo i kosztowny ciężar

📈 Giełda – Sytuacja Rynkowa i Sektor Technologiczny Sesja na Wall Street rozpoczęła się od niedużych spadków, wywołanych fazą wyczekiwania na rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie, niemniej na chwilę przed godziną 20:00 amerykańskie indeksy zyskują nieco na wartości.

Na rynkach panuje dezorientacja w kwestii rozmów pokojowych – media irańskie poinformowały o wstrzymaniu wymiany komunikatów z USA z powodu izraelskich działań militarnych w Libanie oraz groźby blokady Cieśniny Ormuz, podczas gdy prezydent Donald Trump oraz sekretarz stanu Marco Rubio zapewniali, że rozmowy nadal trwają w szybkim tempie i istnieje szansa na porozumienie obejmujące program nuklearny Iranu.

W ostatnich minutach pojawił się wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social, w którym poinformował, że „nieprawdą jest, że Stany Zjednoczone i Iran zerwały kontakt”.

Alphabet (Google) ogłosił gigantyczny plan pozyskania 80 miliardów dolarów na rozwój infrastruktury AI (w tym 10 miliardów dolarów od funduszu Berkshire Hathaway Warrena Buffetta), jednak akcje spółki spadły o około 2,4%, co inwestorzy odczytali jako dowód na ogromne koszty „wyścigu zbrojeń” w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Akcje spółki Marvell Technology wystrzeliły w górę o blisko 30% po tym, jak CEO Nvidii, Jensen Huang, zasugerował, że Marvell może być kolejną firmą wycenianą na bilion dolarów.

Spółka Hewlett Packard Enterprise (HPE) odnotowała rekordowe wyniki kwartalne dzięki popytowi na serwery do centrów danych AI, a kurs jej akcji wzrósł o ponad 21%.

Firma Anthropic, twórca bota Claude, złożyła poufny wniosek o debiut giełdowy (IPO), wyprzedzając w tym kroku konkurencyjne OpenAI.

Pozytywny sentyment towarzyszył inwestorom w Europie, gdzie zdecydowana większość giełd zakończyła dzień na solidnych plusach: brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,3%, francuski CAC 40 o 0,7%, niemiecki DAX o 0,5%, a hiszpański IBEX 35 o 0,5%.

Dzisiejsza sesja na GPW zakończyła się wzrostami – indeks WIG20 wzrósł o 1%, podobnie jak szeroki indeks WIG, natomiast mWIG40 zyskał 0,7%, a jedyne osłabienie zanotował sWIG80, który zaliczył spadek na poziomie 0,3%. 📊 Makroekonomia Raport JOLTS z amerykańskiego rynku pracy wykazał, że liczba wolnych miejsc pracy w kwietniu wyniosła 7,618 miliona, co okazało się wynikiem znacznie powyżej oczekiwań rynkowych (6,860 miliona) i świadczy o silnej gospodarce, mogącej skłonić Rezerwę Federalną (Fed) do dłuższego utrzymania jastrzębiej polityki (wyższych stóp procentowych) w celu fightu z inflacją.

Według wstępnych szacunków (flash estimate) Eurostatu z 2 czerwca 2026 roku, roczna inflacja w strefie euro w maju 2026 roku wzrosła do 3,2% w porównaniu do 3,0% odnotowanych w kwietniu.

W strukturze inflacji w strefie euro za maj 2026 roku najwyższy roczny wzrost odnotowała energia na poziomie 10,9% (wobec 10,8% w kwietniu), usługi wzrosły do 3,5% (wobec 3,0% w kwietniu), tempo wzrostu cen w kategorii żywność, alkohol i tytoń spadło do 2,0% (wobec 2,4% w kwietniu), a nieenergetyczne towary przemysłowe odnotowały lekki wzrost do 0,9% (wobec 0,8% w kwietniu).

Pod względem geograficznym w strefie euro najwyższą roczną inflację w maju odnotowano w Bułgarii (6,3%), Litwie (5,1%) oraz Grecji (5,0%), natomiast najniższy poziom cen odnotowano na Malcie (2,1%) oraz w Niemczech (2,7%).

W ujęciu miesięcznym (maj w porównaniu do kwietnia 2026 roku) ogólny wskaźnik cen w strefie euro wzrósł minimalnie, bo o 0,1%. 🦅 Polska Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych w Polsce na dotychczasowym poziomie, przez co najważniejsza z nich – stopa referencyjna – nadal wynosi 3,75%, co było w pełni zgodne z wcześniejszymi oczekiwaniami rynku. 💰 Surowce i Metale Szlachetne Pozytywny sentyment towarzyszy dzisiaj metalom szlachetnym – złoto rośnie o około 0,3% i przebija poziom 4500 USD za uncję, natomiast srebro zyskuje 0,6% i testuje poziom 76 USD.

Chaos informacyjny oraz mieszane sygnały napływające z Bliskiego Wschodu powodują delikatne odbicie ceny ropy naftowej, w efekcie czego odmiana Brent zyskuje ponad 1% i przebija poziom 96 USD.

Wcześniejszy spadek cen był reakcją na nadzieje dotyczące ograniczonej deeskalacji napięć w Libanie oraz deklaracje Donalda Trumpa, który zasugerował, że porozumienie z Iranem może zostać osiągnięte w ciągu najbliższego tygodnia.

Jednocześnie prezydent USA przyznał, że w rozmowach pojawiły się komplikacje, jednak nie podał w tej kwestii żadnych szczegółów.

Rynek ropy pozostaje wrażliwy na każdy komunikat dotyczący Iranu, który nie zawsze jest możliwy do natychmiastowej weryfikacji.

Co ważne, nawet całkowita i natychmiastowa deeskalacja konfliktu nie usuwa zasadniczego ryzyka podażowego, które utrzymuje ceny surowca na podwyższonych poziomach, jednak rynek pozostaje zdeterminowany w wycenianiu scenariuszy spadków cen ropy. 🪙 Kryptowaluty Negatywny sentyment jest wyraźnie widoczny na rynku kryptowalut, gdzie Bitcoin traci blisko 6% i spada poniżej poziomu 68 000 USD, natomiast Ethereum traci ponad 3% i testuje poziom 1900 USD.

