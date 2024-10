Akcje Decker's zyskują 11% po zaraportowaniu 20% wzrostu sprzedaży 📈

Akcje producenta obuwia Deckers Outdoor (DECK.US) zyskują dziś 11% po tym, jak spółka zaraportowała dobre wyniki finansowe za II kwartał fiskalny, a sprzedaż netto wzrosła o 20% rok do roku do 1,31 mld USD, przekraczając konsensus analityków na poziomie 1,2 mld USD. Wzrost był napędzany przez silny popyt na marki Hoka i UGG, przy czym sprzedaż Hoka wzrosła o prawie 35%, a UGG o 13%. Ta pozytywna dynamika skłoniła Deckers do podniesienia całorocznych prognoz, prognozując obecnie 4,8 mld USD sprzedaży netto przy skorygowanym EPS od 5,15 do 5,25 USD.

Podsumowanie finansowe

Sprzedaż: 1,31 mld USD (+20% r/r), powyżej szacunków na poziomie 1,2 mld USD.

Sprzedaż Hoka: 570,9 mln USD (+35% r/r), powyżej szacunków na poziomie 517,7 mln USD.

Sprzedaż UGG: 689,9 mln USD (+13% r/r), powyżej szacunków na poziomie 634,4 mln USD.

Sprzedaż Teva: 22 mln USD (+2,3% r/r).

Sprzedaż Sanuk: 2,8 mln USD (-48% r/r).

Sprzedaż hurtowa: 913,7 mln USD (+20% r/r), powyżej szacunków na poziomie 823,2 mln USD

Skorygowany EPS: 1,59 USD, znacznie powyżej konsensusu szacowanego na 1,2 USD.

Marża brutto: 55,9%, wzrost z 53,4% r/r, szacowano 52,1%.

Całoroczna prognoza sprzedaży netto: Podwyższona do 4,8 mld USD.

Prognoza skorygowanego zysku na akcję za cały rok: 5,15-5,25 USD.



Zarząd podkreślił rosnący potencjał innowacyjny Deckers i globalny wzrost marki, szczególnie w przypadku Hoka i UGG. Pomimo przewidywanego sezonowego spowolnienia w drugiej połowie roku obrotowego, firma spodziewa się ciągłości popytu, dzięki wprowadzaniu nowych produktów i zwiększonej obecności na rynkach zagranicznych. Warto zauważyć, że podniesiona prognoza marży brutto z 55% do 55,5% odzwierciedla zdyscyplinowane zarządzanie firmą i cala dystrybucją, co podoba się inwestorom.

Źródło: xStation5