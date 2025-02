Akcje Cipher Mining rosną o 30% po inwestycji SoftBanku o wartości 50 mln USD 📈

Kurs akcji Cipher Mining gwa艂townie wzr贸s艂 po og艂oszeniu 50-milionowej inwestycji ze strony SoftBanku, co stanowi znacz膮c膮 ekspansj臋 w kierunku centr贸w danych wysokiej wydajno艣ci (HPC). Akcje sp贸艂ki zajmuj膮cej si臋 wydobyciem Bitcoina podskoczy艂y o 30% do 6,14 USD po og艂oszeniu tego strategicznego partnerstwa, kt贸re pozycjonuje Cipher na 艣cie偶ce znacz膮cego wzrostu w dynamicznie rozwijaj膮cym si臋 segmencie infrastruktury obliczeniowej.

聽

Kluczowe informacje:

Inwestycja 50 mln USD poprzez private placement 10,4 mln akcji

Umowa na wy艂膮czno艣膰 zabezpieczaj膮ca lokalizacj臋 Barber Lake o mocy 300 megawat贸w

Strategiczne ukierunkowanie na rozw贸j centr贸w danych HPC

Cz臋艣膰 szerszej inicjatywy SoftBanku w zakresie infrastruktury AI

Wzrost akcji o 55% w ci膮gu ostatnich 12 miesi臋cy

聽

Szczeg贸艂y inwestycji

W ramach transakcji SoftBank staje si臋 znacz膮cym inwestorem pierwotnym w Cipher Mining poprzez mechanizm private investment in public equity (PIPE). W ramach umowy, Cipher wszed艂 w miesi臋czny okres wy艂膮czno艣ci dotycz膮cy swojej lokalizacji Barber Lake o mocy 300 megawat贸w w Colorado City w Teksasie, co uniemo偶liwia jej sprzeda偶 innym podmiotom do 28 lutego 2025 roku.

CEO Tyler Page podkre艣li艂, 偶e moment inwestycji jest kluczowy dla trajektorii wzrostu Cipher, zwracaj膮c uwag臋 na koncentracj臋 firmy na rozwoju centr贸w danych o skali przemys艂owej. Partnerstwo z SoftBankiem, znanym ze swojego technologicznego podej艣cia do inwestycji, jest zgodne z wizj膮 Cipher, by sta膰 si臋 liderem w rozwoju centr贸w danych HPC.

Perspektywa analityk贸w

Analitycy J.P. Morgan utrzymali rekomendacj臋 "Przewa偶aj" dla Cipher Mining, postrzegaj膮c inwestycj臋 jako oznak臋 rosn膮cego zainteresowania infrastruktur膮 powstaj膮cych technologii. Zauwa偶aj膮c, 偶e 50 mln USD to stosunkowo skromna kwota, bior膮c pod uwag臋, 偶e nowe lokalizacje mog膮 kosztowa膰 ponad 10 mln USD za megawat, analitycy sugeruj膮, 偶e mo偶e to by膰 "zapowied藕 przysz艂ych wydarze艅".

聽

Cipher Mining (Interwa艂 D1)

Akcje obecnie notowane s膮 powy偶ej聽38,2% poziomu zniesienia Fibonacciego , kt贸ry stanowi kluczow膮 stref臋 oporu. Aby byki utrzyma艂y momentum, kurs musi pozosta膰 powy偶ej tego poziomu, z celem wyznaczonym na poziomie聽23,6% zniesienia Fibonacciego . Z kolei nied藕wiedzie mog膮 d膮偶y膰 do ponownego testu 61,8% poziomu zniesienia Fibonacciego, kt贸ry niedawno s艂u偶y艂 jako kluczowe wsparcie. Wska藕nik RSI pokazuje wyra藕n膮 bycz膮 dywergencj臋, podczas gdy MACD utworzy艂 przeci臋cie wzrostowe. 殴r贸d艂o: xStation

聽

聽

聽