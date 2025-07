Komentarz giełdowy: Cisza przed sezonem wyników

Europejskie rynki notują dziś mieszaną sesję. Niemiecki DAX traci 0,4%, francuski CAC40 spada o 0,3%, a szwajcarski SMI pozostaje bez zmian. Dużo lepsze nastroje widać na brytyjskim FTSE 100, który zyskuje 0,6% oraz włoskim IT40, który rośnie o 0,5%.

Polskie indeksy zbliżyły się na szczęście do drugiej grupy indeksów Starego Kontynentu. Szeroki WGI wzrósł o prawie 0,5%, a WIG20 zyskał ponad 0,6%, tym samym zbliżając się do poziomu 2880 pkt. Kolejną wzrostową sesję z rzędu odnotował Budimex.

Amerykańskie indeksy pozostają dziś zaskakująco spokojne, mimo wielu wypowiedzi Trumpa, które potencjalnie mogły zachwiać spokojem inwestorów. Prezydent USA zapowiedział 100% cła na Rosję, jeśli ta w ciągu nie zakończy konfliktu na Ukrainie w ciągu 50 dni. Jednocześnie USA potwierdziło umowę z NATO, w ramach której zgodziło się na wysyłanie broni do Ukrainy.

Poza wypowiedziami prezydenta, uwaga inwestorów zaczyna kierować się na sezon wyników, który rozpoczną jutro banki. Przed sesją swoje wyniki pokażą JP Morgan, Citigroup, Well Fargo, a także największy fundusz inwestycyjny świata BlackRock. W przypadku całego sektora bankowego konsensus rynkowy zakłada spadków przychodów w ujęciu r/r i zgodnie z prognozami ma być to jeden z najsłabszych (pod względem dynamiki wyników) sektor amerykańskiej giełdy. Warto jednak pamiętać, że amerykańskie banki znaczną część swoich przychodów osiągają z działalności inwestycyjnej, dzięki czemu w obliczu podwyższonej zmienności jaką widzieliśmy na rynkach w ostatnim kwartale, wyniki tych spółek mogą pozostawić przestrzeń do pozytywnego zaskoczenia rynku.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB