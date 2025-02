Akcje Hims & Hers rosną 24% na fali przejęcia Trybe Labs 📈

Akcje Hims & Hers Health wzros艂y dzi艣 o 24% po og艂oszeniu strategicznego przej臋cia Trybe Labs, firmy specjalizuj膮cej si臋 w domowych testach laboratoryjnych. Jest to kluczowy krok w kierunku rozwoju spersonalizowanej opieki zdrowotnej, umo偶liwiaj膮cy Hims & Hers integracj臋 diagnostyki domowej z jej platform膮 telemedyczn膮.

Przej臋cie to otwiera drog臋 do kompleksowych bada艅 organizmu, w tym domowego pobierania pr贸bek krwi, co zapewni pacjentom wi臋ksz膮 kontrol臋 nad ich danymi zdrowotnymi. Inicjatywa ta jest zgodna z misj膮 firmy, kt贸ra d膮偶y do wczesnego wykrywania potencjalnych zagro偶e艅 zdrowotnych i wsparcia spersonalizowanych terapii w kluczowych obszarach klinicznych, takich jak niedob贸r testosteronu, menopauza i perimenopauza.

AI i telemedycyna

Hims & Hers wprowadza ma艂oinwazyjn膮 metod臋 pobierania krwi za pomoc膮 lancetu , kt贸ry stanowi alternatyw臋 dla tradycyjnych igie艂 oraz kart suchej krwi . Ta innowacja pozwoli u偶ytkownikom na wygodne monitorowanie:聽 Poziomu hormon贸w, c zynnik贸w ryzyka sercowo-naczyniowego, m arker贸w stresum , p oziomu cholesterolu i funkcji w膮troby, 聽tarczycy czy zdrowia prostaty.

za pomoc膮 , kt贸ry stanowi . Ta innowacja pozwoli u偶ytkownikom na wygodne monitorowanie:聽 Dane zdrowotne zbierane w czasie rzeczywistym nie tylko zapewni膮 klientom dok艂adniejsze informacje o ich stanie zdrowia , ale tak偶e odegraj膮 kluczow膮 rol臋 w inicjatywach sztucznej inteligencji (AI) rozwijanych przez firm臋 , w tym w MedMatch by Hims & Hers 鈥攝aawansowanej platformie AI, maj膮cej na celu dostarczanie spersonalizowanej, wysokiej jako艣ci i przyst臋pnej cenowo opieki zdrowotnej .

, ale tak偶e odegraj膮 w inicjatywach , w tym w 鈥攝aawansowanej platformie AI, maj膮cej na celu dostarczanie . Chocia偶 warunki finansowe przej臋cia nie zosta艂y ujawnione, firma potwierdzi艂a, 偶e transakcja zosta艂a w pe艂ni sfinansowana z dost臋pnych rezerw got贸wkowych . Hims & Hers planuje wprowadzenie us艂ug testowania domowego w ci膮gu najbli偶szego roku , umacniaj膮c swoj膮 pozycj臋 lidera w innowacyjnej, technologicznie zaawansowanej opiece zdrowotnej .

nie zosta艂y ujawnione, firma potwierdzi艂a, 偶e transakcja zosta艂a . Hims & Hers planuje , umacniaj膮c swoj膮 pozycj臋 . Ekspansja w segment domowej diagnostyki laboratoryjnej podkre艣la zaanga偶owanie Hims & Hers w kszta艂towanie przysz艂o艣ci medycyny spersonalizowanej, oferuj膮c dost臋pne, oparte na danych i wspomagane przez AI us艂ugi medyczne. Obecna wycena Hims & Hers wydaje si臋 wysoka, jednak rynek oczekuje dalszego wzrostu udzia艂u firmy w sektorze zdrowia.

HIMS.US (D1) 鈥 akcje w pot臋偶nym rajdzie

Akcje firmy wzros艂y o prawie 190% od pocz膮tku roku i 650% w uj臋ciu rocznym, nap臋dzane przez wdra偶anie AI w sektorze zdrowia osobistego.

