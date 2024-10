Akcje Swatch Group najniżej od panicznej wyprzedaży Covid-19 z 2020 roku 📉

Akcje szwajcarskiego holdingu Swatch (UHR.CH) skoncentrowanego wokół branży zegarmistrzowskiej (mechanizmy ETA, luksusowe czasomierze) tracą dziś 1.5% i zbliżają się do szczytu paniki z marca 2020 roku (Covid-19). Lipcowe zakupy akcji (ok. 31 milionów franków szwajcarskich) przez rodzinę Hayek, posiadającą przed zakupami ponad 43% akcji grupy nie zdołały poprawić sentymentów inwestorów. W lipcu ocenę Swatch do 170 CHF obniżyli analitycy Jefferies.

Pomimo krótkoterminowych przeciwności, jakimi są obawy o recesję w USA, Europie i słabość konsumentów w Chinach, spółka posiada bardzo zdrowy bilans i bardzo niskie zadłużenie. Utrzymuje też wysokie marże brutto, które w 2024 wynosiły nawet 84%

Zysk brutto, w dwóch pierwszych kwartałach 2024 roku pozostał relatywnie odporny, pomimo blisko 7.5% r/r spadku sprzedaży w pierwszej połowie roku i 14% w II kwartale. Sprzedaż w II kwartale wyniosła 3.45 mld franków, wobec 3.75 mld prognoz. Zysk netto w II kwartale 2024 bardzo mocno spadł do 147 milionów franków, z 498 milionów franków w II kwartale 2023 roku.

W Chinach w dwóch pierwszych kwartałach 2024 sprzedaż spółki wzrosła o 10% r/r, stawiając pewien opór tezie o spowolnieniu popytu na tamtejszym rynku; wzrost ten jednak mierzony był w relacji do bardzo niskiej bazy z roku 2023 . Spółka podnosiła dywidendę w latach 2020 - 2023 i wypłaca ją niezmiennie od 31 lat. Potencjalne problemy z rentownością mogą spowodować zmianę w polityce dywidendowej, czego prawdopodobnym skutkiem byłyby dalsze spadki wycen. W ostatnich miesiącach rodzina Hayek, pełniąca kluczowe funkcje w firmie była krytykowana przez środowisko inwestorów za wstrzemięźliwe komentarze odnośnie biznesu i perspektyw spółki.

Wycena cena / zysk za ostatnie 12 miesięcy wynosi 17, a implikowany wskaźnik ceny do oczekiwanych przyszłych zysków na rok kalendarzowy 2025 wynosi ok. 15. To sugeruje, że akcje grupy wciąż handlowane są z premią względem niektórych walorów spółek 'luksusowych' jak francuski Kering, czy Hugo Boss.

Zamknięcie przez LVMH luksusowego, flagowego butiku Tiffany w Szanghaju dla inwestorów było sygnałem wyparowującego popytu na luksusowe dobra w Chinach. W efekcie w walorach Swatch i wielu innych spółek modowych widzieliśmy w ostatnich dniach spore spadki.

Wskaźnik RSI na interwale dziennym wskazuje skrajny poziom wyprzedania poniżej 20 punktów. Pokonanie 200-sesyjnej średniej SMA200 na poziomie 200 CHF za walor potencjalnie mogłoby zwiastować odwrócenie trendu. Głównym, krótkoterminowym oporem pozostaje 180 CHF, które może być testowane w razie materializacji scenariusza odreagowania ostatniego impulsu spadkowego.

