Akcje Eli Lilly i Novo Nordisk zyskują 3% i zatrzymują rekordową wyprzedaż po raporcie WSJ 🔍

Według doniesień The Wall Street Journal przedstawiciele firm Novo Nordisk (NVO.US) i producenta Ozempic i Wegovy, jak i jego rywala Eli Lilly (LLY.US), który produkuje leki przeciw otyłości Zepbound i Mounjaro, odwiedzają związki zawodowe i zespoły HR w firmach, w całym kraju, aby przedstawić argumenty przemawiające za wdrożeniem kuracji przeciw otyłości GLP-1.

Według danych konsultingowej firmy Leverage, ok. 25% czyli 65 milionów Amerykanów posiada plan ubezpieczenia zdrowotnego, który obejmuje leki odchudzające. Około 44% amerykańskich pracodawców zatrudniających co najmniej 500 pracowników oferowało ubezpieczenie zdrowotne, rozszerzone na leki odchudzające w 2024 roku. Rynkowi podoba się więc 'proaktywna' działalność ze strony przedstawicieli obu farmaceutycznych gigantów.

Leki te naśladują hormon, który reguluje apetyt i poziom cukru we krwi i stały się bardzo poszukiwane w leczeniu otyłości i cukrzycy typu 2. Morgan Stanley szacuje, że rynek dla leków GLP-1 osiągnie wartość 105 mld USD do 2030 r., choć będzie to zależało od dostępności dla pacjentów. Jak dotąd pracodawcy w USA niechętnie pokrywali koszty kuracji lekami na otyłość.

Aktualnie aplikacja Wegovy kosztuje 1 350 USD miesięcznie, a cena Zepbound to ok 1 060 USD miesięcznie. Producenci podkreślają, że walka z otyłością i związanymi z nią powikłaniami może prowadzić do długoterminowych oszczędności w kosztach opieki zdrowotnej dla pracodawców. W tym roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła lek Wegovy firmy Novo Nordisk w celu zmniejszenia ryzyka chorób serca. Eli Lilly stara się o zatwierdzenie leku Zepbound do leczenia bezdechu sennego. Ponadto liczne badania sugerują, że leki te mogą pomóc w wielu schorzeniach m.in. leczenia uzależnień i choroby Alzheimera. Ostatnia reakcja rynku wynikała z szerszych

Wykres Eli Lilly i Novo Nordisk

Akcje Eli Lilly i Novo Nordisk notowane są około 10% poniżej średniej wykładniczej EMA200 (czerwona linia) co historycznie bywało okazją do akumulacji dla długoterminowych inwestorów. Sporym ryzykiem jest ew. zaostrzenie przepisów dot. aplikacji GLP-1 pod rządami administracji Donalda Trumpa. Perspektywy dla leków walki z otyłością sprawiły, że premia w wycenie obu spółek wzrosła do rekordowych poziomów.

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5