Akcje Puma tracą 21% po rozczarowujących prognozach i sięgają 10-letnich minimów 📉

Akcje Pumy (PUM.DE) pogłębiają dziś spadki i notowane są na poziomach niewidzianych od 2015 roku. Sprzedaż i prognozy spółki wskazują, że czeka ją trudny okres, w trakcie którego może doświadczać presji na marże.

Firma drugi raz, w ciągu siedmiu tygodni rozczarowała inwestorów słabszymi wynikami. Teraz prognozuje kolejny rok powolnego wzrostu, wskazując na cła handlowe, zmienność kursów walutowych i napięcia geopolityczne.

Skorygowany zysk przed odsetkami i podatkami ma w roku 2025 wynieść od 520 mln euro do 600 mln euro - poniżej średnich prognoz rynku, które wynosiły 674 mln euro. Także inne marki odzieżowe jak Adidas, czy Nike mierzą się z trudnościami, ale na ich tle najsłabiej wypada Puma.

Analitycy staja się pesymistyczni w zakresie tego, czy Puma poprawi atrakcyjność marki i skutecznie wypromuje kluczowe modele butów, które mają debiutować w tym roku. Firma doświadcza słabości w sprzedaży na rynku chińskim, a sprzedaż do USA może przynieść słabsze zyski, wobec perspektywy ceł, które prawdopodobnie podniosą ceny Pumy na rynku w USA

Wyniki finansowe

Sprzedaż w IV kw. 2024 wyniosła 2,29 mln EUR zgodnie z 2,29 mln EUR prognoz (wyższa sprzedaż obuwia, niższa sprzedaż ubrań)

Sprzedaż na rynku EMEA: 796,5 mln EUR wobec 759,4 mln EUR prognoz

Sprzedaż w Ameryce: 986,3 mln EUR wobec 992 mln EUR prognoz

Sprzedaż w APAC: 506,6 mln EUR wobec 536,8 mln EUR prognoz

Sprzedaż w IV kw. 2024 w walucie stałej wzrosła o 9,8% r/r wobec 9,87% prognoz

Sprzedaż na rynku EMEA wzrosła o 14,6% r/r wobec 12,1% prognoz

Sprzedaż w Ameryce wzrosła o 6,5% r/r wobec 4,67% prognoz

Sprzedaż w APAC wzrosła o 9,5% r/r wobec 13,8% prognoz

Marża brutto w IV kw. 2024: 47,3% wobec 47,4% prognoz

EBIT w IV kw. 2024: 109 mln EUR vs 109 mln EUR prognoz

Dywidenda na akcję wyniosła 0,61 EUR wobec 0,76 EUR prognoz. Puma oczekuje, że jej sprzedaż wzrośnie w niskich, lub średnich jednocyfrowych wartościach rok do roku.

Spółka w lutym 2025 uruchomiła program 'nextlevel', którego celem jest 8,5% marża EBIT do 2027 roku; uruchomienie go będzie w tym roku kosztować firmę ok. 75 mln EUR, ale finalnie spółka spodziewa się, że zaoszczędzi dzięki niemu 100 mln EUR co finalnie przyniesie firmie dodatkowy zysk - w okolicach 25 mln EUR.

Akcje Puma (PUM.DE)

Walory notowane są ok. 60% poniżej 200-sesyjnej średniej (EMA200, czerwona linia) i sięgają poziomów obserwowanych ostatnim razem na przełomie 2015 i 2016 roku.

