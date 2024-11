Akcje Nvidia nieznacznie tracą przed wynikami📊Co pokaże raport giganta AI?

Nvidia (NVDA.US) ponownie znajdzie si臋 w centrum zainteresowania rynk贸w, poniewa偶 dzi艣 po sesji w USA, firma przedstawi wyniki za fiskalny IV kwarta艂 2025 roku (III kwarta艂 kalendarzowy 2024). Po ponad 180% wzro艣cie cen akcji od pocz膮tku roku, firma sta艂a si臋 najbardziej warto艣ciow膮 sp贸艂k膮 gie艂dow膮 艣wiata, a wyceny na tyle wymagaj膮ce, 偶e nawet bardzo dobry raport (w艂a艣ciwie inny nie jest brany pod uwag臋) mo偶e nie wystarczy膰, by sk艂oni膰 kolejne setki miliard贸w dolar贸w do kupna walor贸w i zatrzyma膰 realizacj臋 zysk贸w. Nieoficjalna poprzeczka dla Nvidia jest zawieszona wysoko, a inwestorzy licz膮 przede wszystkim na 艣wietne prognozy, kt贸re mog艂yby 'wymaza膰' ewentualne, cz臋艣ciowe rozczarowanie kwartalnymi wynikami, na kt贸re wg. Bloomberg Intelligence mog艂y wp艂yn膮膰 problemy logistyczne.聽

Prognozy sprzeda偶y wskazuj膮 na 84% wzrost rok do roku i wynik na poziomie 33,28 mld USD podczas gdy sama firma w II kwartale oczekiwa艂a 32,5 mld USD z 2% marginesem b艂臋du. Rynek oczekuje, 偶e sektor centr贸w danych odnotuje przychody na poziomie 29.5 mld dolar贸w; co oznacza艂oby 200% wzrost rok do roku.聽Zysk na akcj臋 ma wzrosn膮膰 o 89% r/r do 0,74 USD.

Amazon, Microsoft, Alphabet i Meta Platforms sygnalizowali wysokie nak艂ady na centra danych i szersz膮 infrastruktur臋 AI w przysz艂o艣ci i s膮 najwi臋kszymi klientami Nvidii. Wszystkie te firmy (z wyj膮tkiem Super Micro Computer) radz膮 sobie 艣wietnie, co聽 bez w膮tpienia mo偶e by膰 interpretowany jako dobry prognostyk na przysz艂e kwarta艂y, pytanie, czy nowe prognozy wystarcz膮, by pobudzi膰 rynek?

Mar偶a brutto Nvidii spad艂a do 75,1% w drugim kwartale, wobec 78,4% w pierwszym kwartale. W centrum uwagi znajd膮 si臋 zatem r贸wnie偶 koszty, cho膰 analitycy oczekuj膮, 偶e mar偶e w III kwartale prawdopodobnie spada艂y w dalszym ci膮gu, do 74,4%; Nvidia oczekiwa艂a wy偶sze koszty operacyjne (co najmniej 3 mld USD) w III kwartale.

BNP Paribas oczekuje, 偶e firma pobije oczekiwania sprzeda偶y o 2 mld USD, raportuj膮c ok. 35.5 mld USD聽i wyda prognozy sprzeda偶y o 4 mld USD wy偶sze kwartalnie (prognozy, na bie偶膮cy kwarta艂). Ca艂oroczna prognoza przychod贸w w fiskalnym 2025 (2024 kalendarzowo) ma wynie艣膰 ponad 125 miliard贸w dolar贸w. 艢rednia prognoza analityk贸w dla akcji Nvidia to ok. 159 USD za walor (ok. 10% powy偶ej obecnej ceny akcji). Rynek wycenia 8% zmienno艣膰 na akcjach, po raporcie.聽Rozpi臋to艣膰 oczekiwa艅 co do sprzeda偶y wg. analityk贸w Bloomberga to obecnie 8 mld USD, co pokazuje, 偶e rynek uwa偶a, 偶e zaskoczenie mo偶e 'p贸j艣膰' dzi艣 w dwie strony.

Blackwell AI - katalizator kolejnej fali wzrost贸w czy pocz膮tek problem贸w?

W centrum zainteresowania rynk贸w znajd膮 si臋 komentarze firmy na temat chip贸w Blackwell AI, kt贸re maj膮 stanowi膰 coraz wa偶niejszy motor sprzeda偶owy firmy w kolejnych kwarta艂ach, potencjalnie pog艂臋biaj膮cy jej fos臋 biznesow膮 w bran偶y wysokowydajnych uk艂ad贸w GPI, w kt贸rej jej udzia艂 w rynku wynosi aktualnie ok. 90%.

Nvidia 'reklamuje' chipy Blackwell, sugeruj膮c, 偶e kupno ich b臋dzie op艂acalne dla firm; nawet 25-krotnie zmniejszaj膮c聽koszty operacyjne i zu偶ycie energii podczas u偶ywania LLM (du偶ych modeli j臋zykowych).聽

The Information wskaza艂 na problemy z przegrzewaniem si臋 procesor贸w Blackwell firmy Nvidia po zainstalowaniu w szafach serwerowych; rynek wymaza艂 jednak cz臋艣膰 negatywnej reakcji na te doniesienia. Wiadomo, 偶e masowa produkcja chip贸w Blackwell zosta艂a prze艂o偶ona z III kwarta艂u na grudzie艅 tego roku, z powodu niesprecyzowanych problem贸w konstrukcyjnych.

W efekcie to w艂a艣nie komentarz w tej sprawie mo偶e ukszta艂towa膰 reakcj臋 rynk贸w. Kupuj膮cy chcieliby zapewne, by firma potwierdzi艂a grudzie艅 jako start produkcji i podkre艣li艂a, 偶e popyt na Blackwell jest rekordowo wysoki i znacz膮co przekracza jej zdolno艣ci produkcyjne. Im wi臋cej niepewno艣ci zasygnalizuje w tym temacie na konferencji sp贸艂ka (lub tym gorzej, prze艂o偶y pocz膮tek produkcji na rok 2025), tym prawdopodobnie gwa艂towniejsza b臋dzie reakcja rynku. Kolejnym tematem, na kt贸ry zwr贸ci rynek uwag臋 to sytuacja biznesu Nvidia w Chinach i ewentualne jej komentarze na temat ewentualnych skutk贸w, nowej polityki celnej Stan贸w Zjednoczonych w kontek艣cie US Reciprocal Trade Act, kt贸ry mo偶e uderzy膰 w firmy 'obchodz膮ce' ameryka艅skie sankcje.聽

Wykres Nvidia (NVDA.US)

Akcje Nvidia testuj膮 g贸rne ograniczenie kana艂u wzrostowego i notowane s膮 blisko 30% powy偶ej 200-sesyjnej wyk艂adnicznej 艣redniej EMA200 (kolor czerwony). 艢wietny raport, prognozy i pozytywne informacje nt. Blackwell mog膮 wynie艣膰 akcje powy偶ej g贸rnego ograniczenia kana艂u, co stanowi艂oby o bardzo du偶ym, nowym impulsie zakupowym i wy偶szej premii w wycenach. Z drugiej strony, rozczarowanie mo偶e prowadzi膰 co najmniej do testu si艂y rynku, przy EMA50 na poziomie 137 USD za akcj臋.

殴r贸d艂o: xStation5