Podsumowanie dnia: Zaskakujący wzrost inflacji PPI wspiera dolara amerykańskiego 📈

- Wall Street przeszło do spadków po wyższym od oczekiwań odczycie inflacji PPI, które ostudziły oczekiwania inwestorów względem ścieżki obniżek stóp procentowych w USA. Najwięcej traci indeks małych spółek Russell 2000 (US2000: -2%), następnie Dow Jones (US30: -0,5%), S&P 500 (US500: -0,2%) oraz Nasdaq (US100: -0,1%).
- Względna odporność US100 wynika z optymizmu na technologicznych mega capach (Netflix: +2,8%, Amazon: +2,6%, Alphabet: +0,8%, Microsoft: +0,75%, Intel: +0,15%).
- Inflacja producencka PPI odbiła po łagodnym czerwcu z 2,4% do 3,3% w ujęciu r/r (prognoza: 2,5%), natomiast odczyt bazowy wyniósł aż 3,7% (najwięcej od kwietnia 2025). Największymi kontrybutorami do odczytu były ceny warzyw, oleju grzewczego, destylatów, diesla, elektroniki oraz złomu stali i żelaza.
- Skok inflacji producenckiej wygenerował odbicie rentowności amerykańskich 10-latek, które zyskały dzisiaj blisko 6 pb.
- Zdaniem prezesa Fed w St. Louis Alberto Musalema jest zbyt wcześnie, aby mówić o wrześniowej obniżce stóp procentowych, a aktualne dane nie uzasadniają proponowanego przez Sekretarza Skarbu Scotta Bessenta cięcia o 50 pb.
- Drugim kluczowym elementem rynkowym kreującym obecną zmienność są oczekiwania na rozmowy na linii Trump-Putin w sprawie wojny w Ukrainie. Scenariusz nagłego ogłoszenia zawieszenia broni wciąż pozostaje mało wyceniany przez rynek (37%), więc zaskoczenie może znacząco zmienić układ notowań w wybranych sektorach. Spotkanie ma mieć miejsce jutro o 21:30 BST (czasu polskiego).
- Na rynku forex obserwujemy przede wszystkim odbicie na dolarze na fali mniej gołębich oczekiwań względem polityki Fed (USDIDX: +0,55%). Najsłabiej prezentują się waluty Antypodów (AUDUSD: -0,9%, NZDUSD: -1,1%), natomiast największy opór stawia jen (USDJPY: +0,3%), frank (USDCHF: +0,4%) i funt (GBPUSD: -0,4%). EURUSD traci 0,6% do 1,163.
- W drugim kwartale 2025 roku gospodarka strefy euro wyraźnie spowolniła, choć zdołała utrzymać dodatni wzrost. Według danych Eurostatu, PKB całego bloku wzrósł o 0,1% w ujęciu kwartalnym, co potwierdziło wcześniejsze szacunki. Niepokojący sygnał napłynął ze strony przemysłu. W czerwcu produkcja przemysłowa w strefie euro spadła aż o 1,3% miesiąc do miesiąca, podczas gdy ekonomiści spodziewali się nieco mniejszego spadku (-1,0%). Mimo osłabienia sektora przemysłowego, zatrudnienie w całej strefie euro również wzrosło o 0,1% w II kwartale, co sugeruje, że rynek pracy nadal wykazuje odporność.
- Poprawa sentymentów względem dolara doprowadziła do większych spadków cen złota oraz srebra. GOLD traci dzisiaj w ujęciu intraday 0,57% podczas gdy SILVER odejmuje 1,36%.
- Wzrost zapasów gazu ziemnego w USA chwilowo obniżył ceny NATGAS, jednak bardzo szybko wczesne spadki udało się wymazać i surowiec ten zyskuje obecnie 0,36%.
- Na rynku kryptowalut obserwujemy szeroki pesymizm: Bitcoin traci 4% do 118 tys. USD, Ethereum 3,3% do 4560 USD, na czerwono również kontrakty na Dogecoina (-7,9%), Polygon (-5,8%) czy Ripple (-5,8%).
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.