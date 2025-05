Akcje producentów leków bronią się, mimo nowego rozporządzenia Trumpa 💉

Prezydent USA Donald Trump podpisał dziś rozporządzenie wykonawcze, którego głównym celem jest obniżenie cen leków przez producentów do poziomu zgodnego z tym, co płacą inne kraje. Prezydent USA już wcześniej zapowiadał, że zajmie się sytuacją na rynku farmaceutycznym w USA. Reakcje na akcjach producentów wskazują jednak, że proponowane rozwiązanie jest nieco lepsze od tego, co oczekiwał rynek.

Najważniejszym elementem nowego rozporządzenia jest kwestia wprowadzenia cen leków opartych na zasadzie “najbardziej uprzywilejowanego kraju” (z ang. Most Favored Nation Pricing - MFN). Porównując ceny leków w USA i ceny leków z innych rozwiniętych krajów widać duże rozbieżności i to właśnie te różnice ma zniwelować wprowadzone rozporządzenie. Zgodnie z nim w ciągu najbliższych 30 dni Sekretarz Zdrowia skontaktuje się z producentami leków i ma przedstawić cele cenowe zgodne z polityką MFN. Trump w trakcie swojej poprzedniej kadencji już próbował wprowadzić podobne rozwiązanie, stąd polityka MFN nie jest całkowitą nowością.

Jeśli firmy te nie poczynią "znaczących postępów" w kierunku tych celów w ciągu sześciu miesięcy od podpisania rozporządzenia, zostaną podjęte dalsze działania mające na celu obniżenie cen.

Samo rozporządzenie jednak nie do końca wskazuje, jakie leki będą objęte zasadami, a także jego wydźwięk jest mniej agresywny od tego, na co pozycjonowali się inwestorzy. Stąd na dzisiejszej sesji widzimy wzrosty m.in. Eli Lilly ( +3,7%), Bristol Myers Squibb (+4%) oraz Pfizera (+3,4%).

Warto pamiętać, że na razie kwestia rozwiązania sprawy producentów leków pozostaje niepewna, a biorąc pod uwagę dotychczasowe zachowanie Trumpa, inwestorzy mogą jeszcze spodziewać się zwrotów w tej sprawie.

Eli Lilly przerywa dziś wyraźne spadki, którym przewodziła obawa inwestorów o zapowiadane przez Trumpa zmiany w cenach leków w USA. Odbicie od strefy wsparcia w okolicy 761 $ może wskazywać na potencjalne odzyskanie gruntu przez mocno tracące w zeszłym tygodniu walory. Źródło: xStation