Akcje Super Micro Computer tracą 24% pod presją słabszych wyników i prognoz 📉

Akcje producenta szaf serwerowych Super Micro Computer (SMCI.US) spad艂y dzi艣 o 23% i znajduj膮 si臋 obecnie na poziomach niewidzianych od maja 2023 r., poniewa偶 rynki wa偶膮 s艂absze wyniki, presj臋 na przysz艂e prognozy i ryzyko oszustwa z dalsz膮 niepewno艣ci膮 wok贸艂 notowa艅 sp贸艂ki w indeksach S&P 500 i Nasdaq.

Podczas gdy przychody nieznacznie rozmin臋艂y si臋 z oczekiwaniami, prognozy EPS i mar偶y pokazuj膮 relatywn膮 odporno艣膰 i efektywno艣膰 operacyjn膮. Wytyczne na II kwarta艂 2025 s膮 jednak konserwatywne i zawiod艂y oczekiwania, prawdopodobnie odzwierciedlaj膮 bie偶膮ce, mniej przyjazne firmie聽warunki rynkowe lub trendy zakupowe klient贸w.

Rada Dyrektor贸w skomentowa艂a, 偶e w analizowanych dokumentach finansowych nie wykryto 偶adnych oszustw ani pomy艂ek. Firma twierdzi, 偶e jej relacje z Nvidi膮 s膮 nadal g艂臋bokie i spodziewa si臋 dalszych zmian w zwi膮zku z debiutem chipu AI Blackwell.

Oto najwa偶niejsze informacje i spostrze偶enia ze wst臋pnego raportu o zyskach Super Micro Computer, Inc. za pierwszy kwarta艂 roku obrotowego 2025 (kwarta艂 zako艅czony we wrze艣niu 2024 r.).聽

Sprzeda偶: Oczekiwana w przedziale od 5,9 mld USD do 6,0 mld USD, czyli poni偶ej wcze艣niejszego przedzia艂u od 6,0 mld USD do 7,0 mld USD. Wskazuje to na niewielki spadek przychod贸w, na kt贸ry prawdopodobnie wp艂yn膮艂 mniejszy ni偶 oczekiwano popyt lub op贸藕nienie w schematach zakup贸w klient贸w.

Mar偶e: Mar偶a brutto GAAP i non-GAAP: Oko艂o 13,3%, co odzwierciedla stabilne wyniki w zakresie zarz膮dzania kosztami. Korekty non-GAAP: Obejmuje zwrot w wysoko艣ci 4 mln USD z tytu艂u wynagrodze艅 opartych na akcjach, co wskazuje na proaktywne dzia艂ania w zakresie zarz膮dzania kosztami operacyjnymi.

Zysk netto na akcj臋: Zysk netto GAAP: Szacowany mi臋dzy 0,68 USD a 0,70 USD, nieco powy偶ej po艂owy poprzedniej prognozy na poziomie 0,60 USD do 0,77 USD.聽Doch贸d netto non-GAAP: Oczekiwany w przedziale od 0,75 do 0,76 USD, czyli powy偶ej po艂owy wcze艣niejszych prognoz na poziomie od 0,67 do 0,83 USD.

Pomimo spadku przychod贸w, EPS nieznacznie przewy偶sza 艣rodkowe oczekiwania, prawdopodobnie dzi臋ki kontroli koszt贸w lub efektywnej alokacji aktyw贸w.

Got贸wka i jej ekwiwalenty: Oko艂o 2,1 mld USD przy ca艂kowitym zad艂u偶eniu na poziomie 2,3 mld USD, w tym 0,6 mld USD w d艂ugu bankowym i 1,7 mld USD w obligacjach zamiennych.

Stosunek got贸wki do zad艂u偶enia odzwierciedla wysoce lewarowan膮 pozycj臋, z got贸wk膮 pokrywaj膮c膮 niewiele poni偶ej zobowi膮za艅 d艂u偶nych. Saldo to mo偶e mie膰 wp艂yw na przysz艂膮 elastyczno艣膰, zw艂aszcza w przypadku wzrostu st贸p procentowych lub s艂abszego wzrostu zysk贸w.

S艂absze ni偶 oczekiwano prognozy (II kwarta艂 fiskalny 2025 r. ko艅cz膮cy si臋 31 grudnia 2024 r.)

Sprzeda偶 : Oczekuje si臋, 偶e wyniesie od 5,5 mld USD do 6,1 mld USD, sygnalizuj膮c mo偶liwe sezonowe os艂abienie lub ostro偶ne perspektywy popytu w najbli偶szym czasie. Wall Street oczekiwa艂a 6,86 mld USD.聽

Prognoza zysku na akcj臋: Zysk netto GAAP: Prognozowany na 0,48-0,58 USD. Analitycy oczekiwali EPS na poziomie 0,83 USD. Zysk netto non-GAAP: Prognozowany mi臋dzy 0,56 USD a 0,65 USD, z wy艂膮czeniem koszt贸w wynagrodze艅 opartych na akcjach w wysoko艣ci 54 mln USD i innych koszt贸w, po potr膮ceniu powi膮zanych skutk贸w podatkowych.

Prognoza ta sugeruje potencjaln膮 presj臋 na zyski w II kwartale; jest wyra藕nie s艂absza ni偶 w wyniki w pierwszym kwartale fiskalnym 2025 roku

Komentarze dotycz膮ce obaw o bezpiecze艅stwo: Komisja Specjalna przekaza艂a dzi艣 Super Micro nast臋puj膮ce o艣wiadczenie, ale nie dostarczy艂a 偶adnych dodatkowych szczeg贸艂贸w ani informacji. 鈥濳omisja Specjalna zako艅czy艂a dochodzenie w oparciu o zestaw wst臋pnych obaw zg艂oszonych przez EY. Po trzymiesi臋cznym dochodzeniu prowadzonym przez niezale偶nego radc臋 prawnego, dotychczasowe dochodzenie Komisji wykaza艂o, 偶e Komisja Audytu dzia艂a艂a niezale偶nie i 偶e nie ma dowod贸w na oszustwo lub niew艂a艣ciwe post臋powanie ze strony kierownictwa lub Rady Dyrektor贸w. Komisja zaleca szereg 艣rodk贸w zaradczych dla Sp贸艂ki w celu wzmocnienia jej wewn臋trznego zarz膮dzania i funkcji nadzorczych, a Komisja spodziewa si臋 przedstawi膰 pe艂ny raport z zako艅czonych prac w tym lub przysz艂ym tygodniu. Komisja Specjalna prowadzi jeszcze inne prace, ale oczekuje, 偶e zostan膮 one wkr贸tce zako艅czone鈥.

Wykres SMCI (interwa艂 D1)

殴r贸d艂o: xStation5