Akcje Domino's Pizza spadają pomimo dobrych wyników

Akcje Domino's Pizza Inc. (DPZ.US) spadły o 2,2% w poniedziałkowym handlu przedsesyjnym, mimo że wyniki sieci pizzerii za pierwszy kwartał wykazały mieszane rezultaty - z silnym wzrostem na rynkach międzynarodowych, ale słabością na rynku krajowym.

Wyniki za I kwartał pokazują niejednoznaczne wyniki

Domino's odnotowało zysk w pierwszym kwartale na poziomie 4,33 dolara na akcję, co oznacza wzrost o 21% z 3,58 dolara na akcję rok wcześniej i przewyższa szacunki analityków wynoszące 4,05 dolara. Jednakże przychody wzrosły zaledwie o 2,5% do 1,11 miliarda dolarów, nie osiągając prognozowanego poziomu 1,12 miliarda dolarów. Sprzedaż porównywalna w USA spadła o 0,5%, w porównaniu do wzrostu o 5,6% w analogicznym kwartale ubiegłego roku, podczas gdy międzynarodowa sprzedaż w sklepach istniejących wzrosła o 3,7%, znacznie przewyższając wzrost na poziomie 0,9% odnotowany w poprzednim roku.

Zyski vs prognozy. Źródło: Bloomberg L.P.

Widoczna jest słabość w operacjach krajowych - marża brutto we własnych sklepach spadła o 1,5%, głównie z powodu wzrostu cen koszyka żywnościowego. Porównywalna sprzedaż krajowych franczyz spadła o 0,4% wobec prognozowanego wzrostu o 0,36%, podczas gdy sklepy własne odnotowały głębszy spadek o 2,9% w porównaniu do oczekiwanego spadku o 0,35%.

Wzrost międzynarodowy kompensuje słabość krajową

Globalna sprzedaż detaliczna firmy wzrosła o 4,7% rok do roku do 4,46 miliarda dolarów, przy czym rynki międzynarodowe napędzały większość wzrostu pomimo wyzwań związanych ze słabością walut obcych. Podczas gdy działalność w USA zmagała się z trudnościami, międzynarodowy biznes Domino's wykazał odporność ze wzrostem sprzedaży porównywalnej o 3,7%, znacznie przekraczając szacowany wzrost o 1,88%.

"Trwały wzrost udziału w rynku odzwierciedla zdolność firmy do kontrolowania tego, co jest pod jej kontrolą, co jest kluczem do długoterminowego sukcesu" - powiedział dyrektor generalny Russell Weiner w oświadczeniu. "W obliczu trudnego globalnego środowiska makroekonomicznego, nasze strategiczne filary 'Hungry for MORE' współpracują, aby napędzać WIĘCEJ sprzedaży, WIĘCEJ sklepów i WIĘCEJ zysków, rok do roku."

Domino's Pizza (D1)

Akcje spółki są notowane w pobliżu poziomu, który w ciągu ostatnich kilku miesięcy działał jako silny opór, często prowadząc do odwrócenia trendu. Niedźwiedzie prawdopodobnie będą dążyć do ponownego testu 30- i 50-dniowych średnich kroczących SMA, podczas gdy byki będą dążyć do przebicia ostatniego szczytu na poziomie 499 dolarów. Wskaźnik RSI nadal wykazuje byczą dywergencję, podczas gdy MACD się rozszerza, wspierając byczą dynamikę.